Большое спасибо Оганесу и его команде за организацию экскурсии. Погодка была непростой, но в хорошей компании это не было проблемой и я получила огромное удовольствие от пейзажей, рассказов и треккинга. Это был потрясающий день!

Н Надежда

Было очень круто. Поднялись на гору, маршрут был очень простым, не выматывающим. Вид просто потрясающий, кофе, сваренный на вершине, ощущается как нечто совершенно волшебное. После спуска заехали в курортный Дилижан и прогулялись по основным улицам.

Сама поездка как до горы, так и в саму гору была очень комфортабельной. Ованес приветливый и веселый, интересно рассказывает. Спасибо большое!