1 чел.
По популярности
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10%
Индивидуальная
8 часов
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
За один день познакомьтесь с живописным Дилижаном, древними монастырями и кристально чистым озером Севан
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
220€198 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомьтесь, Гюмри: История, культура и живописные уголки города
Погрузитесь в атмосферу Гюмри: от древних церквей до уютных улиц и доброжелательных жителей. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
от €70 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гюмри - северная столица Армении
Посетить древний Мармашен, пролезть через волшебный камень и послушать живые истории Старого города
Начало: У вашего отеля в Гюмри или Ереване
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€165 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия17 мая 2024Моим экскурсоводом был Александр, интеллектуал, отличный собеседник и просто очень приятный человек. Просила добавить в программу заброшенный монастырь Матосаванк недалеко
- ООльга8 апреля 2024Очень понравилась экскурсия. Огромное спасибо!!! Интересные места, красивые виды, + посещение кафе, где очень вкусно! Отдельно хотела отметить доброжелательность, радушие и
- ЛЛидия24 марта 2024С Ваграмом мы сразу почувствовали себя дорогими гостями, что нам очень рады. Он так замечательно и остроумно проводит экскурсию, охотно
- ИИрина13 октября 2023Спасибо Ваграму за экскурсию. Ваграм вырос в Гюмри,поэтому рассказ был эмоциональным и Ваграм был гостеприимен. А его милая мама и чаепитие с вареньем добавили колорит.
- ЛЛюсик9 мая 2023Прекрасное путешествие! Отличное сопровождение, огромное спасибо гиду! Армения прекрасна!!!
- ООльга24 июня 2022Гюмри-прекрасен! Центр города весь сохранился после землетрясения. В экскурсии не хватило подробностей, истории этих мест, легенд или реальных событий. Тем не менее, спасибо Эдуарду за проведённое с нами время.
Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Старый город»
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