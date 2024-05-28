Увидеть самое главное в Гюмри

Найдено 10 экскурсий в категории «Самое главное» в Гюмри, цены от €25, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гюмри вчера и сегодня
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
58 отзывов
Гюмри вчера и сегодня: путешествие по историческому и современному городу
Откройте для себя уникальный мир Гюмри, где историческое прошлое и современность переплетаются в одном городе
Начало: Площадь Вардананц
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
8060 за всё до 9 чел.
Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
18 отзывов
Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
Погрузитесь в атмосферу Гюмри, где вас ждет не только мастер-класс по армянской кухне, но и увлекательная прогулка по историческим местам
Начало: На ж/д вокзале или в аэропорту Гюмри, если прилета...
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 80 за всё до 10 чел.
Вечерняя прогулка по Гюмри
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
15 отзывов
Групповая экскурсия: Вечерняя прогулка по историческому Гюмри
Погрузитесь в волшебную атмосферу вечернего Гюмри, где история и современность переплетаются в уникальном танце
Начало: На площади Вардананц
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
25 за человека
Яркий и колоритный Гюмри
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Яркий и колоритный Гюмри
Открыть древний город особой «фактуры», где всегда умели вкусно есть, вкусно жить и вкусно общаться
Завтра в 11:00
10 июня в 10:00
195 за всё до 5 чел.
Влюбиться в Гюмри за 1 день
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
4 отзыва
Гюмри: путешествие по истории и культуре за один день
Погрузитесь в мир армянской культуры и истории с экскурсией, которая раскроет Гюмри с неожиданных сторон
Начало: У церкви Святой Богородицы
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
135 за человека
Знакомьтесь, Гюмри
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Знакомьтесь, Гюмри: История, культура и живописные уголки города
Погрузитесь в атмосферу Гюмри: от древних церквей до уютных улиц и доброжелательных жителей. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
от 70 за всё до 50 чел.
Старый Гюмри и вина Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Старый Гюмри и вина Армении
Познакомьтесь с историей Гюмри и насладитесь дегустацией армянских вин. Винные заводы, архитектурные памятники и легендарная Черная крепость ждут вас
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
230 за всё до 6 чел.
Гюмри - северная столица Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Гюмри - северная столица Армении
Посетить древний Мармашен, пролезть через волшебный камень и послушать живые истории Старого города
Начало: У вашего отеля в Гюмри или Ереване
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
165 за всё до 4 чел.
По Гюмри и окрестностям на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
По Гюмри и окрестностям на авто
«Визитные карточки» города, монастырь Мармашен, Талинский собор и форелевое хозяйство за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Гюмри: путешествие по городу искусств, ремёсел и легенд
Откройте для себя чарующий Гюмри в компании авторского юмора и историй знаменитых личностей. Экскурсия, полная эмоций и открытий
Начало: На площади Вардананц
Сегодня в 19:30
Завтра в 10:00
7035 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Mikhail
    28 мая 2024
    Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
    Замечательный город и замечательный гид, влюбленный в свой замечательный город. Сама экскурсия по знаковым местам и улицам центра, полная чуть грустного, настоящего армянского юмора. Все понравилось. Друзьям - будущим гостям Гюмри, обязательно порекомендую.
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
    Мастер-класс пролетел весело и вкусно, за бокалом чудесного вина. Прогулка по уютному Гюмри была прекрасной! Спасибо, Оганес!
  • К
    Кристина
    11 мая 2024
    Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
    Экскурсия очень понравилась даже не смотря на дождь. Но дождь внес свои коррективы. Как и заявлено, с юмором в старинной
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    части города. Экскурсовод был внимателен, даже куртку дал, чтобы не мерзли. И зонтик тоже. Очень приятно. Мы не пожалели, что заказали данную экскурсию, а наоборот, были в восторге. Нас было трое. Хоть мы были после перелёта, но это то самое, что нам нужно было для ознакомления с городом. Рекомендую экскурсию у Ваэ. Будем в Гюмри, обязательно возьмём еще у него экскурсию, главное, чтоб дождя не было!

  • С
    Сабина
    11 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Гюмри
    Все прошло отлично. Наш гид Арам очень интересный рассказчик и добрый человек. 2 часа пролетели незаметно, очень рады что взяли эту экскурсию и побольше узнали о таком городе, как Гюмри. Большое спасибо!
  • A
    ANASTASIIA
    9 мая 2024
    Гюмри вчера и сегодня
    Ира, чудесный экскурсовод! Рассказала нам все и даже больше, провела по местам, которые не только были запланированы в программе, но
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    и те, которые были интересны нам. Впечатления о Гюмри остались самые лучшие. Будете в Гюмри, от всей души советую обратиться за экскурсией!

    Ира, чудесный экскурсовод! Рассказала нам все и даже больше, провела по местам, которые не только были
  • Ю
    Юлия
    4 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Гюмри
    Если можно было бы поставить не 5, 5000 звезд, я бы это сделала 😊 Ованес просто невероятно харизматичный, интересный, с глубокими
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    знаниями и любовью к своему делу гид ❤️ Наша прогулка по Гюмри прошла легко, Ованес в процессе разговора узнал, что интересно именно нам, и получилась не стандартная экскурсия, а а экскурсия с индивидуальным подходом. Рассказал не только про город, но и про людей, интересные аспекты их жизни, разные истории из его жизни гида. Я с радостью еще раз бы встретилась с Ованесом)

  • Е
    Елена
    3 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Гюмри
    Нашего гида по Гюмри звали Ованес. Он местный житель и знает историю города «не по наслышке». Узнали много интересного и
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    грустного от истории городка. Очень рады, что благодаря таким патриотам как Ованес, сейчас город развивается и у него есть будущее. Если будуте в Гюмри, рекомендуем эту экскурсию от всей души)

  • Л
    Лариса
    3 мая 2024
    Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
    Мы приезжали в Гюмри на весь день и взяли экскурсию по городу с Ваэ. Очень остались довольны! Интересные истории и очень комфортная подача информации о городе. Все очень понравилось, на высшем уровне!
  • В
    Владимир
    30 апреля 2024
    Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
    Спасибо огромное, Оганес! 2 в одном: мастер класс по приготовлению национального армянского блюда, дегустация, небольшая экскурссия по маленькому колоритному Гюмри
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    прошли просто на одном дыхании! Самое главное представление о Армении с улиц Гюмри и национальной кухне получены самым наилучшем образом: позитивно, ярко, вкусно и запоминающе! 10+ из 10, Рекомендую!

  • I
    Igor
    29 апреля 2024
    Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
    Мои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялись. Атмосфера сложилась позитивная, веселая
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    и дружелюбная. Ованес мастер на все руки. Харизматичный повар, превосходный экскурсовод и настоящий патриот. Всё чётко и по делу. Достаточно информативно, особенно если задавать вопросы. Прежде всего советую данный мастер класс и экскурсию тем людям, которые только приехали в Гюмри, либо проездом. Как вводная часть самое то.

    Мои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялисьМои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялисьМои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялисьМои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялисьМои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялисьМои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялисьМои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялисьМои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялисьМои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялисьМои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялись

Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гюмри
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Гюмри вчера и сегодня
  2. Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
  3. Вечерняя прогулка по Гюмри
  4. Яркий и колоритный Гюмри
  5. Влюбиться в Гюмри за 1 день
Какие места ещё посмотреть в Гюмри
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Черная крепость
  3. Озеро Севан
  4. Старый город
  5. Белые скалы
  6. Монастырь Мармашен
Сколько стоит экскурсия по Гюмри в июне 2024
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