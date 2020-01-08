12 отзывов оставили туристы

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Арарат, Арени и Нораванк — дороги, пропитанные солнцем

Путешествие к древним монастырям и великой горе, а также дегустация вина и незабываемые пейзажи

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 6 часов
  • 👥 Группа не более 15 человек
  • 🚩Встреча на площади Республики
  • Заказать экскурсию

35 за человека

У этой экскурсии12 отзывов
5
Зара
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Зара – представитель в Ереване
Этот день подарит вам встречу с культурным и религиозным наследием Армении, с ее историей 📖 и дивной природой.

Вы отправитесь в путь к югу от Еревана — чтобы услышать предания монастырей Хор Вирап и Нораванк, оценить вкусы армянского вина и увидеть пещеры в Арени, полюбоваться могучим Араратом и лучше понять прошлое страны.
Арарат, Арени и Нораванк — дороги, пропитанные солнцем
Арарат, Арени и Нораванк — дороги, пропитанные солнцем

Что вас ожидает

Монастырь Хор Вирап у подножия Арарата
Любуясь солнечными долинами с виноградниками, вы и не заметите, как окажетесь в колыбели зарождения христианства в Армении — монастыре-крепости Хор Вирап. Я расскажу о тех временах, когда он был форпостом, и о тех, когда наша страна первой в мире объявила христианство официальной религией. Здесь же вы откроете особенности хачкар — традиционных армянских каменных стел. И полюбуетесь потрясающим видом на библейскую гору Арарат — надеюсь, вам повезет с погодой!

После Хор Вирапа мы проедем мимо маленькой деревушки, где над каждым домом свито гнездо аистов — этот пейзаж очаровывает путешественников с ранней весны до начала осени.

Вина Армении и пещера в Арени
Извилистые горные дороги приведут нас в край армянского виноградарства. В деревушке, где растут автохтонные сорта винограда Арени и Воскеат, вы попробуете несколько сортов вина: домашнее от местных жителей, молодое игристое в сезон и вина в зале в аутентичных погребах. Следом вас ждет настоящая пещера: вы пройдете под ее сводами, а местный смотритель расскажет об артефактах, найденных при раскопках.

Монастырь Нораванк в окружении багровых скал
Финальная цель путешествия — древняя святыня, расположенная на живописном плато. Вы проникнетесь красотой и энергетикой этого места, а я дополню впечатления новыми знаниями: поделюсь легендой о строительстве Нораванка, расскажу о его историческом пути и о символике лестниц.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей небольшой дружной команды
  • Дополнительные расходы: дегустация вина — от 1500 драм на человека, вход в пещеру — 1000 драм на человека, ланч (по желанию) — 3000-4000 драм на человека
Арарат, Арени и Нораванк — дороги, пропитанные солнцем
Арарат, Арени и Нораванк — дороги, пропитанные солнцем
Арарат, Арени и Нораванк — дороги, пропитанные солнцем
Арарат, Арени и Нораванк — дороги, пропитанные солнцем
Арарат, Арени и Нораванк — дороги, пропитанные солнцем
Арарат, Арени и Нораванк — дороги, пропитанные солнцем
Арарат, Арени и Нораванк — дороги, пропитанные солнцем
Арарат, Арени и Нораванк — дороги, пропитанные солнцем
Арарат, Арени и Нораванк — дороги, пропитанные солнцем
Арарат, Арени и Нораванк — дороги, пропитанные солнцем
Арарат, Арени и Нораванк — дороги, пропитанные солнцем
Арарат, Арени и Нораванк — дороги, пропитанные солнцем
Арарат, Арени и Нораванк — дороги, пропитанные солнцем

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Место встречи для начала на площади Республики.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Зара
Зара
Меня зовут Зара. В сфере туризма работаю с 2011 года. Мне нравится показывать гостям нашу такую красивую и гостеприимную страну. На Трипстере вместе со своими друзьями проводим экскурсии по всем историческим регионам Армении. Мы любим свою страну и стараемся, чтоб её полюбили наши гости. Будучи коренными жителями страны, во время экскурсий мы расскажем не только об исторические фактах, традициях, культуре, но и о современной Армении — образовании, медицине, повседневной жизни и многом другом. Если вы хотите открыть для себя что-то новое, получить заряд позитива, беззаботно и весело провести время — приезжайте в Армению! И она навсегда останется в вашем сердце!
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12 отзывов оставили туристы

8 января 2020
Крутая экскурсия! Всё было идеально! Всем советую!
14 октября 2019
Экскурсия- восторг! Захватывающая дух красота Армении. Зара- удивительно интеллигентный экскурсовод, великолепно рассказывающий об истории и достопримечательностях своей страны. А поднятие на высоту к камню с превосходным видом(с восхитительной легкость) вызывало особый восторг! Огромное спасибо за выполнение своих обязательств ( группа набралась маленькая, но экскурсию не отменили!!!). И отдельная благодарность нашему водителю за спокойное и комфортное вождение на серпантине.
3 октября 2019
Огромное спасибо Заре за потрясающее отношение к своей работе и к приехавшим в Армению туристам. Она удивительно отзывчивый человек с прекрасным чувством юмора. Кроме стандартный маршрутов и экскурсий прекрасно может помочь Вам увидеть именно то что вы хотите. Дороги на Арарат, Арни и Нораванк пропитаны не только солнцем, но и добром и любовью. Очень рекомендую всем экскурсии Зары и ее коллег. Вы получите удовольствие не только от прекрасной Армении, но и от общения с замечательными людьми. Спасибо!
2 октября 2019
Чудесная экскурсия! Огромное спасибо гиду Заре, её радушию, такту, позитивному настрою и профессионализму. Маршрут очень интересный, Нораванк и Хор Вирап - это настоящие "места силы". Гора Арарат - величественная, просто великолепная, красота неописуемая. Всем очень рекомендую эту экскурсию! Зара, привет Вам и особая благодарность от нашего сына Миши!
15 июля 2019
Экскурсию проводила Ирина. Если сказать, то она хороший гид, значит не сказать ничего! Внимательная, влюбленная в свою страну, обладающая огромным багажом знаний и очень разносторонний человек. Экскурсия очень понравилась, это то место, куда обязательно нужно сходить! Зара удивительный волшебник, которая может, как мне кажется, для вас и звезду с неба достать! Организовала нам индивидуальный тур, гидом был Левон. Вот ради этого гида стоит взять любую экскурсию! Живой с большим и тонким чувством юмора! Поездка с ним была замечательная, позновательная и весёлая. Все экскурсии нас сопровождал водитель Михаил, Шумахер Еревана :). Спасибо Вам всем, что украсили ещё 2 дня нашей жизни!
29 мая 2019
Нас забрали из отеля на минивэне. Машина с кондиционером, ехать комфортно. Гид Зара очень дружелюбный, гостеприимный, улыбчивый и позитивный человек. Более, чем история Армении, меня интересовали темы, как живет население, цены, места, люди. Она отвечала на все мои вопросы, все рассказала-показала. На экскурсии я была с сыном 11 лет. Главное, что понравилось ему. Особенно интересными для него были спуск в 6-метровую яму по узкой вертикальной лестнице и возможность полазить по камням около пещеры. Пещера обязательна к посещению!
19 мая 2019
Большое спасибо организаторам экскурсии за отлично проведенное время! По пути делали некоторые незапланированные остановки - по просьбам туристов, чтоб поймать хороший кадр. Возможность расплатиться за экскурсию практически любой валютой - отдельный плюс.
13 мая 2019
Очень красивое путешествие за пределы Еревана! Необыкновенный вид на гору Арарат, погода солнечная, энергия природы благоприятная, успокаивающая! Интересный и знающий гид Лиана. Обед в ресторане отличный! Маршрут шикарный, обслуживание тоже. Все понравилось!
12 мая 2019
Отличная экскурсия! На протяжении всей дороги открывались виды, от которых перехватывало дыхание! И, конечно, Хор Вирап, маковые поля на фоне гор, древняя пещера Арени и величественный Нораванк потрясающе красивы! Нас сопровождали экскурсовод Лиана и водитель Карен, оставили только приятное впечатление. Лиана очень интересно рассказывала, была внимательна к пожеланиям и просьбам. Хочу поблагодарить за отличное путешествие!
12 мая 2019
Лиана - прекрасный гид. Она не ведет экскурсию, она разговаривает о том, что для нее действительно важно. Спасибо Лиане и Заре за погружение в Армению!
Ещё 2 отзыва

Зара проводит ещё 5 экскурсий

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