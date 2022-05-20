Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Гюмри

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Древний армянский город Гюмри находится там, где плавно сливаются северные отроги горы Арагац с Памбакским и Ширакским хребтами.

Здесь особая аура и чувствуется она везде. Армяне, да и не только, всегда называли Гюмри «городом мастеров и особого юмора». Шутки местных острословов были очень популярны и сразу разлетались по всей стране. Одному из них — Полоз Мукучу, даже поставлен памятник.

Известной достопримечательностью является Черная Крепость (Сев Гул арм.). Это уникальное военное сооружение, построенное по указанию императора Николая I, как основной форпост для удержания турецких войск при их нападении. Примечателен Холм славы — место, где хоронили героев погибших в боях. Там же находится православная церковь архистратига Михаила, в которой проводились отпевания.

Недалеко находится городской парк с невероятно расслабляющей атмосферой, ларьков с вкусным мороженым, «Чертовым колесом» и писком арт-хауса периода социализма — «Женщиной с веслом».

Прогулка по скверам и переулкам до главной площади города многое расскажет об истории и сегодняшней жизни Гюмри. В центре, рядом с впечатляющим зданием мэрии, расположены две особые церкви. Одна из них — Йот верк (Семь страданий Богоматери), окутана множеством легенд и уникальна тем, что в ней проводятся службы трех христианских конфессий. Напротив нее возвышается восстановленный после разрушительного Спитакского землетрясения храм Святого Креста. Упавший купол прежнего строения оставлен у стены как вечная память о погибших.

Однако, без знакомства со Старым городом не обойтись, в нем и заключена вся его душа. Маленькие дворики со своим особым колоритом, хотя и подверглись тектонической встряске, но уцелели и сохранили свою аутентичность.

Множество великих писателей, художников, актеров и спортсменов родились в Гюмри. Посещение музея известного «комика с грустными глазами» — Мгера Мкртчяна (Фрунзика) подарит множество незабываемых впечатлений. Свою изюминку добавит и прогулка по городскому рынку, где можно приобрести, что-то вкусненькое и напрямую пообщаться с местными жителями.

Недалеко находится Музей народной архитектуры и городского быта города. Он основан в бывшем доме одного из известных купцов Гюмри и известен своей широкой экспозицией.