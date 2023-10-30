Белые скалы Сарцапата: треккинг в горы

Покорить гору Димац, устроить пикник на вершине и покормить лошадей

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Мы с вами отправимся в местность Сарцапат, где вас ждёт поход на гору Димац.

Вы отдохнёте от суеты городов, полюбуетесь первозданной природой, увидите потрясающий водопад и узнаете его секрет. А завершится программа катанием на прекрасных лошадях по живописным зелёным лугам. Это путешествие станет одним из самых запоминающихся в вашей жизни!
Белые скалы Сарцапата: треккинг в горы
Белые скалы Сарцапата: треккинг в горы
Белые скалы Сарцапата: треккинг в горы
Белые скалы Сарцапата: треккинг в горы
Белые скалы Сарцапата: треккинг в горы
Белые скалы Сарцапата: треккинг в горы
Белые скалы Сарцапата: треккинг в горы
Белые скалы Сарцапата: треккинг в горы
Белые скалы Сарцапата: треккинг в горы
Белые скалы Сарцапата: треккинг в горы
Белые скалы Сарцапата: треккинг в горы
Белые скалы Сарцапата: треккинг в горы
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • На машине доберёмся до живописного села, откуда и начнётся наша основная программа.
  • Часть маршрута проедем на джипах, по пути любуясь божественными природными видами.
  • После будет 3-4 километровый участок, который предстоит преодолеть пешком.
  • Завершив восхождение на белую гору Димац, устроим привал. Перекусим, отдохнём, пофотографируемся.
  • Затем начнём спуск с вершины — к бурному водопаду Шахот. У него есть интересная особенность, про которую проводник расскажет вам на месте.
  • Спустившись ещё немного, увидим табуны местных лошадок. Покормим их с рук и отправимся на увлекательную конную прогулку (оплачивается отдельно) по зелёным лугам. Чистый воздух, приятная компания, невероятные панорамы вокруг — что может быть прекраснее?
  • Попрощавшись с лошадками, на джипе спустимся вниз и уставшими, воодушевлёнными и полными впечатлений вернёмся в город.

Кому подойдёт маршрут

Особой физической подготовки не требуется, уровень сложности — ниже среднего. Восхождение к вершине — 4 км, спуск к водопаду — 5 км. Подойдёт взрослым и детям от 14 лет. Желательно надеть комфортную одежду и обувь, иметь при себе широкополую шляпу либо крем от загара. Для удобства мы предоставим вам походные палки.

Организационные детали

  • Вас поведёт опытный проводник и эксперт по походам
  • Мы всегда мониторим погоду, но если экскурсия отменится, то предложим вам другое походное направление или прогулку по Гюмри с таким расчётом, чтобы вы не потеряли в цене
  • Трансфер осуществляется на подготовленном внедорожнике
  • Отдельно оплачивается катание на лошадях на ферме и организация пикника (по желанию). Также вы можете взять с собой свою еду, напитки, вино.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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