Жемчужина Севан - Курортный Дилиджан - Деревня моряков

Предлагаем вам путешествие к нашему «морю» и его окрестностям

5
6 отзывов
Описание
Фото
Отзывы
Выбрать день
Ответы на вопросы
Предлагаем вам путешествие к нашему «морю» и его окрестностям.

Вы полюбуетесь видами озера Севан, посетите курортный город Дилиджан, а по дороге мы заедем в самый крупный фуд-маркет Армении — Деревня Моряков.
Жемчужина Севан - Курортный Дилиджан - Деревня моряков
Жемчужина Севан - Курортный Дилиджан - Деревня моряков
Жемчужина Севан - Курортный Дилиджан - Деревня моряков
Жемчужина Севан - Курортный Дилиджан - Деревня моряков
Жемчужина Севан - Курортный Дилиджан - Деревня моряков
Ближайшие даты:
18
мар
19
мар
20
мар
21
мар
22
мар
23
мар
24
мар
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

  • Озеро Севан
  • Монастырь Севанаванк
  • Г. Дилиджан
  • Улица ремесленников
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидаетПредлагаем вам путешествие к нашему «морю» и его окрестностям. Вы полюбуетесь видами озера Севан, посетите курортный город Дилиджан, а по дороге мы заедем в самый крупный фуд-маркет Армении — Деревня Моряков.
Армянское море — озеро СеванСеван — сюния, лучезарный, бирюзовый, как любили называть его наши цари. Примечательно что, Севан удивительным образом в зависимости от погоды меняет цвет своих вод. В пасмурную или дождливую погоду цвет воды темнеет, и озеро становится мрачным, а в солнечную погоду озеро нежно-голубое или ярко-лазурное. Вода кристалльно чистая.
Севанаванк Мы поднимемся по крутым ступенькам на Севанаванк — откуда открывается прекрасная панорама на озеро Севан. Просторно и свежо, атмосфера умиротворения близ древнего монастыря.
Деревня — Таверна моряковВас приятно удивит разнообразие наличие блюд. Место, где можно быстро и вкусно попробовать всю армянскую кухню — рыбку сиг, армянские шашлыки, сладости, и также попробовать хачапури который печётся в тандыре.
Курортный Дилиджан Атмосфера времени прекрасно воспроизведена в квартале старый Дилиджан. Мы посетим улицу Ремесленников, где так тихо, будто время остановилось, — красивую улицу со старой застройкой и деревянными резными домами. Выпьем вкусный чай из горных трав, который придаст нам сил, и попробуем сладости, приготовленные по рецепту исторической западной Армении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортная организация тура
  • Услуги профессионального гида
  • Услуги трансфера с водителем
Что не входит
  • Обед/ужин - деревня моряков (по желанию)
  • Обед/ужин в рыбном ресторане (по желанию)
  • Дополнительные входные билеты на маршруте не потребуются
Место начала и завершения?
По договоренности с гостем
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Оплата на месте в драмах
  • 1-4 чел —75.000
  • 4-20 чел — доплата за человека 15.000 драм
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Ю
28 сен 2022
Хотели выразить благодарность Ладе и ее команде за наш незабываемый отпуск, который они нам организовали с 08.08.2022 по 18.08.2022. Мы увидели незабываемую, прекрасную, гостеприимную страну – АРМЕНИЮ! Где мы только не побывали… представьте и в Ереване, и на Севане, Дилиджане, Ластивер, Гюмри, ущелье Упи Дзор, и везде индивидуальные экскурсии были проведены профессионально. Все четко, начинались экскурсии всегда вовремя, машины комфортные. Команда Лады любит свое дело,любят свою страну и историю! Очень интересно излагают материал.
Поразил ужин у Лады в доме. Это очень, очень и очень вкусно. Такой долмы мы не ели никогда, а какими настойками нас угощали.
Хотим пожелать Вам только успехов и процветания!
Лада, Элла, Авет, Армен и Карен, спасибо!
Очень надеемся, что в следующем году удастся приехать в Армению, к Вам в гости.
И
15 июля 2022
Хотим поблагодарить от чистого сердца Ладу, ее сына- экскурсовода Армена и экскурсоводов Эллу и Авета.
Мы приехали в эту прекрасную, солнечную страну, чтобы больше узнать о ней и очаровались такой профессиональной командой экскурсоводов.
С гидом Аветом у нас 27го июня была обзорная экскурсия на 5 часов по Еревану. Не заметили как пролетело это время- Конд, Далан, Каскад, музей С. Параджанова и др.
30го июня и 1 июля нас “подхватил” не унывающий, улыбающийся Армен. Посетили Хор Вирап, ущелье Упи Дзор, Нора Ванк, Татева, фотографировались на фоне чудесного вида на Арарат. С 30ое на 1ое июля ночевали в доме гостеприимной Лады Джан с вкуснейшим ужином и обильным завтраком(очень советуем побывать у нее в гостях).
3 июля с Арменом были в восхитительном Гюмри со своей интеллигентной спокойной атмосферой. А обед в рыбном ресторане с шашлыком из осетрины, это вообще что-то за гранью реальности.
5 июля с Эллой посетили пещеру Левона, Цахкадзор, озеро Севан и Севана Ванк. Озеро надо видеть!!! не передать чувства.
Еще раз- ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВАМ!!!!!
И
7 июля 2022
Второй раз в Армении и второй раз возвращаюсь к Ладе!
Это супер организатор! Все экскурсии для нас провел замечательный Авет! Он историк, талантливый рассказчик, прекрасный водитель и просто хороший человек! Экскурсии проходили легко, интересно, мы увидели заветные уголки Армении, почувствовали ее душу. А вишенкой на торте был ужин в доме Лады! Дегустация прекрасных вин!
Дорогие Лада, Карен, Армен, Ани и вся ваша большая команда, мы желаем процветания вашей команде, мира и богатства и обязательно крепкого здоровья, чтобы хватало сил творить добро и красоту! Обнимаем и до встречи!!!
Е
11 янв 2022
От лица нашей небольшой группы, хотелось бы оставить отзыв о своём недавнем путешествии в Армению)
Для нас это путешествие было особенным и таким эмоциональным!
Вот уже неделю мы находимся в Москве, но мыслями все ещё в Ереване и в тех местах, где мы побывали за эти короткие 3 дня.
Во-первых, поразил абсолютно другой настрой людей, живущих в Армении. Жизнь в глазах у них! Радость в душе! Гордость за свою страну!
Во-вторых, это еда. Умение из вполне себе обычных продуктов сделать какой-то шедевр.
Удивительная страна, древняя, вечная, емкая, горная, бесконечно красивая природой и людьми. Спасибо наша дорогая Лада вам и вашей команде, которая так профессионально обеспечила полную информационную выкладку.
Искренне благодарим Стеллу и Лилию, наших гидов, уникальных людей, которые познакомили нас с Арменией в одновременно очень интеллигентном, достойном и таком живом формате. Это далеко не было похоже на скучное информирование экскурсоводом о просматриваемых объектах, это было реальное погружение в страну, с ее колоритом, историей, чувством, переменами, соприкосновением с такими ее гранями, о которых заранее знать невозможно. Путешествие, которое не может оставить равнодушным. Отдельно хочется сказать о чистых комфортных автомобилях, гибкости в решении всех вопросов, информационной поддержке 24 на 7)
ОТДЕЛЬНОЕ внимание хотелось бы уделить душевному застолью.
Все было настолько легко и тепло, что порой казалось, что мы в доме у близких людей. Безгранично благодарны Вам! До новых встреч!!!
В
12 ноя 2021
Провели 2 замечательных дня в Армении. Очень грамотные и интересные гиды, узнали много об истории Армении. Спасибо за вкусный обед и теплый прием Ладе. Удачи вам и процветания.
И
9 апр 2021
Поездка в Армению оказалась не просто интересной, а интересно-познавательной! Всего 7 дней мы провели в этой солнечной стране, но ярких впечатлений хватит надолго! Каждый день был наполнен радостными эмоциями и путешествиями в историю. Нам очень повезло с экскурсоводом. Она умело погружала нас в таинственный и древний мир Армении, знакомила с традициями и обычаями. Мы успели увидеть народные танцы, увидеть, как пекут лаваш и пахлаву, насладиться пением оперных певиц и даже сами попробовали необычную акустику древнего храма! Строгие и даже суровые армянские храмы и монастыри принимали всех людей без каких-либо условностей. Каждая церковь, каждое строение уникальны и неповторимы. Эчмиадзин – кафедральный собор, где хранится кусочек от Ноевого ковчега, древний монастырь Гегард, который высечен в скале, языческий храм Гарни, прекрасный монастырь Нораванк, улица ремесленников в Дилиджане, которая сохранила свою первобытность …. Всего не перечислить!
Армения действует на людей магически. Обволакивает своей теплотой и гостеприимством. Природа Армении настолько уникальна и необычна, что каждый раз удивляет и восхищает! Древние пещеры, скалы, горы манили своими тайнами, озеро Севан действовало завораживающе!
Музыкальные фонтаны в Ереване надолго останутся ярким пятном в наших воспоминаниях. Сам Ереван – удивительный город. Днем казалось, что он спит, а вечером город просыпался и жил яркой и насыщенной жизнью!
Прогулка по вечернему и ночному Еревану – это незабываемое приключение!
Все, что нам довелось увидеть, еще предстоит обдумать и осознать. Но одно знаю точно – я очень хочу вернуться в эту чудесную страну и продолжить ее узнавать!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

Групповые
Необычные
Выездные
На весь день
Озеро Севан
Популярные места
Природа и пейзажи
Дилижан

Похожие туры из Еревана

Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Гурген
Гурген
30 отзывов
Очень популярно сейчас
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
Погулять по живописным улицам, посетить древние монастыри и полюбоваться знаменитым озером
Малый центр города
Завтра
19 мар
20 мар
21 мар
от 159144 за всё до 3 чел.
Красавица Армения: Севан и Дилижан
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Ашот
Ашот
69 отзывов
Красавица Армения: Севан и Дилижан
Отправиться на озеро-символ страны и в уютный город за историей, легендами и панорамами
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
19 мар
20 мар
180 за всё до 3 чел.
Лазурный Севан и зеленый Дилижан
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Тигран
Тигран
78 отзывов
Лазурный Севан и зеленый Дилижан
Побывать на озере-море, посетить курортный город, увидеть древние храмы и узнать о быте молокан
Любая локация в пределах Еревана
21 мар
22 мар
25 мар
29 мар
от 175 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Ереване
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ