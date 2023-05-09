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Авторский тур
3 дня
Армения: знакомство с краем гор и монастырей
Увидеть знаковые места, попробовать вино и ощутить силу природы
Начало: Ваша гостиница или аэропорт Еревана в первой полов...
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
37 500₽ за человека
Авторский тур
1.5 день
Окрыляющее путешествие в Татевский монастырь
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
$570 за всё до 3 чел.
Авторский тур
6 дней
Рождество и Пасха в первой христианской стране
Узнать о тысячелетних традициях, увидеть древние храмы и величественные горы
Начало: Ереван, в лобби вашей гостиницы или другом месте п...
7 июля в 08:00
11 авг в 08:00
$765 за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга9 мая 2023Однозначно рекомендую. Продуманный маршрут, внимательное отношение, прекрасная подача материала. Поверьте, я придирчивый экскурсант, тк опыт экскурсий с трипстером - десяток стран европы. Элла- замечательный экскурсовод. Рекомендую без сомнений. И сама обязательно вернусь в Армению, остались еще неизученные уголки
- ЕЕкатерина6 апреля 2023Все прошло отлично! Увлекательные места, комфортный автомобиль, дружелюбный гид Арсен! Спасибо большое за это путешествие! Настоящее погружение в Армению, как будто к дяде в гости приехали)
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «От вашего отеля»
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