Мы встретим вас в аэропорту и доставим в гостиницу в Ереване, где вы сможете заселиться в номер с 14:00–15:00.

После небольшого отдыха начнётся вечерняя обзорная пешая экскурсия по столице Армении. Мы прогуляемся по уютным улицам Еревана, ощутим его атмосферу, узнаем интересные факты о его истории и культуре. По завершении экскурсии вернёмся в гостиницу.