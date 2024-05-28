1 чел.
По популярности
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
Гюмри вчера и сегодня: путешествие по историческому и современному городу
Откройте для себя уникальный мир Гюмри, где историческое прошлое и современность переплетаются в одном городе
Начало: Площадь Вардананц
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
80€56 за всё до 9 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
2.5 часа
Гюмри: путешествие по городу искусств, ремёсел и легенд
Откройте для себя чарующий Гюмри в компании авторского юмора и историй знаменитых личностей. Экскурсия, полная эмоций и открытий
Начало: На площади Вардананц
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
70€35 за всё до 10 чел.
скидка
32%
Мини-группа
3 часа
Неожиданный Гюмри: Путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в историю Гюмри и узнайте о его роли в развитии Армении и связи с Российской империей
Начало: На площади Вардананц
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25€17 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
За один день познакомьтесь с живописным Дилижаном, древними монастырями и кристально чистым озером Севан
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220€198 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMikhail28 мая 2024Замечательный город и замечательный гид, влюбленный в свой замечательный город. Сама экскурсия по знаковым местам и улицам центра, полная чуть грустного, настоящего армянского юмора. Все понравилось. Друзьям - будущим гостям Гюмри, обязательно порекомендую.
- ННаталия17 мая 2024Моим экскурсоводом был Александр, интеллектуал, отличный собеседник и просто очень приятный человек. Просила добавить в программу заброшенный монастырь Матосаванк недалеко
- ККристина11 мая 2024Экскурсия очень понравилась даже не смотря на дождь. Но дождь внес свои коррективы. Как и заявлено, с юмором в старинной
- AANASTASIIA9 мая 2024Ира, чудесный экскурсовод! Рассказала нам все и даже больше, провела по местам, которые не только были запланированы в программе, но
- ЛЛариса3 мая 2024Мы приезжали в Гюмри на весь день и взяли экскурсию по городу с Ваэ. Очень остались довольны! Интересные истории и очень комфортная подача информации о городе. Все очень понравилось, на высшем уровне!
- ООльга8 апреля 2024Очень понравилась экскурсия. Огромное спасибо!!! Интересные места, красивые виды, + посещение кафе, где очень вкусно! Отдельно хотела отметить доброжелательность, радушие и
- ЧЧонхо21 февраля 2024Ирина провела меня на интересную экскурсию и интересные места!!!! Мне очень понравились еще рассказы про свой город и слушать ее мнение!!! Очень очень рекомендую!!!
- ВВладислав7 января 2024Брали экскурсию вдвоем с женой. Забронировали онлайн, буквально за день. Нам рассказали главные и основные события города, провели по историческим достопримечательностям
- ММария6 января 2024Сценарий маршрута с Ириной не похож на все предложения из серии «Гюмри за 1 день». Очень индивидуальный подход с погружением
- ППетр8 ноября 2023Добрый день! Ссылка не работает, потому пишем здесь. Получили огромное удовольствие от экскурсии и общения с Ирой. Она прекрасный экскурсовод и человек.
Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Со скидкой»
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