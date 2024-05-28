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части города. Экскурсовод был внимателен, даже куртку дал, чтобы не мерзли. И зонтик тоже. Очень приятно. Мы не пожалели, что заказали данную экскурсию, а наоборот, были в восторге. Нас было трое. Хоть мы были после перелёта, но это то самое, что нам нужно было для ознакомления с городом. Рекомендую экскурсию у Ваэ. Будем в Гюмри, обязательно возьмём еще у него экскурсию, главное, чтоб дождя не было!