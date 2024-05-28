1 чел.
По популярности
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Гюмри вчера и сегодня: путешествие по историческому и современному городу
Откройте для себя уникальный мир Гюмри, где историческое прошлое и современность переплетаются в одном городе
Начало: Площадь Вардананц
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
80€60 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
3 часа
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
Индивидуальная экскурсия по старым кварталам Гюмри с уникальными граффити, арт-галереями и историческими дверями
Начало: На площади Вардананц
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
€25 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомьтесь, Гюмри: История, культура и живописные уголки города
Погрузитесь в атмосферу Гюмри: от древних церквей до уютных улиц и доброжелательных жителей. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
от €70 за всё до 50 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
2.5 часа
Гюмри: путешествие по городу искусств, ремёсел и легенд
Откройте для себя чарующий Гюмри в компании авторского юмора и историй знаменитых личностей. Экскурсия, полная эмоций и открытий
Начало: На площади Вардананц
Сегодня в 19:30
Завтра в 10:00
70€35 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMikhail28 мая 2024Замечательный город и замечательный гид, влюбленный в свой замечательный город. Сама экскурсия по знаковым местам и улицам центра, полная чуть грустного, настоящего армянского юмора. Все понравилось. Друзьям - будущим гостям Гюмри, обязательно порекомендую.
- ККристина11 мая 2024Экскурсия очень понравилась даже не смотря на дождь. Но дождь внес свои коррективы. Как и заявлено, с юмором в старинной
- AANASTASIIA9 мая 2024Ира, чудесный экскурсовод! Рассказала нам все и даже больше, провела по местам, которые не только были запланированы в программе, но
- ЛЛариса3 мая 2024Мы приезжали в Гюмри на весь день и взяли экскурсию по городу с Ваэ. Очень остались довольны! Интересные истории и очень комфортная подача информации о городе. Все очень понравилось, на высшем уровне!
- ААлександра30 апреля 2024Ира прекрасный гид и замечательная рассказчица. Действительно, есть уголки, куда можно попасть только с ней. Горячо рекомендуем!
- ЛЛера5 апреля 2024Ира прекрасно рассказывает как о Гюмри, так и обо всей Армении в целом. Если вы хотите узнать много нового о культуре народа страны, походить по необычным местам, в том числе по локальным мастерским местных художников, смело бронируйте эту экскурсию (!)
- ЧЧонхо21 февраля 2024Ирина провела меня на интересную экскурсию и интересные места!!!! Мне очень понравились еще рассказы про свой город и слушать ее мнение!!! Очень очень рекомендую!!!
- ДДарья12 февраля 2024Спасибо Ирине за взгляд на город с другой стороны. Все очень понравилось!
- ВВладислав7 января 2024Брали экскурсию вдвоем с женой. Забронировали онлайн, буквально за день. Нам рассказали главные и основные события города, провели по историческим достопримечательностям
- ООльга24 июня 2022Гюмри-прекрасен! Центр города весь сохранился после землетрясения. В экскурсии не хватило подробностей, истории этих мест, легенд или реальных событий. Тем не менее, спасибо Эдуарду за проведённое с нами время.
Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Ночные»
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