Гора Димац, зелёный Дилижан и озеро Севан

Влюбиться в высокогорные ландшафты северной Армении и погулять по старинному курортному городу

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Приглашаю в это путешествие тех, кто уже посмотрел главные святыни и крепости Армении и хочет новых впечатлений, а также всех, кто любит заповедные уголки и горные пейзажи. Вы оцените панорамы окрестностей с горы Димац и проедете вдоль Гегамского моря, или озера Севан.

А гуляя в приятном темпе по уютному Дилижану, познакомитесь с его любопытной историй и богатой природой.
Гора Димац, зелёный Дилижан и озеро Севан
Гора Димац, зелёный Дилижан и озеро Севан
Гора Димац, зелёный Дилижан и озеро Севан
Гора Димац, зелёный Дилижан и озеро Севан
Гора Димац, зелёный Дилижан и озеро Севан
Гора Димац, зелёный Дилижан и озеро Севан
Гора Димац, зелёный Дилижан и озеро Севан
Гора Димац, зелёный Дилижан и озеро Севан
Гора Димац, зелёный Дилижан и озеро Севан
Ближайшие даты:
19
окт
20
окт
21
окт
22
окт
28
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Гора Димац

Первый объект программы — живописный пик на изрезанном скалистом Иджеванском хребте. На внедорожнике мы покорим вершину горы (2350 м над уровнем моря). Устроим по желанию небольшой пикник. А по пути к неизведанным панорамам вы полюбуетесь альпийскими лугами, увидите отары овец, стоянки пастухов, стада коров и табуны коней.

Живописный Дилижан

Далее спустимся в живописный курортный город, погуляем по старой улочке, отведаем знаменитую дилижанскую родниковую воду. И поговорим об интересной истории Дилижана. Вы узнаете о временах, когда здесь находились царские охотничьи угодья, периоде упадка во времена османо-персидских войн, восстановлении и развитии края. А также услышите о заселении окрестностей русскими староверами.

Озеро Севан

На обратном пути прокатимся вдоль жемчужины Армении, высокогорного пресного озера. Вы сможете окунуться в живительные воды, как называют местные жители, Гегамского моря. А если захотите, отведаете в одном из заведений фирменные блюда из севанской рыбы.

Организационные детали

  • Трансфер на кроссовере Subaru Forester и сопровождение гида включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: по желанию обед в Дилижане или на озере Севан — 10-15 € с человека
  • Обязательно возьмите головной убор и средства защиты от солнца, куртку/ветровку, а также позаботьтесь об удобной обуви

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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