Экскурсии по Старому городу в Гюмри

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый город» в Гюмри, цены от €70, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
За один день познакомьтесь с живописным Дилижаном, древними монастырями и кристально чистым озером Севан
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
220198 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Гюмри
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Знакомьтесь, Гюмри: История, культура и живописные уголки города
Погрузитесь в атмосферу Гюмри: от древних церквей до уютных улиц и доброжелательных жителей. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
от 70 за всё до 50 чел.
Гюмри - северная столица Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Гюмри - северная столица Армении
Посетить древний Мармашен, пролезть через волшебный камень и послушать живые истории Старого города
Начало: У вашего отеля в Гюмри или Ереване
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
165 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    17 мая 2024
    Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
    Моим экскурсоводом был Александр, интеллектуал, отличный собеседник и просто очень приятный человек. Просила добавить в программу заброшенный монастырь Матосаванк недалеко
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    от Дилижана. Очень рекомендую посетить это фантастическое и атмосферное место. Но лучше в сухую погоду, в дождь дорога довольно скользкая. Несмотря на погоду, поездка оставила самые лучшие впечатления.

    Моим экскурсоводом был Александр, интеллектуал, отличный собеседник и просто очень приятный человек. Просила добавить в программуМоим экскурсоводом был Александр, интеллектуал, отличный собеседник и просто очень приятный человек. Просила добавить в программу
  • О
    Ольга
    8 апреля 2024
    Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
    Очень понравилась экскурсия. Огромное спасибо!!! Интересные места, красивые виды, + посещение кафе, где очень вкусно! Отдельно хотела отметить доброжелательность, радушие и
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    гостеприимство всех участников, готовность помочь (и организатора Гургена, и гида Эдуарда, и водителя Норо). Ещё мы были на экскурсии с моей годовалой дочей и нам и нашли кресло в машину, везде помогали) огромное спасибо. Ещё я забыла в машине кофту и нам привезли ее на следующий день. Поэтому рекомендуем) Если по содержанию экскурсии: Дилижан наверно не оставил ярких впечатлений, так как там место милое, но в основном новодел. Хотя для фотосессии - 👍🔥, Агарцин - очень красиво! Севан тоже очень красив, восхитительная панорама и вид) Благодарю за экскурсию и за хорошую организацию 🫶🙏

  • Л
    Лидия
    24 марта 2024
    Гюмри - северная столица Армении
    С Ваграмом мы сразу почувствовали себя дорогими гостями, что нам очень рады. Он так замечательно и остроумно проводит экскурсию, охотно
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    отвечает на вопросы, помогает услышать фонетически сложные названия. Экскурсия очень насыщенная, и Ваграм своим энтузиазмом помогает увидеть уникальную Армению. Не гид, а золото!

  • И
    Ирина
    13 октября 2023
    Гюмри - северная столица Армении
    Спасибо Ваграму за экскурсию. Ваграм вырос в Гюмри,поэтому рассказ был эмоциональным и Ваграм был гостеприимен. А его милая мама и чаепитие с вареньем добавили колорит.
  • Л
    Люсик
    9 мая 2023
    Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
    Прекрасное путешествие! Отличное сопровождение, огромное спасибо гиду! Армения прекрасна!!!
  • О
    Ольга
    24 июня 2022
    Знакомьтесь, Гюмри
    Гюмри-прекрасен! Центр города весь сохранился после землетрясения. В экскурсии не хватило подробностей, истории этих мест, легенд или реальных событий. Тем не менее, спасибо Эдуарду за проведённое с нами время.

Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Старый город»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гюмри
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
  2. Знакомьтесь, Гюмри
  3. Гюмри - северная столица Армении
Какие места ещё посмотреть в Гюмри
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Черная крепость
  3. Озеро Севан
  4. Старый город
  5. Белые скалы
  6. Монастырь Мармашен
Сколько стоит экскурсия по Гюмри в июне 2024
Сейчас в Гюмри в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 198 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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