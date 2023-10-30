Покорить гору Димац, устроить пикник на вершине и покормить лошадей
Мы с вами отправимся в местность Сарцапат, где вас ждёт поход на гору Димац.
Вы отдохнёте от суеты городов, полюбуетесь первозданной природой, увидите потрясающий водопад и узнаете его секрет. А завершится программа катанием на прекрасных лошадях по живописным зелёным лугам. Это путешествие станет одним из самых запоминающихся в вашей жизни!
Вы отдохнёте от суеты городов, полюбуетесь первозданной природой, увидите потрясающий водопад и узнаете его секрет. А завершится программа катанием на прекрасных лошадях по живописным зелёным лугам. Это путешествие станет одним из самых запоминающихся в вашей жизни!
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
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2
ноя
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3
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- На машине доберёмся до живописного села, откуда и начнётся наша основная программа.
- Часть маршрута проедем на джипах, по пути любуясь божественными природными видами.
- После будет 3-4 километровый участок, который предстоит преодолеть пешком.
- Завершив восхождение на белую гору Димац, устроим привал. Перекусим, отдохнём, пофотографируемся.
- Затем начнём спуск с вершины — к бурному водопаду Шахот. У него есть интересная особенность, про которую проводник расскажет вам на месте.
- Спустившись ещё немного, увидим табуны местных лошадок. Покормим их с рук и отправимся на увлекательную конную прогулку (оплачивается отдельно) по зелёным лугам. Чистый воздух, приятная компания, невероятные панорамы вокруг — что может быть прекраснее?
- Попрощавшись с лошадками, на джипе спустимся вниз и уставшими, воодушевлёнными и полными впечатлений вернёмся в город.
Кому подойдёт маршрут
Особой физической подготовки не требуется, уровень сложности — ниже среднего. Восхождение к вершине — 4 км, спуск к водопаду — 5 км. Подойдёт взрослым и детям от 14 лет. Желательно надеть комфортную одежду и обувь, иметь при себе широкополую шляпу либо крем от загара. Для удобства мы предоставим вам походные палки.
Организационные детали
- Вас поведёт опытный проводник и эксперт по походам
- Мы всегда мониторим погоду, но если экскурсия отменится, то предложим вам другое походное направление или прогулку по Гюмри с таким расчётом, чтобы вы не потеряли в цене
- Трансфер осуществляется на подготовленном внедорожнике
- Отдельно оплачивается катание на лошадях на ферме и организация пикника (по желанию). Также вы можете взять с собой свою еду, напитки, вино.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оганес — ваша команда гидов в Гюмри
Провели экскурсии для 303 туристов
Меня зовут Оганес. За годы работы местным гидом в Гюмри я собрал вокруг себя команду единомышленников. Организованные мною курсы экскурсоводов выявили среди них самых достойных, которым я доверяю и могу рекомендовать их своим гостям. В команде гидов есть местные жители Гюмри, которые могут показать всю Армению, и есть специалист по пешим походам, хайкингу и восхождениям на горные высоты.
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