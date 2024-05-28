Со скидкой – экскурсии в Гюмри

Найдено 4 экскурсии в категории «Со скидкой» в Гюмри, цены от €17, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гюмри вчера и сегодня
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
58 отзывов
Гюмри вчера и сегодня: путешествие по историческому и современному городу
Откройте для себя уникальный мир Гюмри, где историческое прошлое и современность переплетаются в одном городе
Начало: Площадь Вардананц
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
8056 за всё до 9 чел.
Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Гюмри: путешествие по городу искусств, ремёсел и легенд
Откройте для себя чарующий Гюмри в компании авторского юмора и историй знаменитых личностей. Экскурсия, полная эмоций и открытий
Начало: На площади Вардананц
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7035 за всё до 10 чел.
Неожиданный Гюмри
🚶 Пешая
скидка
32%
Мини-группа
3 часа
5 отзывов
Неожиданный Гюмри: Путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в историю Гюмри и узнайте о его роли в развитии Армении и связи с Российской империей
Начало: На площади Вардананц
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2517 за человека
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
За один день познакомьтесь с живописным Дилижаном, древними монастырями и кристально чистым озером Севан
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220198 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Mikhail
    28 мая 2024
    Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
    Замечательный город и замечательный гид, влюбленный в свой замечательный город. Сама экскурсия по знаковым местам и улицам центра, полная чуть грустного, настоящего армянского юмора. Все понравилось. Друзьям - будущим гостям Гюмри, обязательно порекомендую.
  • Н
    Наталия
    17 мая 2024
    Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
    Моим экскурсоводом был Александр, интеллектуал, отличный собеседник и просто очень приятный человек. Просила добавить в программу заброшенный монастырь Матосаванк недалеко
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    от Дилижана. Очень рекомендую посетить это фантастическое и атмосферное место. Но лучше в сухую погоду, в дождь дорога довольно скользкая. Несмотря на погоду, поездка оставила самые лучшие впечатления.

    Моим экскурсоводом был Александр, интеллектуал, отличный собеседник и просто очень приятный человек. Просила добавить в программуМоим экскурсоводом был Александр, интеллектуал, отличный собеседник и просто очень приятный человек. Просила добавить в программу
  • К
    Кристина
    11 мая 2024
    Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
    Экскурсия очень понравилась даже не смотря на дождь. Но дождь внес свои коррективы. Как и заявлено, с юмором в старинной
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    части города. Экскурсовод был внимателен, даже куртку дал, чтобы не мерзли. И зонтик тоже. Очень приятно. Мы не пожалели, что заказали данную экскурсию, а наоборот, были в восторге. Нас было трое. Хоть мы были после перелёта, но это то самое, что нам нужно было для ознакомления с городом. Рекомендую экскурсию у Ваэ. Будем в Гюмри, обязательно возьмём еще у него экскурсию, главное, чтоб дождя не было!

  • A
    ANASTASIIA
    9 мая 2024
    Гюмри вчера и сегодня
    Ира, чудесный экскурсовод! Рассказала нам все и даже больше, провела по местам, которые не только были запланированы в программе, но
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    и те, которые были интересны нам. Впечатления о Гюмри остались самые лучшие. Будете в Гюмри, от всей души советую обратиться за экскурсией!

    Ира, чудесный экскурсовод! Рассказала нам все и даже больше, провела по местам, которые не только были
  • Л
    Лариса
    3 мая 2024
    Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
    Мы приезжали в Гюмри на весь день и взяли экскурсию по городу с Ваэ. Очень остались довольны! Интересные истории и очень комфортная подача информации о городе. Все очень понравилось, на высшем уровне!
  • О
    Ольга
    8 апреля 2024
    Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
    Очень понравилась экскурсия. Огромное спасибо!!! Интересные места, красивые виды, + посещение кафе, где очень вкусно! Отдельно хотела отметить доброжелательность, радушие и
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    гостеприимство всех участников, готовность помочь (и организатора Гургена, и гида Эдуарда, и водителя Норо). Ещё мы были на экскурсии с моей годовалой дочей и нам и нашли кресло в машину, везде помогали) огромное спасибо. Ещё я забыла в машине кофту и нам привезли ее на следующий день. Поэтому рекомендуем) Если по содержанию экскурсии: Дилижан наверно не оставил ярких впечатлений, так как там место милое, но в основном новодел. Хотя для фотосессии - 👍🔥, Агарцин - очень красиво! Севан тоже очень красив, восхитительная панорама и вид) Благодарю за экскурсию и за хорошую организацию 🫶🙏

  • Ч
    Чонхо
    21 февраля 2024
    Гюмри вчера и сегодня
    Ирина провела меня на интересную экскурсию и интересные места!!!! Мне очень понравились еще рассказы про свой город и слушать ее мнение!!! Очень очень рекомендую!!!
  • В
    Владислав
    7 января 2024
    Гюмри вчера и сегодня
    Брали экскурсию вдвоем с женой. Забронировали онлайн, буквально за день. Нам рассказали главные и основные события города, провели по историческим достопримечательностям
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    и современным творческим местам, куда мы бы без гида никогда в жизни не решились зайти. Экскурсия не типично «экскурсионная», когда рассказывают большое количество дат и фактов. Жене это понравилось, а мне наоборот не хватало. На все доп вопросы Ира хорошо и со знанием отвечает. В целом город открылся гораздо больше и было намного интереснее с гидом, чем если бы приехали одни. Это однозначно стоило того и мы остались очень довольны.

  • М
    Мария
    6 января 2024
    Неожиданный Гюмри
    Сценарий маршрута с Ириной не похож на все предложения из серии «Гюмри за 1 день». Очень индивидуальный подход с погружением
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    и в историю города, и в традиции, и в современную культуру. В результате гуляли больше 3ч и получили разнообразные впечатления, познакомившись со многими художниками и знаковыми пространствами. Кроме ценности взгляда на город «изнутри» как местный житель, Ирина невероятно отзывчивый человек, который всегда вам поможет полезными советами, от отправки открытки до трансфера в другой город)

  • П
    Петр
    8 ноября 2023
    Неожиданный Гюмри
    Добрый день! Ссылка не работает, потому пишем здесь. Получили огромное удовольствие от экскурсии и общения с Ирой. Она прекрасный экскурсовод и человек.
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    Великолепный, знающий и любящий от всего сердца Гюмри гид. Маршрут был и самым интересным и неожиданным для нас местам. Ира показала все, что было заявлено и даже больше. Она профессионал своего дела. Море впечатлений от всего увиденного и услышанного. Мы влюбились в Гюмри. Искренне благодарим Иру. Если на экскурсию, то только к ней!

Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гюмри
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  3. Неожиданный Гюмри
  4. Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Черная крепость
  3. Озеро Севан
  4. Старый город
  5. Монастырь Мармашен
Сколько стоит экскурсия по Гюмри в июле 2024
Сейчас в Гюмри в категории "Со скидкой" можно забронировать 4 экскурсии от 17 до 198 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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