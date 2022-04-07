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Одно из самых священных мест для армян

Монастырь Хор Вирап расположен примерно в часе езды от столицы, откуда открывается удивительный вид на символ Армении — величественный Арарат. «Хор Вирап» в переводе означает «глубокая темница». Монастырь был построен на месте бывшей королевской темницы, в которой целых 13 лет держали Григория Просветителя, первого Католикоса Армении. Поэтому неудивительно, что это является одним из самых священных мест для армян со всего мира. Кроме того, это ближайшая точка к горе Арарат с территории Армении, которая очень часто становится первой причиной для посещения Армении.

Жемчужина средневековой армянской архитектуры

Помимо Хор Вирапа, есть еще одно место, которое обязательно необходимо посетить — это Нораванк, одна из жемчужин средневековой армянской архитектуры. Нораванк расположен среди потрясающих кирпично-красных скал в самом конце каньона Гнишик. Здесь вы увидите единственное изображение Бога — Отца в Армении, которое так же удивительно, как и лик Иисуса Христа, который появляется на потолке притвора церкви Сурб Карапета (Святого Карапета). Эта церковь построенная Орбелянами выделяется среди прочих церквей, тем, что многие из этого благородного семейства были похоронены именно в этом месте, вопреки тому, что хоронить людей в церквях было категорический запрещено с V века.

Несколько древних артефактов и винодельня

Следующая остановка после монастыря Нораванк — пещера Арени, где в 2008 году археологи обнаружили несколько древних артефактов, включая кожаный башмак и винодельню. В результате раскопок удалось установить, что это место относится к раннему бронзовому веку (около 5000-6000 лет назад). Здесь также нашли доказательства сложных ритуалов погребения и сельскохозяйственные приспособления.

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