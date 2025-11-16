Согласитесь, что коньяки «Арарат» уже много лет считаются одним из главных символов Армении.
Для того, чтобы ознакомиться с производством этого легендарного напитка и с его уже 130-летней историей, мы вам предлагаем «билет без очереди» на ереванский коньячный завод.
Описание билетаЧто вас ждёт? Экскурсии тут начинаются с музейных залов, в которых хранятся личные вещи и фотографии основателей коньячного производства в Армении: Нерсеса Таирянца и Василия Таирова, главного винодела, автора первого марочного коньяка Мкртича Мусинянца. В музее также выставлены самые старые бочки Шустовских времён, множественные медали и первая грамота от французских коньякоделов 1907 года. Далее вы окажетесь в так называемом цеху выдержки, или в коньячном погребе, где узнаете, что такое «доля ангелов», президенты каких стран имеют свои бочки на Президентской Аллее, как взвешивали почётных гостей и какой коньяк выпивал Уинстон Черчиль. Тут также можно сделать памятные фотографии с бочками знаменитостей. К концу тура у вас будет возможность пройти премиум-дегустацию и отведать коньяки Ахтамар (10 лет), Васпуракан (15 лет), Наири (20 лет). Во время дегустации мастера завода вам расскажут о правилах и нюансах дегустации, после чего вы, несомненно, влюбитесь в этот солнечный напиток на всю оставшуюся жизнь! Важная информация:
- Экскурсия проводится строго по графику: это означает, что нужно быть в пункте встречи минимум за 10 минут до начало экскурсии.
- На заводе группы на экскурсии могут набираться до 30-35 человек. Количество участников группу контролируется только сотрудниками коньячного завода и музея «Арарат».
Ежедневно в 15:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ереванский коньячный завод
- Музей коньяков «Арарат»
- Президентская аллея с бочками президентов разных стран
- Первые марочные коньяки 1902 года
- Шустовские бочки
- Дегустационный зал
Что включено
- Тур по Ереванскому коньячному заводу и музею «Арарат»
- Дегустация коньяков Ахтамар (10 лет), Васпуракан (15 лет), Наири (20 лет)
- Услуги музейного гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Музей «Арарат», г. Ереван, пр. Исакова, 2
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно в 15:30.
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олег
16 ноя 2025
Все отлично! Спасибо!
П
Павел
13 ноя 2025
Отличный гид Егор! Очень интересно рассказывает. Программа супер!
С
Светлана
25 окт 2025
Н
Наталия
28 сен 2025
Экскурсия была потрясающая, Джема просто с такой любовью и нежностью рассказывала про завод и его продукцию. Настолько приятная атмосфера, дегустация это вообще просто волшебство. Благодарим вас за великолепно проведённое время
И
Ирина
23 сен 2025
Ф
Фрол
18 сен 2025
Экскурсия небольшая, зато интересная, рекомендую. Покупать билет лучше напрямую, придя в музей, поскольку через сайт спутника он будет дороже
Н
Надежда
14 сен 2025
Очень душевно, экскурсовод Кристина выше всяких похвал
С
Светлана
2 сен 2025
И
Ирина
6 авг 2025
L
Leonid
31 июл 2025
И
Ирина
26 мая 2025
N
Nadezhda
12 мая 2025
Отличная дегустация на заводе. Очень жаль, что экскурсия построена так, что га Севан времени совсем не остается. Первая часть могла быть покороче, целый час в монастыре не нужен
А
Андрей
5 мая 2025
А
Антон
4 мая 2025
Будем честны, цена завышена. Производство вам не покажут, проведут только по музею с фотографиями и красивыми бочками. В конце экскурсии дегустация трех коньяков. Это всё.
За эти деньги лучше просто дойти до завода Арарат, купить 2 бутылки коньяка и отлично провести время)
