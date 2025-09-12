Н Наталья Большое спасибо Ованесу за такую увлекательную экскурсию! Было очень интересно погрузиться в историю Лорийской области, полюбоваться её величественными древними монастырями и красивой природой. Ованес артистично, творчески и с душой подходит к ведению экскурсий! Приятно удивили сюрпризы. Отдельное спасибо водителю, доехали спокойно и комфортно! Очень хотим вернуться в Гюмри!

A Alexey Экскурсия отличная. Очень красивая природа и архитектура.

Гид Артëм по дороге и на месте подробно рассказывал про историю всех объектов.

Организовано так же на хорошем уровне: за день связались и уточнили все детали. По ходу экскурсии проблем не было. Милые сюрпризы от команды организаторов очень понравились.

Водитель вел машину очень аккуратно и плавно. Ребенок 3 часа дороги из 4 проспал.