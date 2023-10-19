Приглашаю в это путешествие тех, кто уже посмотрел главные святыни и крепости Армении и хочет новых впечатлений, а также всех, кто любит заповедные уголки и горные пейзажи. Вы оцените панорамы окрестностей с горы Димац и проедете вдоль Гегамского моря, или озера Севан. А гуляя в приятном темпе по уютному Дилижану, познакомитесь с его любопытной историй и богатой природой.

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Описание

Что вас ожидает

Гора Димац

Первый объект программы — живописный пик на изрезанном скалистом Иджеванском хребте. На внедорожнике мы покорим вершину горы (2350 м над уровнем моря). Устроим по желанию небольшой пикник. А по пути к неизведанным панорамам вы полюбуетесь альпийскими лугами, увидите отары овец, стоянки пастухов, стада коров и табуны коней.

Живописный Дилижан

Далее спустимся в живописный курортный город, погуляем по старой улочке, отведаем знаменитую дилижанскую родниковую воду. И поговорим об интересной истории Дилижана. Вы узнаете о временах, когда здесь находились царские охотничьи угодья, периоде упадка во времена османо-персидских войн, восстановлении и развитии края. А также услышите о заселении окрестностей русскими староверами.

Озеро Севан

На обратном пути прокатимся вдоль жемчужины Армении, высокогорного пресного озера. Вы сможете окунуться в живительные воды, как называют местные жители, Гегамского моря. А если захотите, отведаете в одном из заведений фирменные блюда из севанской рыбы.

Организационные детали