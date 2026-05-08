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Вся Армения за 5 дней

5 дней среди древних монастырей, базальтовых ущелий и частных виноделен - Армения от Арарата до Севана
Вся Армения за 5 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Вся Армения за 5 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Вся Армения за 5 днейФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

5 дней среди древних монастырей, базальтовых ущелий и частных виноделен — Армения от Арарата до Севана. Погружение в атмосферу армянского гостеприимства под ключ: с гидом, едой и дегустациями локальных вин.

Древние монастыри у подножья Арарата, локальные вина из погребов, симфония базальтовых скал и легендарное бирюзовое озеро Севан — Армения влюбляет в себя и прочно западает в самое сердце.

Мы проведем вас через знаковые локации страны: от языческого храма Гарни до пещеры, где люди делали вино еще 6 000 лет назад. Покажем Нораванк в красных скалах, Хор Вирап с видом на священную гору и уютные тихий Дилижан, который еще называют армянской Швейцарией.

Все продумано и включено в тур: маршрут, трансферы, гид, трехразовое питание и дегустации на частных винодельнях. Вам остается только смотреть, пробовать и влюбляться.

Тур формата все включено. Ереван и вся страна. 15+ локаций.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Ереван

Вы можете прилететь в Ереван любым удобным рейсом — мы встретим вас и отвезем в гостиницу.

После заселения и короткого отдыха гид проведет вас по главным улицам Еревана: площадь Республики, каскад, кварталы с видами на Арарат. Город живет неспешно и радушно — именно так и стоит начинать знакомство. Вечером — первый ужин вместе: знакомимся, пробуем местную кухню и настраиваемся на насыщенные дни впереди.

Локации и расписание:

  • Встреча в аэропорту, трансфер в отель

  • Заселение, свободное время для отдыха после перелета

  • Обзорная экскурсия по Еревану с гидом (2-3 часа)

  • Ужин в местном ресторане

  • Отдых

Добро пожаловать в ЕреванДобро пожаловать в ЕреванДобро пожаловать в Ереван
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Арарат, древние скалы и армянское вино

Сегодня нас ждет насыщенный день. После завтрака отправимся в монастырь Хор Вирап, стоящий так близко к Арарату, что кажется, священная гора нависает прямо над вами. Один из самых сильных видов во всей Армении. Дальше путь лежит к Пещере Птиц — одному из древнейших мест виноделия на земле. А затем нас ждет Нораванк: монастырь Xiii века, зажатый в теснине красных скал — впечатляющая картина, которую стоит увидеть вживую. День завершится на частной винодельне Momik Wine: продегустируем местные вина и домашние закуски.

Локации и расписание:

  • Завтрак, выезд

  • Монастырь Хор Вирап с видом на Арарат

  • Пещера Птиц

  • Монастырь Нораванк

  • Обед

  • Частная винодельня и дегустация вин

Арарат, древние скалы и армянское виноАрарат, древние скалы и армянское виноАрарат, древние скалы и армянское вино
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Погружение в древнюю культуру Армении

Сегодня познакомимся с важными элементами армянской идентичности. Начнем с ущелья реки Касах — одного из самых живописных в Армении — и монастыря Сагмосаванк на его краю, откуда открываются головокружительные виды. Затем отправимся к Аллее Алфавита, посвященной армянскому письму, которому больше 1600 лет. Завершит день визит на винодельню Armenia Wine с Музеем вина — здесь можно проследить весь путь от лозы до бокала и понять, почему армяне считают вино не напитком, а частью своей культуры.

Локации и расписание:

  • Завтрак, выезд

  • Монастырь Сагмосаванк

  • Аллея Алфавита

  • Винодельня Armenia Wine, Музей вина

Погружение в древнюю культуру АрменииПогружение в древнюю культуру АрменииПогружение в древнюю культуру Армении
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Севан, Дилижан и природные красоты

Сегодня нас ждет Севан — одно из крупнейших высокогорных озер в мире с пронзительно синей водой, которую не спутаешь ни с чем, и древним монастырем Севанаванк. После отправляемся в Дилижан, который армяне ласково называют своей Швейцарией: старый город с деревянными верандами, уютными улочками и живописными видами на окрестные горы. Финальная точка этого дня — озеро Парз, небольшое, укрытое лесом, почти сказочное.

Локации и расписание:

  • Завтрак, выезд

  • Озеро Севан

  • Старый Дилижан

  • Озеро Парз

Севан, Дилижан и природные красотыСеван, Дилижан и природные красотыСеван, Дилижан и природные красоты
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Античный храм, базальтовые колонны и прощание

Перед тем, как попрощаться с Арменией, посетим еще несколько знаковых мест. Храм Гарни — единственный сохранившийся языческий храм на Южном Кавказе, который стоит на краю скального обрыва над ущельем реки Азат. Затем нас ждет одно из самых фотографируемых мест в Армении, Симфония камней — природные базальтовые колонны, сложенные будто вручную, которые спускаются к реке правильными шестигранниками. Завершает маршрут монастырь Гегард, частично вырубленный прямо в скале.

Локации и расписание:

  • Завтрак, выезд

  • Языческий храм Гарни

  • Ущелье Симфония камней

  • Монастырь Гегард

  • Трансфер в аэропорт

Античный храм, базальтовые колонны и прощаниеАнтичный храм, базальтовые колонны и прощаниеАнтичный храм, базальтовые колонны и прощание
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в Ереване
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Транспорт по всем локациям
  • Сопровождение гида на протяжении всего тура
  • Все входные билеты по программе и экосборы
  • Винные дегустации
  • Завтраки (2-5 день тура)
  • Обеды (2-4 день тура)
  • Ужины (1-4 день тура)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Личные расходы
  • Дополнительные услуги по желанию
Визы

Виза не требуется

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Евгений
Евгений — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, друзья! Меня зовут Евгений и я организатор вашего отдыха! Мы с командой подготовили для вас уникальные авторские маршруты с комфортным размещением и транспортом, наши гиды и тур-лидеры живут в тех
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регионах, куда вы отправляетесь, поэтому будет возможность узнать о людях, традициях и истории из первых уст. Много путешествую и веду блог, посетил 34 страны и за 8 лет организовал поездки для 3000 гостей. Некоторое время проживаю в регионах, куда мы организовываем туры, поэтому лично посещаю локации и места проживания, знакомлюсь и выбираю ваших проводников. Считаю, что эта самая важная составляющая хорошего тура, а не просто формировать набор экскурсий от местных турфирм:) Мне нравится объединять единомышленников и близких по духу людей во время путешествий, знакомить с красивыми местами и историей. Не редко во время тура гости обретают новых друзей и приятные знакомства. Если для вас это важно и близко, присоединяйтесь!:) Буду рад знакомству и подробнее расскажу о наших поездках по Дагестану, Алтаю, Грузии, Армении и странам Юго-Восточной Азии."

Тур входит в следующие категории Еревана

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