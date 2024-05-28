Ночные прогулки и экскурсии Гюмри

Найдено 4 экскурсии в категории «Ночные» в Гюмри, цены от €25, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гюмри вчера и сегодня
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
58 отзывов
Гюмри вчера и сегодня: путешествие по историческому и современному городу
Откройте для себя уникальный мир Гюмри, где историческое прошлое и современность переплетаются в одном городе
Начало: Площадь Вардананц
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
8060 за всё до 9 чел.
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
Индивидуальная экскурсия по старым кварталам Гюмри с уникальными граффити, арт-галереями и историческими дверями
Начало: На площади Вардананц
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
25 за человека
Знакомьтесь, Гюмри
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Знакомьтесь, Гюмри: История, культура и живописные уголки города
Погрузитесь в атмосферу Гюмри: от древних церквей до уютных улиц и доброжелательных жителей. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
от 70 за всё до 50 чел.
Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Гюмри: путешествие по городу искусств, ремёсел и легенд
Откройте для себя чарующий Гюмри в компании авторского юмора и историй знаменитых личностей. Экскурсия, полная эмоций и открытий
Начало: На площади Вардананц
Сегодня в 19:30
Завтра в 10:00
7035 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Mikhail
    28 мая 2024
    Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
    Замечательный город и замечательный гид, влюбленный в свой замечательный город. Сама экскурсия по знаковым местам и улицам центра, полная чуть грустного, настоящего армянского юмора. Все понравилось. Друзьям - будущим гостям Гюмри, обязательно порекомендую.
  • К
    Кристина
    11 мая 2024
    Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
    Экскурсия очень понравилась даже не смотря на дождь. Но дождь внес свои коррективы. Как и заявлено, с юмором в старинной
    читать дальше

    части города. Экскурсовод был внимателен, даже куртку дал, чтобы не мерзли. И зонтик тоже. Очень приятно. Мы не пожалели, что заказали данную экскурсию, а наоборот, были в восторге. Нас было трое. Хоть мы были после перелёта, но это то самое, что нам нужно было для ознакомления с городом. Рекомендую экскурсию у Ваэ. Будем в Гюмри, обязательно возьмём еще у него экскурсию, главное, чтоб дождя не было!

  • A
    ANASTASIIA
    9 мая 2024
    Гюмри вчера и сегодня
    Ира, чудесный экскурсовод! Рассказала нам все и даже больше, провела по местам, которые не только были запланированы в программе, но
    читать дальше

    и те, которые были интересны нам. Впечатления о Гюмри остались самые лучшие. Будете в Гюмри, от всей души советую обратиться за экскурсией!

    Ира, чудесный экскурсовод! Рассказала нам все и даже больше, провела по местам, которые не только были
  • Л
    Лариса
    3 мая 2024
    Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
    Мы приезжали в Гюмри на весь день и взяли экскурсию по городу с Ваэ. Очень остались довольны! Интересные истории и очень комфортная подача информации о городе. Все очень понравилось, на высшем уровне!
  • А
    Александра
    30 апреля 2024
    Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
    Ира прекрасный гид и замечательная рассказчица. Действительно, есть уголки, куда можно попасть только с ней. Горячо рекомендуем!
  • Л
    Лера
    5 апреля 2024
    Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
    Ира прекрасно рассказывает как о Гюмри, так и обо всей Армении в целом. Если вы хотите узнать много нового о культуре народа страны, походить по необычным местам, в том числе по локальным мастерским местных художников, смело бронируйте эту экскурсию (!)
  • Ч
    Чонхо
    21 февраля 2024
    Гюмри вчера и сегодня
    Ирина провела меня на интересную экскурсию и интересные места!!!! Мне очень понравились еще рассказы про свой город и слушать ее мнение!!! Очень очень рекомендую!!!
  • Д
    Дарья
    12 февраля 2024
    Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
    Спасибо Ирине за взгляд на город с другой стороны. Все очень понравилось!
  • В
    Владислав
    7 января 2024
    Гюмри вчера и сегодня
    Брали экскурсию вдвоем с женой. Забронировали онлайн, буквально за день. Нам рассказали главные и основные события города, провели по историческим достопримечательностям
    читать дальше

    и современным творческим местам, куда мы бы без гида никогда в жизни не решились зайти. Экскурсия не типично «экскурсионная», когда рассказывают большое количество дат и фактов. Жене это понравилось, а мне наоборот не хватало. На все доп вопросы Ира хорошо и со знанием отвечает. В целом город открылся гораздо больше и было намного интереснее с гидом, чем если бы приехали одни. Это однозначно стоило того и мы остались очень довольны.

  • О
    Ольга
    24 июня 2022
    Знакомьтесь, Гюмри
    Гюмри-прекрасен! Центр города весь сохранился после землетрясения. В экскурсии не хватило подробностей, истории этих мест, легенд или реальных событий. Тем не менее, спасибо Эдуарду за проведённое с нами время.

Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гюмри
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Гюмри вчера и сегодня
  2. Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
  3. Знакомьтесь, Гюмри
  4. Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
Какие места ещё посмотреть в Гюмри
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Черная крепость
  3. Озеро Севан
  4. Старый город
  5. Белые скалы
  6. Монастырь Мармашен
Сколько стоит экскурсия по Гюмри в июне 2024
Сейчас в Гюмри в категории "Ночные" можно забронировать 4 экскурсии от 25 до 70 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 97 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Гюмри на 2024 год по теме «Ночные», 97 ⭐ отзывов, цены от €25. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам