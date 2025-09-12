Путешествие в Лори - это шанс увидеть знаменитые монастыри Санаин и Ахпат, входящие в список ЮНЕСКО.
В программе также посещение музея братьев Микоян, где расскажут о жизни и достижениях этих выдающихся
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Посещение монастырей ЮНЕСКО
- 🗿 Уникальные пещеры и крепости
- 📜 Легенды и истории Лори
- ✈️ Музей братьев Микоян
- 📸 Возможность фотосессии
Что можно увидеть
- Монастырь Санаин
- Музей братьев Микоян
- Пещерный комплекс Зарни-Парни
- Крепость Каян
- Монастырь Ахпат
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Монастырь Санаин 10 века. Здесь вы услышите легенду о религиозной царице, которая заказала постройку двух церквей ради своих сыновей. И увидите части языческого храма, который был здесь раньше.
- Музей братьев Микоян. Поговорим о жизни братьев Анастаса и Артёма Микоянов, один из которых покорил высоты советской власти и создал пищевую промышленность.
А второй стал главным конструктором самолётов МиГ.
Г
Пещерный комплекс Зарни-Парни и крепость Каян. Природные пещеры находятся прямо на отвесных скалах. Местные жители с древних времен использовали их как крепости и базы для сопротивления. В маленьком музее собраны предметы быта, а с высоты открывается вид на горы и ущелья. При крепости есть ресторан местной кухни, где мы можем пообедать. Монастырь Ахпат. Здесь хранится частица Святого Креста и здесь же Сергей Параджанов снимал свой культовый фильм «Цвет граната». Тысячелетний монастырь символизирует переплетение грузинской и армянской истории.
Организационные детали
- Поездка проходит на минивэне или внедорожнике.
- В стоимость экскурсии входят билеты, обед оплачивается дополнительно.
- По желанию можем пригласить в поездку фотографа, который проведёт съёмки на природе, в монастырях и других красивых местах (обсудите это в переписке с гидом).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оганес — ваша команда гидов в Гюмри
Провели экскурсии для 599 туристов
Меня зовут Оганес. За годы работы местным гидом в Гюмри я собрал вокруг себя команду единомышленников. Организованные мною курсы экскурсоводов выявили среди них самых достойных, которым я доверяю и могу рекомендовать их своим гостям. В команде гидов есть жители Гюмри, которые могут показать всю Армению, и есть специалист по пешим походам, хайкингу и восхождениям на горные высоты.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
12 сен 2025
Большое спасибо Ованесу за такую увлекательную экскурсию! Было очень интересно погрузиться в историю Лорийской области, полюбоваться её величественными древними монастырями и красивой природой. Ованес артистично, творчески и с душой подходит к ведению экскурсий! Приятно удивили сюрпризы. Отдельное спасибо водителю, доехали спокойно и комфортно! Очень хотим вернуться в Гюмри!
A
Alexey
21 авг 2025
Экскурсия отличная. Очень красивая природа и архитектура.
Гид Артëм по дороге и на месте подробно рассказывал про историю всех объектов.
Организовано так же на хорошем уровне: за день связались и уточнили все детали. По ходу экскурсии проблем не было. Милые сюрпризы от команды организаторов очень понравились.
Водитель вел машину очень аккуратно и плавно. Ребенок 3 часа дороги из 4 проспал.
Е
Елена
6 апр 2025
Большое спасибо Ованесу за прекрасную экскурсию! Он великолепный рассказчик, обладающий глубокими знаниями и умеющий заинтересовать слушателей. Прекрасная экскурсия на фоне великолепных пейзажей и старинных монастырей волшебного Лори.
В ходе экскурсии Ованес организовал для нас пару приятных сюрпризов, что придало ещё больше шарма экскурсии. Очень рекомендуем всем совершить такое удивительное путешествие!
Входит в следующие категории Гюмри
