Приглашаем вас в двухдневное путешествие с посещением удивительных красот Армении.
В программе — озеро Севан, жемчужина нашей горной страны, город Дилижан вместе с монастырскими комплексами, крепость Ахтала, расположенная на высокогорном плато, а также монастыри Ахпат и Санаин, включенные в Список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО.
В программе — озеро Севан, жемчужина нашей горной страны, город Дилижан вместе с монастырскими комплексами, крепость Ахтала, расположенная на высокогорном плато, а также монастыри Ахпат и Санаин, включенные в Список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО.
Описание тураВо время пребывания в Армении, вы просто не можете пропустить возможность посетить одну из самых знаменитых достопримечательностей страны — прекрасное озеро Севан. Здесь вы посетите монастырь Севанаванк, построенный княгиней Мариам в IX веке в честь ее покойного мужа. Затем мы отправимся Дилижан, который за фантастические природные леса еще называют «Маленькая Швейцария в Армении». Город является частью Дилижанского Национального парка. Сделаем остановку около монастыря Агарцин X века, недавно отремонтированного на пожертвование шейха Султана бин Мохаммада Аль-Касими, правителя Шарджи, который был впечатлен монастырем во время посещения. Одно из самых главных туристских направлений в Армении бережно «спрятано» в Дилижане, среди изумительных природных чудес, создавая в целом незабываемую картину. Речь идет об озере Парз (Прозрачное озеро). Оно царственно раскинулось в Дилижанском Национальном парке, в северной части города Дилижан, на высоте 1400 метров над уровнем моря. Во первый день вы также увидите памятник Мимино. Персонажи Фрунзика Мкртчяна (Рубен Хачикян), Валико Мизандари (Вахтанг Кикабидзе) и Ивана Волохова (Евгений Леонов) символизируют дружбу трех народов: армянского, грузинского и русского. Эта бронзовая композиция не просто дань памяти легендарному фильму, но и символ искренних человеческих взаимоотношений. Второй день тура посвятим средневековым монастырям, возведенным в период расцвета Армении при правлении династии Кьюрикян (X-XIII вв.) — тогда монастыри выступали в роли важных центров просвещения. В Санаине находилась знаменитая школа художников-миниатюристов и каллиграфов, располагалось хранилище книг и рукописей. Оба монастырских комплекса представляют собой лучшие образцы эпохи расцвета армянской религиозной архитектуры, уникальный стиль которой сформировался при смешении византийских и местных традиций. Монастырь Ахпат — один из крупнейших монастырских комплексов в Армении, которому присущи уникальные черты армянской средневековой архитектуры: живописность, гармония с окружающей средой, территориальное равновесие. Монастырь Ахпат находится в юго-восточной части села Ахпат: на высоком плато. Он был основан в 976 году во время правления Ашота II Багратуни. Ахпат был одним из значимых духовных и культурных центров. Санаин был основан Ашотом III Вогормацом (Милосердный) в 966 году. Комплекс стал административным центром династии Кюрикянов и родовым склепом (до половины XII века), а также резиденцией лидера епархии династии Кюрикянов (до середины XI века). Монастырь был культурным центром, имел высшую школу и богатую библиотеку. В Санаине преподавали гуманитарные науки, музыку и медицину, здесь писались научные работы (трактаты). Именно здесь творили крупнейшие писатели, художники и миниатюристы. Одна из самых величественных крепостей на территории Армении — Ахтала. Крепость находится на плато в ущелье реки Дебед, в Лорийской области. Крепость Ахтала или, как называют ее местные Птгаванк, была построена в Х веке и являлась центром династии Кюрикидов. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Оплата принимается в армянских драмах наличными.
Каждый день
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Севан
- Монастырь Севанаванк
- Дилижан (старый город)
- Озеро Парз
- Монастырь Агарцин
- Памятник Мимино
- Монастырь Ахпат
- Монастырь Санаин
- Крепость Ахтала
Что включено
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. - седан, 4-6 чел. - минивэн)
- Услуга профессионального русскоязычного гида (при выборе опции с гидом)
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
- Ночевка в Дилижане
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес вашего проживания
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Оплата принимается в армянских драмах наличными
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Еревана
Похожие туры из Еревана
Только вы и Армения: индивидуальный тур
Увидеть марсианские пейзажи у Нораванка, полюбоваться Араратом и «услышать» Симфонию камней
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
Завтра в 08:00
25 окт в 08:00
98 000 ₽ за всё до 3 чел.
Душа Армении: тур-знакомство с многовековыми святынями
Объехать древние храмы и монастыри, погулять по Еревану и продегустировать коньяки на заводе
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
1 ноя в 10:00
$530 за человека
-
6%
Вся Армения за неделю: кольцевой уютный тур от столицы до Татева
Тёплый и душевный тур по Армении, который украдёт ваше сердце
22 дек в 10:00
15 дек в 10:00
от 74 990 ₽
80 000 ₽ за человека