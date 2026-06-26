Ширакская область встретит вас не только живописными горами и старинными деревнями.
Вы пройдёте по монастырям Арича, Лмбатаванка, Паника и Спандаряна, где до сих пор чувствуется дыхание былых времён.
А в Музее хлеба прикоснётесь к главной традиции Армении: увидите, как пекут хлеб по старинным рецептам, и попробуете его.
Вы пройдёте по монастырям Арича, Лмбатаванка, Паника и Спандаряна, где до сих пор чувствуется дыхание былых времён.
А в Музее хлеба прикоснётесь к главной традиции Армении: увидите, как пекут хлеб по старинным рецептам, и попробуете его.
Описание экскурсии
- Монастырь Арич — древний каменный комплекс с видом на ущелье.
- Лмбатаванк — церковь 7 века, скрытая в зелени.
- Паник и Спандарян — малоизвестные, но самые душевные обители региона.
- Музей хлеба — старинные печи, настоящая лавашная, дегустация горячего хлеба.
- А ещё: чёрный туф, резные балконы и местные байки от гида.
Организационные детали
- Входные билеты в Музей хлеба включны в стоимость.
- Удобная обувь обязательна: местами придётся ходить по камня.
- Питание не входит в стоимость. Вы сможете перекусить в кафе по пути или взять с собой еду.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карлен — Организатор в Гюмри
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
В 2019 году мы основали туристическое агентство, которое объединило группу молодых людей, любящих Гюмри. Желая сохранить творческие и культурные ценности, мы открываем известные и неизвестные уголки Гюмри, а также Ширакской области и всегда с величайшей любовью представляем их всем нашим гостям.
Входит в следующие категории Гюмри
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