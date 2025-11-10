Мои заказы

Мини-тур по святым местам Армении: от Гегарда до церкви Святой Гаянэ

Побывать в языческом храме Гарни, исследовать святыни Эчмиадзина и увидеть пещерный монастырь
Приглашаем вас в путешествие, которое покажет вам духовную сторону удивительной Армении.

Мы погуляем по Еревану, наслаждаясь шумом уютных улиц, узнаем тайны монастыря Гегард, высеченного в скале, и увидим величественный храм Гарни
— единственный языческий храм, сохранившийся в стране. А Симфония камней поразит своим масштабом.

В Эчмиадзинском Кафедральном соборе, одном из древнейших храмов мира, вы почувствуете дыхание веков, а в церкви Святой Гаянэ откроете для себя тайны раннего христианства.

Ближайшие даты:
27
дек30
дек1
янв2
янв9
янв1
фев6
мар
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Взять с собой: удобную обувь, солнечные очки, для женщин платок в церкви

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Ереван

Мы встретим вас в аэропорту и доставим в гостиницу в Ереване, где вы сможете заселиться в номер с 14:00–15:00.

После небольшого отдыха начнётся вечерняя обзорная пешая экскурсия по столице Армении. Мы прогуляемся по уютным улицам Еревана, ощутим его атмосферу, узнаем интересные факты о его истории и культуре. По завершении экскурсии вернёмся в гостиницу.

2 день

Гегард и Гарни

После завтрака в 10:00 выезжаем на экскурсию. Мы отправимся в село Гохт, чтобы посетить монастырский комплекс Гегард, название которого переводится как «копьё». Этот памятник архитектуры, также известный как Айриванк, был основан в 4 веке Святым Григорием Просветителем на месте святого источника, бьющего из пещеры.

Следующей точкой станет село Гарни, где расположен единственный сохранившийся на территории Армении языческий храм — храм Гарни. Он посвящён богу Солнца Митре. Здесь же мы насладимся видом Симфонии камней — впечатляющего скального образования, напоминающего гигантский орган.

После экскурсии вернёмся в Ереван.

3 день

Храм Покрова Пресвятой Богородицы и святыни Эчмиадзина

Завтракаем в гостинице и сдаём номера. В 12:00 начинается экскурсия.

Отправимся в священный город Эчмиадзин — духовный центр Армении. Здесь мы посетим Эчмиадзинский кафедральный собор, который является не только одним из древнейших храмов мира, но и главным храмом Армянской Апостольской церкви, возглавляемым Верховным Патриархом Католикосом Всех Армян с 303 года. Собор включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мы также посетим церковь Святой Гаянэ, где нас ждёт знакомство с богатой историей христианства в Армении.

После экскурсий — обед в национальном ресторане, затем — трансфер в аэропорт Звартноц. Ориентировочное время прибытия в аэропорт — 16:00–17:00. Рекомендуем бронировать обратные рейсы на время не ранее 19:00.

До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€495
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обед в 3-й день
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Еревана и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение - €55
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Еревана, 15:00-16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 692 туристов
Всем привет! Я Анна. Работаю гидом с 2013 года. Вместе со мной работает команда профессиональных гидов, влюблённых в свою страну. Если вы готовы к знакомству с Арменией, мы превратим его
в увлекательное и незабываемое путешествие. Экскурсии с нами — это полное погружение в культуру, историю, религию, традиции армянского народа. Мы хотим, чтобы вы в конце путешествия остались в восторге и захотели вернуться в Армению!

