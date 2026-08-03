Армения - страна с богатой историей и уникальной природой.Представляем вам уникальную возможность отправиться в путешествие из Гюмри и за один день увидеть самые живописные и значимые места страны. Начните свое

приключение с курортного города Дилижан, который восхищает своей природой и историей. Здесь вы узнаете, как известные личности влияли на развитие города. Далее ваш путь лежит к монастырю Агарцин, скрытому среди лиственных лесов и являющемуся примером уникальной архитектуры. Кульминацией путешествия станет озеро Севан - жемчужина Армении, окруженная горами и украшенная средневековым монастырским комплексом Севанаванк. Эта экскурсия не только позволит вам насладиться красотами Армении, но и узнать множество интересных фактов о каждом из посещаемых мест. Профессиональный гид раскроет перед вами секреты древней Армении, а комфортный транспорт обеспечит приятное путешествие. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу настоящей Армении и создать незабываемые воспоминания

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с июня по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа расцветает. В это время вы сможете насладиться мягким климатом Дилижана и чистотой озера Севан. В апреле, мае и октябре также можно отправиться в путешествие, но учтите, что температура может быть прохладнее, а дожди - частыми. В остальные месяцы, несмотря на более суровые погодные условия, экскурсия остаётся доступной, но стоит подготовиться к возможным погодным сюрпризам.

Сейчас август — это идеальное время.