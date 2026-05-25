Индивидуальная экскурсия в Сарцапат предлагает уникальный треккинг на гору Димац. Маршрут начинается с живописного села, часть пути преодолевается на джипах. Восхождение на 4 км завершится привалом на вершине. Спуск к
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальный треккинг на гору Димац
- 🚙 Путешествие на джипах по живописным местам
- 💧 Водопад Шахот с интересной историей
- 🐴 Конная прогулка по зелёным лугам
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Гора Димац
- Водопад Шахот
Описание экскурсии
- На машине доберёмся до живописного села, откуда и начнётся наша основная программа.
- Часть маршрута проедем на джипах, по пути любуясь божественными природными видами.
- После будет 4-километровый участок, который предстоит преодолеть пешком.
- Завершив восхождение на белую гору Димац, устроим привал. Перекусим, отдохнём, пофотографируемся.
- Затем начнём спуск с вершины — к бурному водопаду Шахот. У него есть интересная особенность, про которую проводник расскажет вам на месте.
- Спустившись ещё немного, увидим табуны местных лошадок. Покормим их с рук и отправимся на увлекательную конную прогулку (оплачивается отдельно) по зелёным лугам. Чистый воздух, приятная компания, невероятные панорамы вокруг — что может быть прекраснее?
- Попрощавшись с лошадками, на джипе спустимся вниз и уставшими, воодушевлёнными и полными впечатлений вернёмся в город.
Кому подойдёт маршрут
Особой физической подготовки не требуется, уровень сложности — ниже среднего. Восхождение к вершине — 4 км, спуск к водопаду — 5 км. Подойдёт взрослым и детям от 14 лет. Желательно надеть комфортную одежду и обувь, иметь при себе широкополую шляпу либо крем от загара. Для удобства мы предоставим вам походные палки.
Организационные детали
- Вас поведёт опытный проводник и эксперт по походам
- Мы всегда мониторим погоду, но если экскурсия отменится, то предложим вам другое походное направление или прогулку по Гюмри с таким расчётом, чтобы вы не потеряли в цене
- Трансфер осуществляется на подготовленном внедорожнике
- Отдельно оплачивается катание на лошадях на ферме и организация пикника (по желанию). Также вы можете взять с собой свою еду, напитки, вино.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оганес — ваша команда гидов в Гюмри
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 675 туристов
Меня зовут Оганес. За годы работы местным гидом в Гюмри я собрал вокруг себя команду единомышленников. Организованные мною курсы экскурсоводов выявили среди них самых достойных, которым я доверяю и могу рекомендовать их своим гостям. В команде гидов есть жители Гюмри, которые могут показать всю Армению, и есть специалист по пешим походам, хайкингу и восхождениям на горные высоты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Большое спасибо Оганесу и его команде за организацию экскурсии. Погодка была непростой, но в хорошей компании это не было проблемой и я получила огромное удовольствие от пейзажей, рассказов и треккинга. Это был потрясающий день!
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Н
Было очень круто. Поднялись на гору, маршрут был очень простым, не выматывающим. Вид просто потрясающий, кофе, сваренный на вершине, ощущается как нечто совершенно волшебное. После спуска заехали в курортный Дилижан и прогулялись по основным улицам.
Сама поездка как до горы, так и в саму гору была очень комфортабельной. Ованес приветливый и веселый, интересно рассказывает. Спасибо большое!
Сама поездка как до горы, так и в саму гору была очень комфортабельной. Ованес приветливый и веселый, интересно рассказывает. Спасибо большое!
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