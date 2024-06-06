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Авторский тур
4 дня
Дегустационный трип в Армению: коньяк, вино и национальная кухня
Научиться готовить лаваш, побывать на 4 дегустациях и увидеть гордый Арарат
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 13:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
54 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Армению за вином, горами и впечатлениями
Увидеть главные достопримечательности Армении, побывать на винном заводе и увидеть Севан
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
60 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Насладиться армянским вином на дегустации, проехаться по древним храмам и побывать в «Пещере птиц»
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
Влюбиться в гордые вершины, попетлять по ереванским улочкам и погрузиться в историю древнего народа
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
33 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
Горы, ущелья, святыни, дегустация и гончарный мастер-класс в компании местного друга-проводника
Начало: Ереван, аэропорт, до 12:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
70 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
Увидеть библейскую гору Арарат, восхититься гармонией Татева с природой и посетить винное село Арени
Начало: Ереван, 08:30-09:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$420 за всё до 7 чел.
Авторский тур
2 дня
Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья пещера, Татев и Джермук
Прокатиться по самой длинной в мире канатной дороге, побывать в Арени и полюбоваться Араратом
Начало: Место и время встречи обговаривается индивидуально
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
69 500₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
4 дня
«Тет-а-тет» с Арменией: индивидуальный тур
Приготовить лаваш в тандыре, полюбоваться озером Севан и посетить Хор Вирап
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
Увидеть "армянский Стоунхендж" и "маленькую Швейцарию", отведать вина и сыры и испечь лаваш
Начало: Ереван, Камерный театр, 09:00
8 июля в 09:00
29 июля в 09:00
$760 за человека
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур по Армении: исторические места, природа и дегустация на сырной ферме
Попробовать армянские сыры, подняться к крепости Смбатаберд и полюбоваться озером Севан
Начало: Местро и время встречи обговаривается индивидуальн...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
75 000₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
3 дня
Влюбиться в Армению: главные исторические памятники и природные чудеса
Полакомиться армянскими сыром и вином, прокатиться на «Крыльях Татева» и узнать тайны Хндзореска
Начало: Место и время встречи обговаривается индивидуально
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
109 000₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
6 дней
Тур по топовым местам Армении с возможностью выбора экскурсий
Увидеть главные храмы страны, погулять по Еревану и полюбоваться Араратом
Начало: Ереван, аэропорт, точное время - по договорённости
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€296 за человека
Авторский тур
4 дня
Индивидуальное путешествие по Армении с кулинарными мастер-классами
Научиться готовить шесть традиционных блюд и увидеть культурные и природные богатства страны
Начало: Ереван, аэропорт, утро
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
67 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Согреваемся под солнцем Армении: Ереван, Севан, Татев и Арарат
Взлететь на "Крыльях Татева", побывать на домашней винодельне и увидеть "армянское море"
Начало: Аэропорт Еревана, рекомендуем выбирать рейсы с при...
11 июня в 16:00
9 июля в 16:00
$1 200 за человека
скидка
5%
Авторский тур
8 дней
Классический тур в Армению: Ереван, Дилижан, пещерный город и древние монастыри
Побывать в Птичьей пещере, полетать на «Крыльях Татева» и попробовать лучший коньяк
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи зависит от ваших р...
30 июня в 10:00
14 июля в 10:00
770$732 за человека
Авторский тур
5 дней
Открывая сокровища Армении: тур с включённым перелётом
Погулять по столице, перепробовать коньяки, увидеть библейскую гору и армянское море
Начало: аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
28 июня в 10:00
26 июля в 10:00
72 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Древности, коньяк, вино и кино: вояж по Армении и Грузии с дегустациями и мастер-классом
Изучить достопримечательности от Еревана до Гудаури, посетить места съёмок «Мимино» и родину Сталина
Начало: Аэропорт Еревана, первая половина дня
28 июня в 10:00
26 июля в 10:00
97 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛюдмила6 июня 2024Выбрали тур с Александром, по двум причинам: 1) у Александра одно из лучших предложений по стоимости; 2) мы беспокоились за безопасность путешествия,
- ППетр26 апреля 2024Вариант для людей, которые в отпуске не хотят беспокоиться о транспорте, билетах, местах для посещения. Армения страна для всех вкусов
- ММихаил14 апреля 2024Отличный тур, чтобы посмотреть основные направления в Армении и развитие армянской культуры. Гид приятный, хороший водитель. советую.
- ООльга10 апреля 2024Мы в восторге от этого тура! Наш гид Тигран и водитель Мартин великолепные замечательные люди!!! Экскурсия была очень содержательной, интересной,познавательной.
- ЕЕвгений3 апреля 2024Нам откровенно не повезло с погодой - на протяжении большей части тура затянутое тучами небо скрывало прекрасные виды, а порой
- ААнна11 марта 2024Мы провели отличные выходные в путешествии с Левоном! Очень интересно, познавательно, красиво и разнообразно! Левон виртуозно справился со сложной задачей
- ААся23 февраля 2024Потрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествие. Левон прекрасный гид: программа составлена очень грамотно, информация подана хорошо — всё
- ЛЛилия3 января 2024Были на новогоднем туре по Армении у Сергея. Это наше не первое путешествие и не первый тур, и поэтому особо
- ЕЕкатерина1 декабря 2023Я в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомиться с кухней и виноделием,
- ИИрина29 ноября 2023Доброго дня!!! Совершенно не могу найти слов для пережитого путешествия!!! 😃 умнейший экскурсовод Левон!!!! Любящий свою работу, страну, поражающий об’емом
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Хор Вирап»
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