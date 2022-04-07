Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени, винный завод «Ин Арени» (дегустация вин)

Армения известна многими местами обязательными к посещению, но самая известная, пожалуй, библейская гора Арарат! Именно

Входной билет
Армения известна многими местами обязательными к посещению, но самая известная, пожалуй, библейская гора Арарат! Именно поэтому в течение этого тура перед вами откроется потрясающий вид на гору Арарат с самого ближайшего места.

В конце тура вам будет предоставлена возможность попробовать и купить вино Арени, изготовленное из старейших сортов винограда, которое выпускается в нескольких винных заводах села Арени.
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени, винный завод «Ин Арени» (дегустация вин)
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени, винный завод «Ин Арени» (дегустация вин)
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени, винный завод «Ин Арени» (дегустация вин)
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени, винный завод «Ин Арени» (дегустация вин)
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени, винный завод «Ин Арени» (дегустация вин)
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени, винный завод «Ин Арени» (дегустация вин)

Что вас ожидает 🤩

  • Монастырь Хор Вирап
  • Монастырь Нораванк
  • Пещера птиц Арени -1
  • Винный завод «Старый Арени»

Важная информация:

    Одно из самых священных мест для армян
    Монастырь Хор Вирап расположен примерно в часе езды от столицы, откуда открывается удивительный вид на символ Армении — величественный Арарат. «Хор Вирап» в переводе означает «глубокая темница». Монастырь был построен на месте бывшей королевской темницы, в которой целых 13 лет держали Григория Просветителя, первого Католикоса Армении. Поэтому неудивительно, что это является одним из самых священных мест для армян со всего мира. Кроме того, это ближайшая точка к горе Арарат с территории Армении, которая очень часто становится первой причиной для посещения Армении.
    Жемчужина средневековой армянской архитектуры
    Помимо Хор Вирапа, есть еще одно место, которое обязательно необходимо посетить — это Нораванк, одна из жемчужин средневековой армянской архитектуры. Нораванк расположен среди потрясающих кирпично-красных скал в самом конце каньона Гнишик. Здесь вы увидите единственное изображение Бога — Отца в Армении, которое так же удивительно, как и лик Иисуса Христа, который появляется на потолке притвора церкви Сурб Карапета (Святого Карапета). Эта церковь построенная Орбелянами выделяется среди прочих церквей, тем, что многие из этого благородного семейства были похоронены именно в этом месте, вопреки тому, что хоронить людей в церквях было категорический запрещено с V века.
    Несколько древних артефактов и винодельня
    Следующая остановка после монастыря Нораванк — пещера Арени, где в 2008 году археологи обнаружили несколько древних артефактов, включая кожаный башмак и винодельню. В результате раскопок удалось установить, что это место относится к раннему бронзовому веку (около 5000-6000 лет назад). Здесь также нашли доказательства сложных ритуалов погребения и сельскохозяйственные приспособления.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • За день до тура вам нужно отправить фото паспорта, либо подойти к нам в офис, чтобы мы сделали копию. Это требование налоговой службы Армении.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. — седан, 4-7 чел. — минивэн, 8-19 чел. — микроавтобус)
    • Все входные билеты
    • Тур и дегустация в винном заводе
    • Услуга гида
    • Встреча и возвращение в ваш отель
    • Вода в бутылках
    • Бесплатный Wi-Fi
    Что не входит
    • Обед
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Адрес Вашего проживания
    Завершение: Место Вашего проживания
    Когда и сколько длится
    Когда: Каждый день
    Экскурсия длится около 8 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • За день до тура вам нужно отправить фото паспорта, либо подойти к нам в офис, чтобы мы сделали копию. Это требование налоговой службы Армении
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Каждый день

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