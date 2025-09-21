Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Утро наполняет вдохновением и ощущением силы, читать дальше день проходит в тепле встреч и вкусе земли, вечер — в домашнем уюте и радости общения.



Всё вокруг дышит историей, пробуждает благодарность и мягкую уверенность, что ты находишься в правильном месте. Второй день— это движение и полёт. Он дарит свободу, лёгкость и захватывающее чувство открытия. Сердце замирает от красоты, а мысли очищаются, будто свежий ветер уносит лишнее. Каждое мгновение наполняет энергией и живой радостью.



Вместе эти два дня оставляют ощущение глубокой перезагрузки, соединяют с природой, собой и простыми радостями жизни. Джаночки мои - эти 2 дня путешествия подарят Вам - насыщенную палитру эмоций и ощущений. В первый день рождается глубокое чувство внутренней тишины и гармонии.Утро наполняет вдохновением и ощущением силы,

Описание тура Что вас ожидает: День 1: Влюбиться в древнюю и вкусную Армению Хор Вирап и свидание с божественной горой Арарат Мы выезжаем с отличным настроением за город, дорога повезёт нас по Араратской долине. Отсюда открывается величественная панорама: Большой Арарат, который армяне называют Масис, словно два немых брата, стоят они на часах, охраняя равнину и ее города. Как утверждает армянское предание, когда весь мир был залит водой, к склонам этих гигантов причалил Ноев ковчег. Хор Вирап с панорамой на гору Арарат. Приехать в Армению и не пойти на свидания с горой Арарат? Ну никак нельзя! Хор Вирап словно бдительный страж, охраняет безмятежный покой снежной шапки Арарата, высящейся чуть поодаль. Для всей Армении монастырь Хор Вирап — знаковое историческое место, ведь именно здесь в 301 году правитель страны обратился в христианство, сделав его затем государственной религией. Пещера Арени и монастырь Нораванк Просто уникальное место. Здесь найдена самая древняя в мире обувь и винодельня. Ведутся раскопки, но все равно есть что посмотреть. Древность и масштаб пещеры поражает. Куча ласточек делают свои розетки здесь, а также хороших маленьких пушистых летучих мышей. Вы не должны пропустить это место. Прогуляетесь по великолепному каньону Упи Дзор в конце каньона расположен прекрасный монастырь Нораванк, где таиться лик Иисуса Христа, истинный дух Армении это безумно красивая местность Вайоц Дзор живописные красные горы. В гостях у Лады Далее дорога ведёт нас в винный край — Вайоц Дзор, великолепие красных гор, радует глаз. В этом регионе испокон веков и из поколения в поколение делали вина. Мы приглашаем вас на дегустацию вин Арени и эксклюзивных напитков с необычной подачей, но не буду раскрывать всех секретов! Вас ждёт приятная дегустация с вяленными помидорчиками, бастурмой, мясным суджухом и сухофруктами. Нестандартные и интересные эксклюзивные напитки, вина от Армена — молодого человека из региона Вайоц Дзор, наследник Арени, где из поколения в поколение его предки делали вина, а он с гордостью продолжает дело своих предков. Армения — солнечная страна славится своими роскошными фруктовыми садами. Традиции создания фруктовой водки берут начало в далеком прошлом, а сегодня технология приготовления дистиллятов доведена до совершенства. На дегустации у вас будет возможность прочувствовать изысканный вкус напитка с фруктовыми отголосками. Ночлег за городом в добром гостевом доме для самых лучших гостей. Обед/ужин в домашнем ресторане. Дегустация эксклюзивных напитков. День 2: На крыльях Татева — место силы и уединения Водохранилище Спандарян и канатная дорога Татев Водохранилище второе по водным запасам, находится в окружении гор, где природа даёт силы и прилив энергии. Энергетика горной воды — это нечто! Можно попросить у Богини воды Астхик «реки удачи, море везения и океан счастья…» А вы знали, что в Армении до сих пор отмечают праздник Вардавар, посвящённый Астхик, во время которого люди обливаются водой и дарят друг другу розы. Канатная дорога — «полет» проходит над огромным, очень глубоким ущельем. Действительно впечатляет. Прекрасные виды, а внизу тень от кабинки скользит и чем-то напоминает тень от вертолета. Монастырский комплекс и пещерный городок Армения прекрасная страна, наполненная ароматом жизни, а особенно об этом говорят древние монастыри. Посещая монастырь каждый человек представляет жизнь, которая когда то в нём кипела. Один из таких «живых» обителей веры — Татевский монастырский комплекс. Этот монастырь возможно станет для вас самым впечатляющем местом во время этого тура. Ты как будто попадаешь в сказку. Это место силы и уединения, где можно потеряться во времени. Дозорный пункт Татева. Прогулка на советском кабриолете, да ещё розового цвета! Вы дойдёте до самого завораживающего панорамного вида к Татеву — высота 1800 м. Вы изучите пещеры, буквально повисшие на скалах и напоминающие древний многоэтажный дом, а я расскажу об истории Хндзореска. Здесь же вы совершите головокружительную прогулку по подвесному мосту над ущельем Пикник на свежем воздухе. Ночлег в Ереване или по желанию за городом. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Важная информация: ДОРОГИЕ ГОСТИ ЭКСКУРСИЯ ТАКЖЕ МОЖНО ОРГАНИЗОВАТЬ ДЛЯ 6 И БОЛЕЕ ЧЕЛОВЕК - ЦЕНА ПО ЗОПРОСУ

