Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Приглашаем вас в двухдневное путешествие с посещением удивительных красот Армении.



В программе — озеро Севан, жемчужина нашей горной страны, город Дилижан вместе с монастырскими комплексами, крепость Ахтала, расположенная на высокогорном плато, а также монастыри Ахпат и Санаин, включенные в Список Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО.