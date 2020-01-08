12 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Монастырь Хор Вирап у подножия Арарата

Любуясь солнечными долинами с виноградниками, вы и не заметите, как окажетесь в колыбели зарождения христианства в Армении — монастыре-крепости Хор Вирап. Я расскажу о тех временах, когда он был форпостом, и о тех, когда наша страна первой в мире объявила христианство официальной религией. Здесь же вы откроете особенности хачкар — традиционных армянских каменных стел. И полюбуетесь потрясающим видом на библейскую гору Арарат — надеюсь, вам повезет с погодой!

После Хор Вирапа мы проедем мимо маленькой деревушки, где над каждым домом свито гнездо аистов — этот пейзаж очаровывает путешественников с ранней весны до начала осени.

Вина Армении и пещера в Арени

Извилистые горные дороги приведут нас в край армянского виноградарства. В деревушке, где растут автохтонные сорта винограда Арени и Воскеат, вы попробуете несколько сортов вина: домашнее от местных жителей, молодое игристое в сезон и вина в зале в аутентичных погребах. Следом вас ждет настоящая пещера: вы пройдете под ее сводами, а местный смотритель расскажет об артефактах, найденных при раскопках.

Монастырь Нораванк в окружении багровых скал

Финальная цель путешествия — древняя святыня, расположенная на живописном плато. Вы проникнетесь красотой и энергетикой этого места, а я дополню впечатления новыми знаниями: поделюсь легендой о строительстве Нораванка, расскажу о его историческом пути и о символике лестниц.