Армения - страна с богатой историей и уникальной природой.
Представляем вам уникальную возможность отправиться в путешествие из Гюмри и за один день увидеть самые живописные и значимые места страны. Начните свое
Представляем вам уникальную возможность отправиться в путешествие из Гюмри и за один день увидеть самые живописные и значимые места страны. Начните свое
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные пейзажи
- 🏛 Исторические монастыри
- 🌿 Уникальная природа
- 🚗 Комфортный транспорт
- 📚 Интересные факты
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с июня по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа расцветает. В это время вы сможете насладиться мягким климатом Дилижана и чистотой озера Севан. В апреле, мае и октябре также можно отправиться в путешествие, но учтите, что температура может быть прохладнее, а дожди - частыми. В остальные месяцы, несмотря на более суровые погодные условия, экскурсия остаётся доступной, но стоит подготовиться к возможным погодным сюрпризам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дилижан
- Агарцин
- Севанаванк
Описание экскурсии
Многоликая Армения
Мы покажем самые известные и красивые места Армении. В программе экскурсии:
- Дилижан — курортный уголок Армении, который покорит вас живописной природой и мягким климатом. Мы раскроем, как на его развитие повлиял писатель Мхитар Гош и какие еще известные личности здесь жили.
- Агарцин — древний монастырь, скрытый в лиственных лесах Тавушского региона. Он послужит ярким примером гармонии природы и архитектуры.
- Озеро Севан — крупнейшее на Кавказе, окруженное зелеными горами, оно впечатлит вас кристально чистой водой. Здесь вы также заглянете в средневековый монастырский комплекс Севанаванк, идеально дополняющий прибрежную панораму.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- Поездка без гида стоит на €30 дешевле
- Для больших компаний (от 7 человек) предусмотрены скидки
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гурген — ваша команда гидов в Гюмри
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 10001 туриста
Привет, я Гурген. Я с детства мечтал о путешествиях, неизведанных странах и городах, новой культуре и новых нравах людей, которые живут в других странах. И сейчас у меня есть возможность познакомить вас с нашей культурой, нашими обычаями, нашими добрыми и гостеприимными людьми.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Посетили Дилижан и озеро Севан. Великолепная природа, архитектура, захватывает дух… Ездили с водителем Нориком. Замечательный, душевный человек!!! Угощал нас национальным лепешками, никуда не торопил, очень интересный собеседник. Рекомендую
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Д
С нашим экскурсоводом Николаем было комфортно, а его рассказ про историю Армении был очень интересным. Озеро Севан и Севанованк по истине жемчужина Армении, очень советую съездить туда всем с хорошим гидом.
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Н
Благодарю за погружение в историю. Гид Николай провел экскурсию на одном дыхании. Настоящее путешествие во времени. Ненавязчивая подача большого багажа знаний.
Организация четкая по времени.
Водитель профессионал.
Всем большое спасибо
Организация четкая по времени.
Водитель профессионал.
Всем большое спасибо
+1
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Спасибо, отличная организация, проехали по всем историческим местам, покушали в отличном ресторане с видом на Севан! Спасибо еще раз! Рекомендуем 💯!
Гурген
Ответ организатора:
Спасибо за тёплый отзыв! 😊 Очень рад, что поездка понравилась и удалось увидеть столько исторических мест. Отдельно приятно, что вам запомнился ресторан с видом на Севан. Буду рад новой встрече! 🇦🇲
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Спасибо большое за классную экскурсию! Это самый интересный вариант экскурсий из Гюмри из всех, что я вообще нашла. Единственный, где тебя провезут через пол страны, ничего похожего я не нашла.
+1
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Э
Первый большой плюс экскурсии, что ее начало ты выбираешь сам, что придает больший комфорт, без вставаний в 5 утра.
Второе, что хотелось бы выделить-это подача информации Гургеном, ты просто слушаешь и
Второе, что хотелось бы выделить-это подача информации Гургеном, ты просто слушаешь и
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Входит в следующие категории Гюмри
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