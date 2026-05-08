Описание тура
5 дней среди древних монастырей, базальтовых ущелий и частных виноделен — Армения от Арарата до Севана. Погружение в атмосферу армянского гостеприимства под ключ: с гидом, едой и дегустациями локальных вин.
Древние монастыри у подножья Арарата, локальные вина из погребов, симфония базальтовых скал и легендарное бирюзовое озеро Севан — Армения влюбляет в себя и прочно западает в самое сердце.
Мы проведем вас через знаковые локации страны: от языческого храма Гарни до пещеры, где люди делали вино еще 6 000 лет назад. Покажем Нораванк в красных скалах, Хор Вирап с видом на священную гору и уютные тихий Дилижан, который еще называют армянской Швейцарией.
Все продумано и включено в тур: маршрут, трансферы, гид, трехразовое питание и дегустации на частных винодельнях. Вам остается только смотреть, пробовать и влюбляться.
Тур формата все включено. Ереван и вся страна. 15+ локаций.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Ереван
Вы можете прилететь в Ереван любым удобным рейсом — мы встретим вас и отвезем в гостиницу.
После заселения и короткого отдыха гид проведет вас по главным улицам Еревана: площадь Республики, каскад, кварталы с видами на Арарат. Город живет неспешно и радушно — именно так и стоит начинать знакомство. Вечером — первый ужин вместе: знакомимся, пробуем местную кухню и настраиваемся на насыщенные дни впереди.
Локации и расписание:
Встреча в аэропорту, трансфер в отель
Заселение, свободное время для отдыха после перелета
Обзорная экскурсия по Еревану с гидом (2-3 часа)
Ужин в местном ресторане
Отдых
Арарат, древние скалы и армянское вино
Сегодня нас ждет насыщенный день. После завтрака отправимся в монастырь Хор Вирап, стоящий так близко к Арарату, что кажется, священная гора нависает прямо над вами. Один из самых сильных видов во всей Армении. Дальше путь лежит к Пещере Птиц — одному из древнейших мест виноделия на земле. А затем нас ждет Нораванк: монастырь Xiii века, зажатый в теснине красных скал — впечатляющая картина, которую стоит увидеть вживую. День завершится на частной винодельне Momik Wine: продегустируем местные вина и домашние закуски.
Локации и расписание:
Завтрак, выезд
Монастырь Хор Вирап с видом на Арарат
Пещера Птиц
Монастырь Нораванк
Обед
Частная винодельня и дегустация вин
Погружение в древнюю культуру Армении
Сегодня познакомимся с важными элементами армянской идентичности. Начнем с ущелья реки Касах — одного из самых живописных в Армении — и монастыря Сагмосаванк на его краю, откуда открываются головокружительные виды. Затем отправимся к Аллее Алфавита, посвященной армянскому письму, которому больше 1600 лет. Завершит день визит на винодельню Armenia Wine с Музеем вина — здесь можно проследить весь путь от лозы до бокала и понять, почему армяне считают вино не напитком, а частью своей культуры.
Локации и расписание:
Завтрак, выезд
Монастырь Сагмосаванк
Аллея Алфавита
Винодельня Armenia Wine, Музей вина
Севан, Дилижан и природные красоты
Сегодня нас ждет Севан — одно из крупнейших высокогорных озер в мире с пронзительно синей водой, которую не спутаешь ни с чем, и древним монастырем Севанаванк. После отправляемся в Дилижан, который армяне ласково называют своей Швейцарией: старый город с деревянными верандами, уютными улочками и живописными видами на окрестные горы. Финальная точка этого дня — озеро Парз, небольшое, укрытое лесом, почти сказочное.
Локации и расписание:
Завтрак, выезд
Озеро Севан
Старый Дилижан
Озеро Парз
Античный храм, базальтовые колонны и прощание
Перед тем, как попрощаться с Арменией, посетим еще несколько знаковых мест. Храм Гарни — единственный сохранившийся языческий храм на Южном Кавказе, который стоит на краю скального обрыва над ущельем реки Азат. Затем нас ждет одно из самых фотографируемых мест в Армении, Симфония камней — природные базальтовые колонны, сложенные будто вручную, которые спускаются к реке правильными шестигранниками. Завершает маршрут монастырь Гегард, частично вырубленный прямо в скале.
Локации и расписание:
Завтрак, выезд
Языческий храм Гарни
Ущелье Симфония камней
Монастырь Гегард
Трансфер в аэропорт
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в Ереване
- Трансфер от/до аэропорта
- Транспорт по всем локациям
- Сопровождение гида на протяжении всего тура
- Все входные билеты по программе и экосборы
- Винные дегустации
- Завтраки (2-5 день тура)
- Обеды (2-4 день тура)
- Ужины (1-4 день тура)
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Личные расходы
- Дополнительные услуги по желанию
Визы
Виза не требуется