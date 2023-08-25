Погрузитесь в историю Еревана: экскурсия по главным улицам и проспектам города
Если у вас ограниченное время и вы хотите увидеть все самое важное, этот тур идеально подойдет для вас.
В течение 5 дней вы погрузитесь в древнюю столицу Армении, которая старше Рима на 30 лет, посетите Святой Эчмиадзин — святыню святых армянской апостольской церкви и ознакомитесь с руинами Храма Звартноц и многим другим.
В течение 5 дней вы погрузитесь в древнюю столицу Армении, которая старше Рима на 30 лет, посетите Святой Эчмиадзин — святыню святых армянской апостольской церкви и ознакомитесь с руинами Храма Звартноц и многим другим.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает:
- День 1: День прилета.
- Встреча в аэропорту. Трансфер в гостиницу.
- День 2: Знакомство с Ереваном.
- Ереван — любовь с первого взгляда!
- Классический тур по столице Армении — Еревану, одному из древнейших городов мира, который старше Рима на 30 лет. Столице Армении уже 2.800 лет. Ереван самый большой город страны, название которого происходит от легендарной урартской крепости Эребуни, откуда и простирается почти трехтысячелетняя история города. Свой современный облик Ереван получил благодаря Александру Таманяну — главному архитектору генерального плана города. Наш маршрут начнется с автобусного обзора по городу, который охватит все основные достопримечательности, главные улицы и проспекты города: проспект Маштоца с известным «Крытым рынком» и «Голубой Мечетью», проспект Маршала Баграмяна с Резиденцией Президента и прекрасного Парламентского здания, проспект Саят-Новы с памятником известного французского скульптора Родена, и многое другое.
- После кругового обзора по городу нас ждет пешая прогулка по малому центру. Начнется она с Ереванского Каскада — музея под открытым небом, являющимся одним из уникальных составляющих частей центра искусств Гафесчян. В коллекции музея работы всемирно известных деятелей искусств, таких как Фернандо Ботеро, Аршил Горки, Дженнифер Бартлетт, Линн Чадвик, Барри Фланаган и других. Тут мы, конечно, поднимемся до смотровой площадки, откуда открывается фантастический вид на розовый город, и, конечно, если повезет, то перед нами откроется также величественный вид Библейского Арарата. Подняться можно как на эскалаторах, так и пешком, ну это конечно для самых спортивных наших путешественников.
- Сделав самые обворожительные фотографии, и ознакомившись с историями и рассказами о том, почему Ереван считается розовым городом, как строили Каскад и почему самый вкусный кофе выпивается именно в открытых кафешках Каскада, мы продолжим нашу прогулку до Театральной площади, где находится театр Оперы и Балета и известное Лебединое озеро, рядом с которым гордо «играет» на рояле всеми нами любимый Арно Бабаджанян. Продолжив нашу прогулку, мы окажемся на Северном проспекте, с расположенными на нем впечатляющими новостройками, где находятся множество офисов, элитные жилые дома, рестораны, кафе и магазины. Именно тут можно встретить памятник известному цветочнику Карабале, который всегда одаривал влюбленных цветами.
- Конечный пункт нашей пешей прогулки — Площадь Республики. Это центральная площадь армянской столицы, построенная по проекту А. Таманяна в середине XX века. Ее архитектурный облик сформирован пятью зданиями, расположенными по периметру. Среди них – Музей истории Армении с достойной коллекцией полотен знаменитых художников. Здание Правительства Армении, с известными часами, под которыми Ереванцы всегда назначают свои первые любовные свидания. В центре Площади находятся известные поющие фонтаны, шоу которых можно насладиться с середины апреля до конца октября.
- Обзорный тур по Еревану завершится посещением Цицернакаберда — это мемориал, посвященный многочисленным жертвам геноцида армянской нации в 1915 году. Мемориал был построен на одноименном холме в 1960-е годы по инициативе местных властей. В 1995 комплекс обзавелся подземным музеем. Ее экспонаты повествуют об ужасной трагедии армянского народа, которому пришлось пережить просто нечеловеческие страдания во время гонений, организованных Османской империей.
Тур по Ереванскому Коньячному Заводу с классической дегустацией
Согласитесь, что коньяки «Арарат» уже много лет считаются одним из главных символов Армении. Для того, чтобы ознакомиться с производством этого легендарного напитка и с его уже 130-летней историей, мы с Вами отправимся на Ереванский Коньячный Завод. Экскурсии тут начинаются с музейных залов, в которых хранятся личные вещи и фотографии основателей коньячного производства в Армении Нерсеса Таирянца и Василия Таирова, главного винодела, автора первого марочного коньяка Мкртича Мусинянца. В музее также выставлены самые старые бочки Шустовских времен, множественные медали и первая грамота от французских коньякоделов 1907 года.
Далее мы с Вами окажемся в так называемом цеху выдержки, или в коньячном погребе, где узнаем, что такое «доля ангелов», президенты каких стран имеют свои бочки на Президентской Аллее, как взвешивали почетных гостей, и какой коньяк выпивал Уинстон Черчиль. Тут также можно сделать памятные фотографии. Ну вот, настало уже время долгожданной дегустации. У нас будет классическая дегустация, и это означает, что мы в Вами будем дегустировать коньяки АрАрАт 3 звезды и Ахтамар 10-летней выдержки. Во время дегустации мастера завода Вам расскажут о правилах и нюансах дегустации, после чего Вы, несомненно, влюбитесь в этот солнечный напиток на всю оставшуюся жизнь! Ночь в Ереване.
День 3: Древние сокровища Армении: от Вагаршапата до Звартноца
Завтрак в отеле. Поездка в Эчмиадзин — это духовное путешествие в сердце Христианской Армении, так как здесь находится духовный и административный центр Армянской апостольской церкви (Всемирное Наследие ЮНЕСКО (лист 2000)). Здесь мы посетим Кафедральный собор (303 г.), создание которого окутано красивейшей историей. Согласно легенде, первому патриарху Григору Лусаворичу (Григорию Просветителю) приснилось, как Единорожденный — Христос, сошел с небес с огненным молотом в руках и указал место для постройки собора. На этом месте в 303 году, где находился древний языческий храм, и была заложена церковь, названная Эчмиадзином, что по-армянски означает «место сошествия Единорожденного». Эчмиадзин является резиденцией Католикоса всех армян.
Мы посетим также музей-сокровищницу Эчмиадзина — ведь именно здесь, среди многочисленных других сокровищ, хранится не только святое копье, которым пронзили Христа, но также и чудом сохранившиеся останки Ноева Ковчега. Далее посещение церкви Св. Рипсиме (7в.) — построенной на месте древнего языческого капища, где Святая Рипсиме приняла мученическую смерть. И завершится на поездка посещением руин храма Звартноц, что в переводе означает «сонм небесных воинов» или «Храм Бдящих Ангелов». Храм был возведен еще в VII ст. Как и большинство древних сооружений Армении, Звартноц дошел до настоящего времени только в развалинах. Но даже в таком виде он дает яркое представление о своей величественной красоте (Всемирное Наследие ЮНЕСКО (лист 2000)). Возвращение в Ереван. Ночь в Ереване
День 4: От древних камней до духовных сокровищ
Завтрак в отеле. Арка Чаренца — излюбленное место туристов, откуда открывается потрясающий вид на священную гору Арарат, а издали виднеется город Ереван. Арка названа в честь великого армянского поэта Егише Чаренца, который любил приходить на это место и наслаждаться красотой армянских просторов. Посетив это место, Вы воодушевитесь неимоверной красотой Армении, а так же сможете сделать потрясающий снимок на память.
Посещение языческого храма Солнца (1 в. н. э.) в селении Гарни — излюбленного места армянских царей. Храм представляет собой необыкновенное по своей красоте зрелище, кажущееся порой нереальным. Построенный в греческом стиле он занимает господствующий над глубоким ущельем треугольный мыс, огибаемый рекой Азат с двух сторон. Ущелье примечательно своими изумительными склонами, известными под названием «Симфония камней».
В селении Гарни мы к тому же заедем в гости к местным жителям, чтобы увидеть как пекут настоящий армянский лаваш в тондыре. И, конечно же, мы не уйдем оттуда, не попробовав горячий, свежевыпеченный хлеб. Посещение пещерного храма Св. Гегард (12–13 вв.), в переводе означающего «святое копье» в честь хранившегося в нем долгое время того самого копья, которым пронзили распятого Христа.
Копье сейчас находится в музее Св. Эчмиадзина). Храм находится высоко в горах в живописном ущелье реки Гохт. Это шедевр армянского средневекового зодчества. Он представляет собой комплекс, состоящий из главной церкви, двух пещерных церквей и усыпальницы. В первом пещерном храме из скалы бьет холодный родник. Считается, что его святая вода исцеляет от болезней и дает красоту. Монастырь Гегард занесен в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО (лист 2000). Возвращение в Ереван. Ночь в Ереване.
День 5: День вылета
Трансфер в аэропорт и счастливое возвращение домой.
Важная информация:
- Стоимость указана на одного человека при двухместном размещении.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Тур состоится при заявке минимум одного человека (без изменения в цене).
- Компания оставляет за собой право по погодным условиям (дождь, снег, туман, гололедица, метель) или иным причинам, менять местами экскурсионные объекты, дни программы или время сбора на туры, с сохранением посещения всех перечисленных в программе объектов.
- В групповых заездах гид строго следует предусмотренной программе и расписанию маршрута.
- График экскурсий может быть изменен для тех туристов, чьи полетные графики не соответствуют расписанию тура, с сохранением посещения всех перечисленных в программе объектов.
По пятницам в 09:40
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице
- Услуги экскурсовода
- Завтраки
- Все входные билеты
- Тур по Ереванскому коньячному заводу и дегустация коньяков Арарат
- Трансферы аэропорт — гостиница — аэропорт
- Комфортабельный транспорт во время всех экскурсий
- Что не входит
- Спиртные напитки
- Обеды и ужины
- Страховка
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова 19, ЕреванЗавершение: Ереван
- Когда и сколько длится?
- Когда: По пятницам в 09:40Экскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Важная информация
- Стоимость указана на одного человека при двухместном размещении.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Тур состоится при заявке минимум одного человека (без изменения в цене).
- Компания оставляет за собой право по погодным условиям (дождь, снег, туман, гололедица, метель) или иным причинам, менять местами экскурсионные объекты, дни программы или время сбора на туры, с сохранением посещения всех перечисленных в программе объектов.
- В групповых заездах гид строго следует предусмотренной программе и расписанию маршрута.
- График экскурсий может быть изменен для тех туристов, чьи полетные графики не соответствуют расписанию тура, с сохранением посещения всех перечисленных в программе объектов
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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