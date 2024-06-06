Туры в Хор Вирап из Еревана

Найдено 17 туров в категории «Хор Вирап» в Ереване, цены от 296 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дегустационный трип в Армению: коньяк, вино и национальная кухня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Дегустационный трип в Армению: коньяк, вино и национальная кухня
Научиться готовить лаваш, побывать на 4 дегустациях и увидеть гордый Арарат
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 13:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
54 500 за человека
В Армению за вином, горами и впечатлениями
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
В Армению за вином, горами и впечатлениями
Увидеть главные достопримечательности Армении, побывать на винном заводе и увидеть Севан
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
60 500 за человека
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Насладиться армянским вином на дегустации, проехаться по древним храмам и побывать в «Пещере птиц»
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000 за человека
Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
Влюбиться в гордые вершины, попетлять по ереванским улочкам и погрузиться в историю древнего народа
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
33 000 за человека
Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
6 отзывов
Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
Горы, ущелья, святыни, дегустация и гончарный мастер-класс в компании местного друга-проводника
Начало: Ереван, аэропорт, до 12:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
70 000 за человека
Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
Увидеть библейскую гору Арарат, восхититься гармонией Татева с природой и посетить винное село Арени
Начало: Ереван, 08:30-09:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$420 за всё до 7 чел.
Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья пещера, Татев и Джермук
Авторский тур
2 дня
5 отзывов
Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья пещера, Татев и Джермук
Прокатиться по самой длинной в мире канатной дороге, побывать в Арени и полюбоваться Араратом
Начало: Место и время встречи обговаривается индивидуально
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
69 500 за всё до 3 чел.
«Тет-а-тет» с Арменией: индивидуальный тур
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
«Тет-а-тет» с Арменией: индивидуальный тур
Приготовить лаваш в тандыре, полюбоваться озером Севан и посетить Хор Вирап
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 000 за человека
В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
Увидеть "армянский Стоунхендж" и "маленькую Швейцарию", отведать вина и сыры и испечь лаваш
Начало: Ереван, Камерный театр, 09:00
8 июля в 09:00
29 июля в 09:00
$760 за человека
Индивидуальный тур по Армении: исторические места, природа и дегустация на сырной ферме
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур по Армении: исторические места, природа и дегустация на сырной ферме
Попробовать армянские сыры, подняться к крепости Смбатаберд и полюбоваться озером Севан
Начало: Местро и время встречи обговаривается индивидуальн...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
75 000 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Армению: главные исторические памятники и природные чудеса
Авторский тур
3 дня
Влюбиться в Армению: главные исторические памятники и природные чудеса
Полакомиться армянскими сыром и вином, прокатиться на «Крыльях Татева» и узнать тайны Хндзореска
Начало: Место и время встречи обговаривается индивидуально
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
109 000 за всё до 3 чел.
Тур по топовым местам Армении с возможностью выбора экскурсий
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Тур по топовым местам Армении с возможностью выбора экскурсий
Увидеть главные храмы страны, погулять по Еревану и полюбоваться Араратом
Начало: Ереван, аэропорт, точное время - по договорённости
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
296 за человека
Индивидуальное путешествие по Армении с кулинарными мастер-классами
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Индивидуальное путешествие по Армении с кулинарными мастер-классами
Научиться готовить шесть традиционных блюд и увидеть культурные и природные богатства страны
Начало: Ереван, аэропорт, утро
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
67 500 за человека
Согреваемся под солнцем Армении: Ереван, Севан, Татев и Арарат
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Согреваемся под солнцем Армении: Ереван, Севан, Татев и Арарат
Взлететь на "Крыльях Татева", побывать на домашней винодельне и увидеть "армянское море"
Начало: Аэропорт Еревана, рекомендуем выбирать рейсы с при...
11 июня в 16:00
9 июля в 16:00
$1 200 за человека
Классический тур в Армению: Ереван, Дилижан, пещерный город и древние монастыри
🚗 На машине
скидка
5%
Авторский тур
8 дней
Классический тур в Армению: Ереван, Дилижан, пещерный город и древние монастыри
Побывать в Птичьей пещере, полетать на «Крыльях Татева» и попробовать лучший коньяк
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи зависит от ваших р...
30 июня в 10:00
14 июля в 10:00
770$732 за человека
Открывая сокровища Армении: тур с включённым перелётом
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Открывая сокровища Армении: тур с включённым перелётом
Погулять по столице, перепробовать коньяки, увидеть библейскую гору и армянское море
Начало: аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
28 июня в 10:00
26 июля в 10:00
72 000 за человека
Древности, коньяк, вино и кино: вояж по Армении и Грузии с дегустациями и мастер-классом
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
Древности, коньяк, вино и кино: вояж по Армении и Грузии с дегустациями и мастер-классом
Изучить достопримечательности от Еревана до Гудаури, посетить места съёмок «Мимино» и родину Сталина
Начало: Аэропорт Еревана, первая половина дня
28 июня в 10:00
26 июля в 10:00
97 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Людмила
    6 июня 2024
    Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
    Выбрали тур с Александром, по двум причинам: 1) у Александра одно из лучших предложений по стоимости; 2) мы беспокоились за безопасность путешествия,
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    искали опытного гида-водителя и комфортный большой автомобиль. В результате своим выбором довольны. По итогу это было фактически индивидуальный тур, в наши даты подтвердились только мы с мужем. Александр опытный водитель, хороший рассказчик, в нескольких местах брал в качестве гидов местных, а остановки на кофе делал в красивейших местах Армении, где мы были наедине с природой. Наибольшее впечатление лично на меня произвел монастырь Татев и канатная дорога при нем. Еще запомнилось, как мы заехали в заповедную зону, чтобы посмотреть с высоты на церковь Нораванк в красных скалах: впечатляющий вид и прекрасным дополнением стали наши фотографии, которые Александр сделал с дрона. В программе были небольшие изменения: так, мы отказались от гончарного мастер-класса в Дилижане, но нам удалось посетить пещерный город, искупаться в Севане (!), а останавливались мы в прекрасных отелях с волшебным видом на Медвежью гору и приграничный город Горис. Кстати, рекомендуем соглашаться на повышение грейда номеров, как минимум, в Elegis Village Resort, фото прикладываю оттуда.

  • П
    Петр
    26 апреля 2024
    «Тет-а-тет» с Арменией: индивидуальный тур
    Вариант для людей, которые в отпуске не хотят беспокоиться о транспорте, билетах, местах для посещения. Армения страна для всех вкусов
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    и привычек. И вид отдыха, который был предложен Мартой нам очень подошел. Главное он очень гибок и его можно по желанию менять. Тебе предлагают основные статусные места, по желанию можешь попросить более углубленное изучение того, что тебе интересно. Марта очень профессиональный и грамотный человек. С душой относящаяся к своему делу. Всегда в хорошем настроении и с большим вниманием относящаяся к гостям. Что называется любое желание подхватывает и по возможности исполняет. Я и до поездки очень уважал этот народ, но увидев страну воочию, просто влюбился в Армению. По приезду над нами развернули купол безопасности и комфорта и свернули его только перед регистрацией на рейс домой. Спасибо Марте за это. Водитель, который с нами работал все время, это отдельная личность, с большим чувством юмора и невероятно добрый. Нарек дал понять, что мы не просто проходящий эпизод в работе. Чувствовалось отношение как к друзьям. А это дорогого стоит. У нас был свободный день, и мы попросили ещё раз посетить ущелье Каменная симфония. Ездили с Нареком, и он дал нам время на посещение сколько хотим. Туристический бизнес — это отношение к людям. В общем после поездки у меня появилось стойкая уверенность что у нас в Армении осталось два друга. Приятной неожиданностью были подарки от Марты. Нам грустно было расставаться. Спасибо Марта и Нарек за эти 4 дня. Спасибо Армения!

  • М
    Михаил
    14 апреля 2024
    Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
    Отличный тур, чтобы посмотреть основные направления в Армении и развитие армянской культуры. Гид приятный, хороший водитель. советую.
  • О
    Ольга
    10 апреля 2024
    Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья пещера, Татев и Джермук
    Мы в восторге от этого тура! Наш гид Тигран и водитель Мартин великолепные замечательные люди!!! Экскурсия была очень содержательной, интересной,познавательной.
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    Тигран настолько глубоко погрузил нас в историю страны и архитектуры, что мы перемиситлись во времени. Также мы познакомились с легендарным людьми! Ребята вы лучшие!!! Просветания вам!!! Здоровья и удачи во всем!!!

  • Е
    Евгений
    3 апреля 2024
    В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
    Нам откровенно не повезло с погодой - на протяжении большей части тура затянутое тучами небо скрывало прекрасные виды, а порой
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    и вовсе "награждало" обильным дождем/снегом. Однако даже в такой ситуации Гарик старался максимально скрасить наше положение. И ему это удалось! Гарик корректировал программу с учетом наших пожеланий, знакомил с великолепными локациями и местной кухней, обильно снабжая энциклопедическими знаниями вперемешку с искрометными шутками. Благодаря ему и, пожалуй, самому аккуратному в всей Армении водителю Арману, мы открыли для себя воистину волшебную страну! После такого тура сложно будет искать варианты где-то еще)

  • А
    Анна
    11 марта 2024
    Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
    Мы провели отличные выходные в путешествии с Левоном! Очень интересно, познавательно, красиво и разнообразно! Левон виртуозно справился со сложной задачей
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    водителя и экскурсовода одновременно. Мы путешествовали на комфортабельной машине, а профессиональное и безопасное вождение Левона на непредсказуемых горных дорогах достойно отдельного восхищения. За 2 дня мы увидели множество красивых локаций, услышали интересный рассказ об Армении в историческом и современном аспекте. Всем, кто хочет увидеть красоту гор, ощутить колорит Армении, однозначно рекомендую.

  • А
    Ася
    23 февраля 2024
    Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
    Потрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествие. Левон прекрасный гид: программа составлена очень грамотно, информация подана хорошо — всё
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    самое важное, но без перегруженности. В каждой локации провели достаточно времени, чтобы все рассмотреть, но при этом не заскучать. Даже девятилетний активный ребёнок не хулиганил и слушал) Словом, от души рекомендую и гида, и этот конкретный тур. Спасибо!

    Потрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествиеПотрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествиеПотрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествиеПотрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествиеПотрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествиеПотрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествиеПотрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествиеПотрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествиеПотрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествие
  • Л
    Лилия
    3 января 2024
    Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
    Были на новогоднем туре по Армении у Сергея. Это наше не первое путешествие и не первый тур, и поэтому особо
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    хотелось бы отметить насколько комфортно все было устроено! Сергей в минимальные сроки отвечал на все вопросы, помог с организацией встречи нового года, на каждом этапе просил обратную связь, тур подстроили под нас, под наши интересы и возможности! Сам тур очень насыщенный и интересный, при этом не перегружен, поэтому получается максимально отдохнуть и насладиться красивыми местами. Также хотелось отметить замечательного гида Сару - это настоящий профессионал своего дела, рассказывала захватывающе, не утомляя скучными фактами) и отдельная благодарность водителю Артаку, который очень аккуратно возил нас по лучшим местам Армении, также рассказывал много интересного про Армению. Армения сама по себе оказалась великолепна, огромное спасибо организаторам, что позволили нам с максимальным комфортом и удобством отдохнуть в этой чудесной стране! Рекомендую от всего сердца!

  • Е
    Екатерина
    1 декабря 2023
    Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья пещера, Татев и Джермук
    Я в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомиться с кухней и виноделием,
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    узнать много интересного о культуре, вере, традициях и истории. И это здорово, когда у тебя ограниченное количество времени в новой для тебя стране. Успеваешь даже больше, чем можно было представить. Но такое часто встречается в подобных поездках. А вот что встречается не часто, но трогает до глубины души - так это отношение к нам наших дорогих организаторов! Нас встретили как родных. Такой заботы, какой мы были окружены, можно не дождаться даже от людей, которых сто лет знаешь. Все наши потребности и сиюминутные хотелки не просто слушали, но и слышали, и воплощали в жизнь. Как говорится, всё, лишь бы ты улыбалась:) Это очень ценно! Теперь буду рекомендовать только вас всем знакомым и близким! Спасибо вам огромное за то, что можно было ни о чём не беспокоиться и чувствовать себя как за каменной стеной!

    Я в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомитьсяЯ в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомитьсяЯ в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомитьсяЯ в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомитьсяЯ в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомитьсяЯ в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомитьсяЯ в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомиться
  • И
    Ирина
    29 ноября 2023
    Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
    Доброго дня!!! Совершенно не могу найти слов для пережитого путешествия!!! 😃 умнейший экскурсовод Левон!!!! Любящий свою работу, страну, поражающий об’емом
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    и качеством знаний!!!! Интереснейшая и содержательная экскурсия по знаковым местам Армении!!! Очень благодарим!!! Очень восхищены и впечатлены!!! Будем всем рассказывать и я уверена, что толпы народа из Сибири 😃😃😃😃😃 отправляться познавать красоту и гостеприимство Армении!!! Денег Вам и счастья!!!!!

    Доброго дня!!! Совершенно не могу найти слов для пережитого путешествия!!! 😃 умнейший экскурсовод Левон!!!! Любящий своюДоброго дня!!! Совершенно не могу найти слов для пережитого путешествия!!! 😃 умнейший экскурсовод Левон!!!! Любящий своюДоброго дня!!! Совершенно не могу найти слов для пережитого путешествия!!! 😃 умнейший экскурсовод Левон!!!! Любящий своюДоброго дня!!! Совершенно не могу найти слов для пережитого путешествия!!! 😃 умнейший экскурсовод Левон!!!! Любящий свою

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Хор Вирап»

Самые популярные туры этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 17
  1. Дегустационный трип в Армению: коньяк, вино и национальная кухня
  2. В Армению за вином, горами и впечатлениями
  3. Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
  4. Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
  5. Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Хор Вирап
  3. Гарни
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Монастырь Хор Вирап
  7. Татевский монастырь
  8. Татев
  9. Площадь Республики
  10. Арени
Сколько стоит тур в Ереване в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Хор Вирап" можно забронировать 17 авторских туров от 296 до 109 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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