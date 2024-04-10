Туры по пещерам Еревана

Найдено 4 тура в категории «Пещеры» в Ереване, цены от 299 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Насладиться армянским вином на дегустации, проехаться по древним храмам и побывать в «Пещере птиц»
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
«Отправимся в «Пещеру Птиц», где была обнаружена самая древняя в мире обувь, возраст который достигает 5500 лет, и древнейшая винодельня, где производили вино более 6000 лет назад»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000 за человека
Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья пещера, Татев и Джермук
Авторский тур
2 дня
5 отзывов
Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья пещера, Татев и Джермук
Прокатиться по самой длинной в мире канатной дороге, побывать в Арени и полюбоваться Араратом
Начало: Место и время встречи обговаривается индивидуально
«Мы посетим монастырь Хор Вирап, расположенный на границе с Турцией, у горы Арарат, побываем в одном из центров виноделия, селе Арени, заглянем в пещеру, где был найден самый древний кожаный башмак»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
69 500 за всё до 3 чел.
Загадочная Армения: гастро-тур и пещерный городок
Авторский тур
2 дня
Загадочная Армения: гастро-тур и пещерный городок
Начало: По договоренности (Ереван)
«Пещера Арени и монастырь Нораванк Просто уникальное место»
Расписание: Точное время начала тура Вам сообщат после бронирования
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$299 за человека
Классический тур в Армению: Ереван, Дилижан, пещерный город и древние монастыри
🚗 На машине
скидка
5%
Авторский тур
8 дней
Классический тур в Армению: Ереван, Дилижан, пещерный город и древние монастыри
Побывать в Птичьей пещере, полетать на «Крыльях Татева» и попробовать лучший коньяк
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи зависит от ваших р...
«А ещё вы продегустируете легендарный коньяк на заводе «Ной», побываете в пещере, где была найдена самая древняя кожаная обувь, и прогуляетесь по улочкам Дилижана»
30 июня в 10:00
14 июля в 10:00
770$732 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    10 апреля 2024
    Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья пещера, Татев и Джермук
    Мы в восторге от этого тура! Наш гид Тигран и водитель Мартин великолепные замечательные люди!!! Экскурсия была очень содержательной, интересной,познавательной.
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    Тигран настолько глубоко погрузил нас в историю страны и архитектуры, что мы перемиситлись во времени. Также мы познакомились с легендарным людьми! Ребята вы лучшие!!! Просветания вам!!! Здоровья и удачи во всем!!!

  • Е
    Екатерина
    1 декабря 2023
    Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья пещера, Татев и Джермук
    Я в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомиться с кухней и виноделием,
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    узнать много интересного о культуре, вере, традициях и истории. И это здорово, когда у тебя ограниченное количество времени в новой для тебя стране. Успеваешь даже больше, чем можно было представить. Но такое часто встречается в подобных поездках. А вот что встречается не часто, но трогает до глубины души - так это отношение к нам наших дорогих организаторов! Нас встретили как родных. Такой заботы, какой мы были окружены, можно не дождаться даже от людей, которых сто лет знаешь. Все наши потребности и сиюминутные хотелки не просто слушали, но и слышали, и воплощали в жизнь. Как говорится, всё, лишь бы ты улыбалась:) Это очень ценно! Теперь буду рекомендовать только вас всем знакомым и близким! Спасибо вам огромное за то, что можно было ни о чём не беспокоиться и чувствовать себя как за каменной стеной!

    Я в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомитьсяЯ в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомитьсяЯ в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомитьсяЯ в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомитьсяЯ в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомитьсяЯ в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомитьсяЯ в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомиться
  • А
    Алиса
    28 ноября 2023
    Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья пещера, Татев и Джермук
    Спасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и в людей и культуру страны.
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    Ребята с такой готовностью и отзывчивостью относились к нам, что кажется, даже хорошая погода весь маршрут - это тоже их заслуга. Понравилось, что нет никаких жёстких временных рамок: хотите провести на обочине час, чтобы пофоткаться - пожалуйста, хотите остановиться по пути, потому что очень кинематографично идёт стадо баранов - нет проблем. И забота организаторов ощущалась на всём пути, когда гид снимает с себя шапку и надевает на тебя, помогает взбираться по камням и отвечает на звонок ночью, чтобы решить любой вопросик. И ещё особенный плюс в том, что нас не грузили информацией и тонной исторических фактов - Арам рассказывал только самое важное и интересное, но если спросить его о любых подробностях, он во всё углубится и объяснит (и даже не один раз, если кто-то прослушал)) За несколько дней тура как будто целый отпуск прошёл. И очень хочется вернуться снова весной, летом и в любое время года. Вы попали в самое сердце на поражение!

    Спасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и в
  • Л
    Любовь
    7 ноября 2023
    Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
    Приехали из Армении, где провели 4 прекрасных дня. Сергей организовал нам маленькое, но очень интересное путешествие по Армении. Всё было
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    на высшем уровне. С погодой тоже очень повезло. Наш гид Самвел, исключительный человек, много знаний, прекрасная эрудиция, настоящий патриот своей страны. Водитель Артак нам тоже очень понравился. Всё было очень интересно и прекрасно организовано. Огромное спасибо за прекрасное путешествие. Если ещё соберёмся в Армению, то только с вами!!

    Приехали из Армении, где провели 4 прекрасных дня. Сергей организовал нам маленькое, но очень интересное путешествие
  • Ю
    Юлия
    14 июня 2023
    Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
    Ну вот мы уже и дома, а меня до сих пор согревают воспоминания об этих четырех днях в солнечной Армении.
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    Расскажу по порядку. Так как приближались длинные выходные (три дня на День России) мы с дочкой решили провести их, отправившись в поездку. Выбор пал на Ереван, так как лететь недалеко и давно хотели съездить в эту страну, но все как-то не получалось. Взяли еще по дню отпуска и стали искать экскурсионную программу на эти дни. Мне на глаза попался Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина. Выбор пал на него, так как подходили даты, интересная программа и по цене он был одним из самых демократичных, такая же программа в других предложениях была дороже. Но у нас было только три ночи в Ереване, а программа рассчитана на 4. Я списалась с организатором и нам пошли на встречу, сократив для нас программу до трех дней. Это было замечательно. Оплатив на сайте 30% от стоимости тура мы стали ждать поездки. В это время организатор - Сергей уточнил у нас время прилета и номер рейса, наши имена, чтобы организовать встречу, поинтересовался, есть ли еще какие либо пожелания к программе. Это было очень приятно, что нас уже ждут и готовятся к встрече. И вот мы прилетели (на пол часа раньше, чем было по расписанию), быстро прошли паспортный контроль и думали, что придется немного подождать встречающих, но на выходе нас с табличкой уже ждали два представителя агентства: водитель - Эдгар и гид - Самвел. Прекрасная комфортная машина, 30 минут в дороге и мы уже в отеле, быстрое заселение (тоже раньше времени) и ознакомительная экскурсия по городу - пешеходная экскурсия с Самвелом доставила нам невероятное удовольствие, а еще он дал массу советов где вкусно поесть, что поесть, что купить и прочее. Вот так замечательно все началось и продолжалось все три дня, только второй и третий дни гид был Эдуард (так как экскурсия заказывалась впритык, гиды были уже заняты). Утром вовремя к отелю подается машина, Эдвард и Эдуард везут нас на экскурсии, интереснейшие, просто сказочные места, интересные рассказы - гид Эдуард просто кладезь знаний, невероятно прекрасная природа, внимательное отношение и гида и водителя (Эдвард на всех остановках выходил и открывал нам двери, при посадке тоже, супер профессиональное вождение, не укачивало даже на серпантине). Время пролетело незаметно, в одной из поездок Эдвард и Эдуард купили нам целый пакет огромных супер сладких абрикос, тут же намыли их и дали нам есть, что мы и сделали с удовольствием и всего за несколько минут, так как абрикосы просто таяли во рту. На прощание они преподнесли нам коробочку Фручеллы - армянских сухофруктов с орехами, тоже невероятно вкусных, это было невероятно приятно. Все дни Сергей был нас связи, интересовался все ли хорошо, есть ли пожелания, мы были в надежных руках. В общем писать можно еще очень много, впечатлений осталось масса. Хотим сказать большое спасибо всем: Сергею, Самвелу, Эдуарду, Эдгару. Ребята вы молодцы!! Нам с вами было очень комфортно и интересно. Нам было очень грустно уезжать и мы надеемся еще приехать на более длительный срок и на другую вашу программу. Всем рекомендую этих ребят, вы будете очень довольны! Если нужна будет какая-то еще информация по поездке, пишите, отвечу на все вопросы)

    Ну вот мы уже и дома, а меня до сих пор согревают воспоминания об этих четырех

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Пещеры»

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  1. Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
  2. Мини-тур по Армении: Хор Вирап, Птичья пещера, Татев и Джермук
  3. Загадочная Армения: гастро-тур и пещерный городок
  4. Классический тур в Армению: Ереван, Дилижан, пещерный город и древние монастыри
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  1. Озеро Севан
  2. Хор Вирап
  3. Гарни
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Монастырь Хор Вирап
  7. Татевский монастырь
  8. Татев
  9. Площадь Республики
  10. Арени
Сколько стоит тур в Ереване в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Пещеры" можно забронировать 4 тура от 299 до 69 500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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