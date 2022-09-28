Что вас ожидаетПредлагаем вам путешествие к нашему «морю» и его окрестностям. Вы полюбуетесь видами озера Севан, посетите курортный город Дилиджан, а по дороге мы заедем в самый крупный фуд-маркет Армении — Деревня Моряков.

Армянское море — озеро СеванСеван — сюния, лучезарный, бирюзовый, как любили называть его наши цари. Примечательно что, Севан удивительным образом в зависимости от погоды меняет цвет своих вод. В пасмурную или дождливую погоду цвет воды темнеет, и озеро становится мрачным, а в солнечную погоду озеро нежно-голубое или ярко-лазурное. Вода кристалльно чистая.

Севанаванк Мы поднимемся по крутым ступенькам на Севанаванк — откуда открывается прекрасная панорама на озеро Севан. Просторно и свежо, атмосфера умиротворения близ древнего монастыря.

Деревня — Таверна моряковВас приятно удивит разнообразие наличие блюд. Место, где можно быстро и вкусно попробовать всю армянскую кухню — рыбку сиг, армянские шашлыки, сладости, и также попробовать хачапури который печётся в тандыре.

Курортный Дилиджан Атмосфера времени прекрасно воспроизведена в квартале старый Дилиджан. Мы посетим улицу Ремесленников, где так тихо, будто время остановилось, — красивую улицу со старой застройкой и деревянными резными домами. Выпьем вкусный чай из горных трав, который придаст нам сил, и попробуем сладости, приготовленные по рецепту исторической западной Армении.