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Авторский тур
4 дня
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Насладиться армянским вином на дегустации, проехаться по древним храмам и побывать в «Пещере птиц»
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
«Отправимся в «Пещеру Птиц», где была обнаружена самая древняя в мире обувь, возраст который достигает 5500 лет, и древнейшая винодельня, где производили вино более 6000 лет назад»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья пещера, Татев и Джермук
Прокатиться по самой длинной в мире канатной дороге, побывать в Арени и полюбоваться Араратом
Начало: Место и время встречи обговаривается индивидуально
«Мы посетим монастырь Хор Вирап, расположенный на границе с Турцией, у горы Арарат, побываем в одном из центров виноделия, селе Арени, заглянем в пещеру, где был найден самый древний кожаный башмак»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
69 500₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
2 дня
Загадочная Армения: гастро-тур и пещерный городок
Начало: По договоренности (Ереван)
«Пещера Арени и монастырь Нораванк Просто уникальное место»
Расписание: Точное время начала тура Вам сообщат после бронирования
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$299 за человека
скидка
5%
Авторский тур
8 дней
Классический тур в Армению: Ереван, Дилижан, пещерный город и древние монастыри
Побывать в Птичьей пещере, полетать на «Крыльях Татева» и попробовать лучший коньяк
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи зависит от ваших р...
«А ещё вы продегустируете легендарный коньяк на заводе «Ной», побываете в пещере, где была найдена самая древняя кожаная обувь, и прогуляетесь по улочкам Дилижана»
30 июня в 10:00
14 июля в 10:00
770$732 за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга10 апреля 2024Мы в восторге от этого тура! Наш гид Тигран и водитель Мартин великолепные замечательные люди!!! Экскурсия была очень содержательной, интересной,познавательной.
- ЕЕкатерина1 декабря 2023Я в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомиться с кухней и виноделием,
- ААлиса28 ноября 2023Спасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и в людей и культуру страны.
- ЛЛюбовь7 ноября 2023Приехали из Армении, где провели 4 прекрасных дня. Сергей организовал нам маленькое, но очень интересное путешествие по Армении. Всё было
- ЮЮлия14 июня 2023Ну вот мы уже и дома, а меня до сих пор согревают воспоминания об этих четырех днях в солнечной Армении.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Пещеры»
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