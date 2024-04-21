Погрузитесь в красоту Армении: горные вершины, живописные улочки и озеро Севан. Идеально для тех, кто ищет новые впечатления
Любители природы и горных пейзажей оценят это путешествие. Маршрут включает подъём на гору Димац, прогулку по Дилижану и посещение озера Севан.
Вершина горы подарит захватывающие виды, а в Дилижане вы познакомитесь с его историей и попробуете родниковую воду. На озере Севан можно насладиться купанием и попробовать блюда из местной рыбы. Трансфер и сопровождение гида включены, что делает поездку комфортной и запоминающейся
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и сухая, а пейзажи особенно живописны. В октябре и апреле также можно насладиться красотой природы, но стоит быть готовым к более прохладной погоде. Зимой горные дороги могут быть закрыты из-за снега, но Дилижан и озеро Севан всё равно остаются доступными.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Гора Димац
Дилижан
Озеро Севан
Описание экскурсии
Гора Димац
Первый объект программы — живописный пик на изрезанном скалистом Иджеванском хребте. На внедорожнике мы покорим вершину горы (2350 м над уровнем моря). Устроим по желанию небольшой пикник. А по пути к неизведанным панорамам вы полюбуетесь альпийскими лугами, увидите отары овец, стоянки пастухов, стада коров и табуны коней.
При обильном снегопаде посещение горы Димац невозможно, локация будет заменена на живописный монастырь Агарцин.
Живописный Дилижан
Далее спустимся в живописный курортный город, погуляем по старой улочке, отведаем знаменитую дилижанскую родниковую воду. И поговорим об интересной истории Дилижана. Вы узнаете о временах, когда здесь находились царские охотничьи угодья, периоде упадка во времена османо-персидских войн, восстановлении и развитии края. А также услышите о заселении окрестностей русскими староверами.
Озеро Севан
На обратном пути прокатимся вдоль жемчужины Армении, высокогорного пресного озера. Вы сможете окунуться в живительные воды, как называют местные жители, Гегамского моря. А если захотите, отведаете в одном из заведений фирменные блюда из севанской рыбы.
Организационные детали
Трансфер на кроссовере Subaru Forester и сопровождение гида включены в стоимость
Дополнительные расходы: по желанию обед в Дилижане или на озере Севан — 10-15 € с человека
Обязательно возьмите головной убор и средства защиты от солнца, куртку/ветровку, а также позаботьтесь об удобной обуви
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Левон — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 309 туристов
Привет! Я Левон, в туризме больше 10 лет, член армянской ассоциации профессиональных гидов. Стараюсь проводить нешаблонные экскурсии и находить интересные маршруты. Жду вас в моей прекрасной стране!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алексей
Из множества вариантов интуитивно выбрали экскурсию с Левоном. С первых же минут общения с ним поняли, что не ошиблись. Исключительно позитивный человек. Приветливый, обаятельный. Очень харизматичный. Глубоко знает историю не читать дальшеуменьшить
только народа Армении, но и всего региона. Очень интересно рассказывал, обстоятельно отвечал на все наши непростые вопросы. Маршрут поездки составлен великолепно. По сложной горной дороге добрались до вершины горы Димац (2360 м). Вид оттуда потрясающий! Левон угостил нас свежесваренным кофе и эксклюзивным коньяком. Спустившись с вершины с интересом побродили по улочкам прекрасного, очень самобытного города Дилижан. Заглянули в мастерские местных ремесленников. В утреннем и вечернем свете полюбовались великолепным озером Севан. Купили великолепную рыбу холодного копчения. На обратном пути проехали, практически, через весь Ереван. Несмотря на вечерние пробки, Левон сохранял хладнокровие и приветливость. В аэропорт он доставил нас идеально. На прощанье хотелось сказать множество тёплых слов. К сожалению, расстаться пришлось быстро. Счастлив поблагодарить нашего великолепного гида хотя бы в формате отзыва. В том, что мы полюбили Армению есть и его заслуга. Рекомендую всем любителям путешествий, пейзажей и истории. Спасибо, Левон!
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