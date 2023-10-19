Влюбиться в высокогорные ландшафты северной Армении и погулять по старинному курортному городу
А гуляя в приятном темпе по уютному Дилижану, познакомитесь с его любопытной историй и богатой природой.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Гора Димац
Первый объект программы — живописный пик на изрезанном скалистом Иджеванском хребте. На внедорожнике мы покорим вершину горы (2350 м над уровнем моря). Устроим по желанию небольшой пикник. А по пути к неизведанным панорамам вы полюбуетесь альпийскими лугами, увидите отары овец, стоянки пастухов, стада коров и табуны коней.
Живописный Дилижан
Далее спустимся в живописный курортный город, погуляем по старой улочке, отведаем знаменитую дилижанскую родниковую воду. И поговорим об интересной истории Дилижана. Вы узнаете о временах, когда здесь находились царские охотничьи угодья, периоде упадка во времена османо-персидских войн, восстановлении и развитии края. А также услышите о заселении окрестностей русскими староверами.
Озеро Севан
На обратном пути прокатимся вдоль жемчужины Армении, высокогорного пресного озера. Вы сможете окунуться в живительные воды, как называют местные жители, Гегамского моря. А если захотите, отведаете в одном из заведений фирменные блюда из севанской рыбы.
Организационные детали
- Трансфер на кроссовере Subaru Forester и сопровождение гида включены в стоимость
- Дополнительные расходы: по желанию обед в Дилижане или на озере Севан — 10-15 € с человека
- Обязательно возьмите головной убор и средства защиты от солнца, куртку/ветровку, а также позаботьтесь об удобной обуви
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.