Познакомитесь с виноделием,
Описание тура
Организационные детали
С вами будет один из наших самых заботливых, понимающих и интересных гидов Армении. Он встретит вас с улыбкой и шутками, покажет свою родину с той стороны, с которой сам безумно её любит. Погрузит в историю и культуру народа, страны, кухни и виноделия. А потом заботливо проводит и будет ждать вновь!
Программа тура по дням
Барев дзес, Армения! Главное в Ереване
Встретим вас по прибытии, доставим в отель, а затем отправимся гулять по столице.
Начнём на вершине Каскада, увидим Арарат в лучах заката, преодолеем вниз 572 ступени. Пройдём по центру, рассматривая современные скульптуры и впитывая атмосферу Еревана. Проследуем через площади Свободы и Республики, Северный проспект.
За сувенирами отправимся в Вернисаж — ярмарку ручных изделий, где найдётся всё, от подставки для очков в виде носа до подвески с обсидианом. Заглянем и на продуктовый рынок, где продают сухофрукты, сладости, специи и ещё много вкусного. Если не будем успевать, обе локации перенесём на завтрашнее утро.
Поужинаем в колоритной таверне: поближе познакомимся друг с другом, армянской кухней и винами.
Арка Чаренца, монастырь Гегард, «Симфония камней», храм Гарни, Азатское водохранилище
Выезжаем за пределы Еревана. В нашем туре будет много монастырей, храмов, церквей среди гор, рек и лесов. Это не просто места для молитв и единения с Богом: здесь история, архитектура и природа стали единым целым — душой Армении.
У арки Чаренца полюбуемся вершинами и долиной, а в солнечную и безоблачную погоду — величественным библейским Араратом. По серпантинам мимо деревушек доберёмся к ущелью со скалами и пещерами, в которых высечен монастырь Гегард. Тут хранилось Копьё Судьбы, которым пронзили тело Иисуса.
Рядом делают отличную гату — сладкий пирог с начинкой. Также попробуем тонкий хрустящий лаваш из тандыра вприкуску с сыром и крепкий армянский кофе.
Рассмотрим базальтовые колонны «Симфонии камней» — эти пейзажи напоминают Исландию. А затем перенесёмся в Грецию — увидим языческий храм Гарни в вечерней подсветке, когда он выглядит ещё эффектнее и загадочнее.
Финальной локацией сегодня будет смотровая у Азатского водохранилища. Поймаем лучшие ракурсы на фоне Ерaносских хребтов и вернёмся в Ереван.
Монастыри Агарцин и Севанаванк, Дилижан, озеро Севан, кладбище хачкаров
Отправляемся на встречу с новым регионом. Высоко в горах, в густой лесной чаще, посетим монастырь Агарцин. Он сильно пострадал от войн и землетрясения, но был восстановлен на деньги арабского шейха, сохранив атмосферу и аутентичность. Комплекс выполнен из известняка, белого туфа и травертина — редкий выбор для обители.
Спустимся в армянскую Швейцарию — Дилижан. Погуляем по брусчатым улочкам, осмотрим каменные дома с резными балконами и памятник героям «Мимино». Рекомендуем присмотреться к сувенирам ручной работы из местных мастерских.
Остановимся у Севана. Полюбуемся знаменитым озером, пообедаем на берегу свежевыловленным сигом и тертой. Желающие покатаются на катере. Изучим один из древнейших в стране монастырей Севанаванк из чёрного туфа. Увидим церкви 4 и 9 веков и невероятные панорамы.
В селе Норатус посетим кладбище, почти полностью состоящее из хачкаров. Искусство создания каменных стел с резным изображением креста внесено в список нематериального культурного наследия человечества.
Монастыри Хор Вирап и Нораванк, пещеры и виноделие Арени
Попрощаемся со столицей на 2 дня, вернёмся перед финальной ночью. Наш путь далёк — направимся в горы недалеко от границы с Азербайджаном и Ираном. Серпантины поведут вдоль багрово-оранжевых скал, колоритных нетуристических деревушек и локаций, которые нельзя пропустить.
Заедем в монастырь Хор Вирап, у которого открывается лучший вид на Арарат. По преданию, здесь 13 лет был заточён Григорий Просветитель, а после его освобождения Армения первой в мире приняла христианство как государственную религию. Мы изучим территорию, полюбуемся панорамами и спустимся в яму-темницу по крутой винтовой лестнице.
В Арени зайдём в пещеры, где археологи обнаружили древнейшие в мире винодельню и кожаную обувь, и обсудим раскопки. А также посетим винодельню: пройдём по погребам, познакомимся со старинными технологиями, продегустируем фруктовые вина. Заглянем в гости к местной семье, где нас встретят как добрых друзей долмой или форелью из тандыра, домашними заготовками, овощами и винами.
Доберёмся к монастырю Нораванк среди оранжево-красных утёсов. Его каменные стены и лестницы будто созданы не человеком: они не спорят с природой, а выглядят её продолжением.
Вечером прибудем в Татев, где заночуем среди гор и тишины.
Чёртов мост, монастырь Татев, пещерный город Хндзореск, Горис
Исследуем юг Армении. Преодолеем серпантин и Чёртов мост через ущелье. Если захотите, спустимся в гроты и пещеры с подземными озёрами, сталактитами и сталагмитами, где почти нет людей.
Поднимемся к монастырю Татев на краю пропасти. От видов захватывает дух: рыжие скалы, зелёные склоны и извилистые реки создают картины, благодаря которым поминаешь — долгий путь был не зря. Вниз спустимся по современной канатной дороге со стеклянными кабинками.
Погуляем по пещерному городу Хндзореск, где ещё полвека назад жили люди. Экскурсию проведёт местный гид, который здесь вырос. Пройдём по подвесному мосту через ущелье, осмотрим вырезанные в скалах дома, услышим об истории, архитектуре, преданиях.
Посетим атмосферный Горис с узкими улицами и каменными домами. Завершим маршрут на смотровой с впечатляющими панорамами каньона, пещерного города и скал, похожих на грибы или лес. Ночью вернёмся в Ереван.
Храмы Эчмиадзин и Звартноц. Аджох, Армения
День будет насыщенным — напоследок проедем по окрестностям столицы. Посетим Эчмиадзин — духовное сердце Армении и главный храм Армянской апостольской церкви. Увидим древние реликвии, рукописи, одеяния и одну из самых почитаемых святынь — Копьё Судьбы, перевезённое из Гегарда.
Увидим руины храма Звартноц: даже остатки стен и колонн впечатляют масштабами. При хорошей погоде полюбуемся Араратом вдали. Затем доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного при 2-местном размещении
|59 920 ₽
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Что включено
- Проживание
- Завтраки, дегустация
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Удалённое сопровождение организатором до и на протяжении тура, помощь в подборе билетов
Что не входит в цену
- Билеты в Ереван и обратно в ваш город
- Обеды, ужины
- 1-местное проживание