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Душевный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри

За один день познакомьтесь с живописным Дилижаном, древними монастырями и кристально чистым озером Севан
Армения - страна с богатой историей и уникальной природой.

Представляем вам уникальную возможность отправиться в путешествие из Гюмри и за один день увидеть самые живописные и значимые места страны. Начните свое
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приключение с курортного города Дилижан, который восхищает своей природой и историей. Здесь вы узнаете, как известные личности влияли на развитие города.

Далее ваш путь лежит к монастырю Агарцин, скрытому среди лиственных лесов и являющемуся примером уникальной архитектуры.

Кульминацией путешествия станет озеро Севан - жемчужина Армении, окруженная горами и украшенная средневековым монастырским комплексом Севанаванк.

Эта экскурсия не только позволит вам насладиться красотами Армении, но и узнать множество интересных фактов о каждом из посещаемых мест.

Профессиональный гид раскроет перед вами секреты древней Армении, а комфортный транспорт обеспечит приятное путешествие. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу настоящей Армении и создать незабываемые воспоминания

5
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные пейзажи
  • 🏛 Исторические монастыри
  • 🌿 Уникальная природа
  • 🚗 Комфортный транспорт
  • 📚 Интересные факты

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с июня по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа расцветает. В это время вы сможете насладиться мягким климатом Дилижана и чистотой озера Севан. В апреле, мае и октябре также можно отправиться в путешествие, но учтите, что температура может быть прохладнее, а дожди - частыми. В остальные месяцы, несмотря на более суровые погодные условия, экскурсия остаётся доступной, но стоит подготовиться к возможным погодным сюрпризам.
Сейчас август — это идеальное время.
Душевный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
Душевный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
Душевный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри

Что можно увидеть

  • Дилижан
  • Агарцин
  • Севанаванк

Описание экскурсии

Многоликая Армения

Мы покажем самые известные и красивые места Армении. В программе экскурсии:

  • Дилижан — курортный уголок Армении, который покорит вас живописной природой и мягким климатом. Мы раскроем, как на его развитие повлиял писатель Мхитар Гош и какие еще известные личности здесь жили.
  • Агарцин — древний монастырь, скрытый в лиственных лесах Тавушского региона. Он послужит ярким примером гармонии природы и архитектуры.
  • Озеро Севан — крупнейшее на Кавказе, окруженное зелеными горами, оно впечатлит вас кристально чистой водой. Здесь вы также заглянете в средневековый монастырский комплекс Севанаванк, идеально дополняющий прибрежную панораму.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость
  • Поездка без гида стоит на €30 дешевле
  • Для больших компаний (от 7 человек) предусмотрены скидки
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гурген
Гурген — ваша команда гидов в Гюмри
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 10001 туриста
Привет, я Гурген. Я с детства мечтал о путешествиях, неизведанных странах и городах, новой культуре и новых нравах людей, которые живут в других странах. И сейчас у меня есть возможность познакомить вас с нашей культурой, нашими обычаями, нашими добрыми и гостеприимными людьми.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
Н
Посетили Дилижан и озеро Севан. Великолепная природа, архитектура, захватывает дух… Ездили с водителем Нориком. Замечательный, душевный человек!!! Угощал нас национальным лепешками, никуда не торопил, очень интересный собеседник. Рекомендую
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Д
С нашим экскурсоводом Николаем было комфортно, а его рассказ про историю Армении был очень интересным. Озеро Севан и Севанованк по истине жемчужина Армении, очень советую съездить туда всем с хорошим гидом.
С нашим экскурсоводом Николаем было комфортно, а его рассказ про историю Армении был очень интересным. Озеро
С нашим экскурсоводом Николаем было комфортно, а его рассказ про историю Армении был очень интересным. Озеро
С нашим экскурсоводом Николаем было комфортно, а его рассказ про историю Армении был очень интересным. Озеро
С нашим экскурсоводом Николаем было комфортно, а его рассказ про историю Армении был очень интересным. Озеро
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Н
Благодарю за погружение в историю. Гид Николай провел экскурсию на одном дыхании. Настоящее путешествие во времени. Ненавязчивая подача большого багажа знаний.
Организация четкая по времени.
Водитель профессионал.
Всем большое спасибо
Благодарю за погружение в историю. Гид Николай провел экскурсию на одном дыхании. Настоящее путешествие во времени.
Благодарю за погружение в историю. Гид Николай провел экскурсию на одном дыхании. Настоящее путешествие во времени.
Благодарю за погружение в историю. Гид Николай провел экскурсию на одном дыхании. Настоящее путешествие во времени.
Благодарю за погружение в историю. Гид Николай провел экскурсию на одном дыхании. Настоящее путешествие во времени.
Благодарю за погружение в историю. Гид Николай провел экскурсию на одном дыхании. Настоящее путешествие во времени.
Благодарю за погружение в историю. Гид Николай провел экскурсию на одном дыхании. Настоящее путешествие во времени.
Благодарю за погружение в историю. Гид Николай провел экскурсию на одном дыхании. Настоящее путешествие во времени.
Благодарю за погружение в историю. Гид Николай провел экскурсию на одном дыхании. Настоящее путешествие во времени.+1
Благодарю за погружение в историю. Гид Николай провел экскурсию на одном дыхании. Настоящее путешествие во времени.
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Алена
Спасибо, отличная организация, проехали по всем историческим местам, покушали в отличном ресторане с видом на Севан! Спасибо еще раз! Рекомендуем 💯!
Гурген
Гурген
Ответ организатора:
Спасибо за тёплый отзыв! 😊 Очень рад, что поездка понравилась и удалось увидеть столько исторических мест. Отдельно приятно, что вам запомнился ресторан с видом на Севан. Буду рад новой встрече! 🇦🇲
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Оксана
Спасибо большое за классную экскурсию! Это самый интересный вариант экскурсий из Гюмри из всех, что я вообще нашла. Единственный, где тебя провезут через пол страны, ничего похожего я не нашла.
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Спасибо Гургену за организацию и экскурсоводу Александру, а так же водителю! Все очень приятные и дружелюбные люди, очень приятно было познакомиться! Спасибо, что показали свою страну и сделали это максимально комфортно, нам было очень приятно и очень красиво)

Спасибо большое за классную экскурсию! Это самый интересный вариант экскурсий из Гюмри из всех, что я
Спасибо большое за классную экскурсию! Это самый интересный вариант экскурсий из Гюмри из всех, что я
Спасибо большое за классную экскурсию! Это самый интересный вариант экскурсий из Гюмри из всех, что я
Спасибо большое за классную экскурсию! Это самый интересный вариант экскурсий из Гюмри из всех, что я
Спасибо большое за классную экскурсию! Это самый интересный вариант экскурсий из Гюмри из всех, что я
Спасибо большое за классную экскурсию! Это самый интересный вариант экскурсий из Гюмри из всех, что я
Спасибо большое за классную экскурсию! Это самый интересный вариант экскурсий из Гюмри из всех, что я
Спасибо большое за классную экскурсию! Это самый интересный вариант экскурсий из Гюмри из всех, что я+1
Спасибо большое за классную экскурсию! Это самый интересный вариант экскурсий из Гюмри из всех, что я
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Э
Первый большой плюс экскурсии, что ее начало ты выбираешь сам, что придает больший комфорт, без вставаний в 5 утра.
Второе, что хотелось бы выделить-это подача информации Гургеном, ты просто слушаешь и
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слушаешь, потому что интересно, тебе также задают вопросы и возникает крутая коммуникация с приятным собеседником.
В-третьих, это объем знаний экскурсовода, от географии и традиций до истории региона и других стран.
Вывод: вам покажут красивая места, да и сама дорога будет не менее приятной, повезут отведать вкусную кухню, составят классную компанию, все это в индивидуальной экскурсии на комфортном автомобиле всего за 200 евро.

Первый большой плюс экскурсии, что ее начало ты выбираешь сам, что придает больший комфорт, без вставаний в 5 утра.
Первый большой плюс экскурсии, что ее начало ты выбираешь сам, что придает больший комфорт, без вставаний в 5 утра.
Первый большой плюс экскурсии, что ее начало ты выбираешь сам, что придает больший комфорт, без вставаний в 5 утра.
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