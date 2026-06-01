Встретим вас по прибытии, доставим в отель, а затем отправимся гулять по столице.

Начнём на вершине Каскада, увидим Арарат в лучах заката, преодолеем вниз 572 ступени. Пройдём по центру, рассматривая современные скульптуры и впитывая атмосферу Еревана. Проследуем через площади Свободы и Республики, Северный проспект.

За сувенирами отправимся в Вернисаж — ярмарку ручных изделий, где найдётся всё, от подставки для очков в виде носа до подвески с обсидианом. Заглянем и на продуктовый рынок, где продают сухофрукты, сладости, специи и ещё много вкусного. Если не будем успевать, обе локации перенесём на завтрашнее утро.

Поужинаем в колоритной таверне: поближе познакомимся друг с другом, армянской кухней и винами.