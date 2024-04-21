Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и сухая, а пейзажи особенно живописны. В октябре и апреле также можно насладиться красотой природы, но стоит быть готовым к более прохладной погоде. Зимой горные дороги могут быть закрыты из-за снега, но Дилижан и озеро Севан всё равно остаются доступными.

Любители природы и горных пейзажей оценят это путешествие. Маршрут включает подъём на гору Димац, прогулку по Дилижану и посещение озера Севан. Вершина горы подарит захватывающие виды, а в Дилижане вы познакомитесь с его историей и попробуете родниковую воду. На озере Севан можно насладиться купанием и попробовать блюда из местной рыбы. Трансфер и сопровождение гида включены, что делает поездку комфортной и запоминающейся

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Гора Димац

Первый объект программы — живописный пик на изрезанном скалистом Иджеванском хребте. На внедорожнике мы покорим вершину горы (2350 м над уровнем моря). Устроим по желанию небольшой пикник. А по пути к неизведанным панорамам вы полюбуетесь альпийскими лугами, увидите отары овец, стоянки пастухов, стада коров и табуны коней.

При обильном снегопаде посещение горы Димац невозможно, локация будет заменена на живописный монастырь Агарцин.

Живописный Дилижан

Далее спустимся в живописный курортный город, погуляем по старой улочке, отведаем знаменитую дилижанскую родниковую воду. И поговорим об интересной истории Дилижана. Вы узнаете о временах, когда здесь находились царские охотничьи угодья, периоде упадка во времена османо-персидских войн, восстановлении и развитии края. А также услышите о заселении окрестностей русскими староверами.

Озеро Севан

На обратном пути прокатимся вдоль жемчужины Армении, высокогорного пресного озера. Вы сможете окунуться в живительные воды, как называют местные жители, Гегамского моря. А если захотите, отведаете в одном из заведений фирменные блюда из севанской рыбы.

Организационные детали