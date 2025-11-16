О Олег Все отлично! Спасибо!

П Павел Отличный гид Егор! Очень интересно рассказывает. Программа супер!

С Светлана

Н Наталия Экскурсия была потрясающая, Джема просто с такой любовью и нежностью рассказывала про завод и его продукцию. Настолько приятная атмосфера, дегустация это вообще просто волшебство. Благодарим вас за великолепно проведённое время

И Ирина

Ф Фрол Экскурсия небольшая, зато интересная, рекомендую. Покупать билет лучше напрямую, придя в музей, поскольку через сайт спутника он будет дороже

Н Надежда Очень душевно, экскурсовод Кристина выше всяких похвал

С Светлана

И Ирина

L Leonid

И Ирина

N Nadezhda Отличная дегустация на заводе. Очень жаль, что экскурсия построена так, что га Севан времени совсем не остается. Первая часть могла быть покороче, целый час в монастыре не нужен

А Андрей