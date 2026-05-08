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Описание тура

5 дней среди древних монастырей, базальтовых ущелий и частных виноделен — Армения от Арарата до Севана. Погружение в атмосферу армянского гостеприимства под ключ: с гидом, едой и дегустациями локальных вин.

Древние монастыри у подножья Арарата, локальные вина из погребов, симфония базальтовых скал и легендарное бирюзовое озеро Севан — Армения влюбляет в себя и прочно западает в самое сердце.

Мы проведем вас через знаковые локации страны: от языческого храма Гарни до пещеры, где люди делали вино еще 6 000 лет назад. Покажем Нораванк в красных скалах, Хор Вирап с видом на священную гору и уютные тихий Дилижан, который еще называют армянской Швейцарией.

Все продумано и включено в тур: маршрут, трансферы, гид, трехразовое питание и дегустации на частных винодельнях. Вам остается только смотреть, пробовать и влюбляться.

Тур формата все включено. Ереван и вся страна. 15+ локаций.