Взять с собой: удобную обувь, солнечные очки, для женщин платок в церкви
Программа тура по дням
1 день
Прибытие в Ереван
Мы встретим вас в аэропорту и доставим в гостиницу в Ереване, где вы сможете заселиться в номер с 14:00–15:00.
После небольшого отдыха начнётся вечерняя обзорная пешая экскурсия по столице Армении. Мы прогуляемся по уютным улицам Еревана, ощутим его атмосферу, узнаем интересные факты о его истории и культуре. По завершении экскурсии вернёмся в гостиницу.
2 день
Гегард и Гарни
После завтрака в 10:00 выезжаем на экскурсию. Мы отправимся в село Гохт, чтобы посетить монастырский комплекс Гегард, название которого переводится как «копьё». Этот памятник архитектуры, также известный как Айриванк, был основан в 4 веке Святым Григорием Просветителем на месте святого источника, бьющего из пещеры.
Следующей точкой станет село Гарни, где расположен единственный сохранившийся на территории Армении языческий храм — храм Гарни. Он посвящён богу Солнца Митре. Здесь же мы насладимся видом Симфонии камней — впечатляющего скального образования, напоминающего гигантский орган.
После экскурсии вернёмся в Ереван.
3 день
Храм Покрова Пресвятой Богородицы и святыни Эчмиадзина
Завтракаем в гостинице и сдаём номера. В 12:00 начинается экскурсия.
Отправимся в священный город Эчмиадзин — духовный центр Армении. Здесь мы посетим Эчмиадзинский кафедральный собор, который является не только одним из древнейших храмов мира, но и главным храмом Армянской Апостольской церкви, возглавляемым Верховным Патриархом Католикосом Всех Армян с 303 года. Собор включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Мы также посетим церковь Святой Гаянэ, где нас ждёт знакомство с богатой историей христианства в Армении.
После экскурсий — обед в национальном ресторане, затем — трансфер в аэропорт Звартноц. Ориентировочное время прибытия в аэропорт — 16:00–17:00. Рекомендуем бронировать обратные рейсы на время не ранее 19:00.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки, обед в 3-й день
Трансфер из/до аэропорта
Трансфер по маршруту
Услуги гида
Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
Перелёт до Еревана и обратно
Остальное питание
Доплата за 1-местное размещение - €55
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Еревана, 15:00-16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 692 туристов
Всем привет! Я Анна. Работаю гидом с 2013 года. Вместе со мной работает команда профессиональных гидов, влюблённых в свою страну. Если вы готовы к знакомству с Арменией, мы превратим его читать дальше
в увлекательное и незабываемое путешествие. Экскурсии с нами — это полное погружение в культуру, историю, религию, традиции армянского народа. Мы хотим, чтобы вы в конце путешествия остались в восторге и захотели вернуться в Армению!