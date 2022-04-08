Что вас ожидает

Дегустация армянского вина

Первая цель нашего энопутшествия — один из лучших винных заводов Армении, «Армения Вайн», который расположился возле города Аштарак. В лаборатории завода сотни специалистов создают вина высокого качества, используя сорта армянского и французского винограда. Вы пройдете по залам и погребам завода, сможете посетить местный музей и, конечно, продегустируете вкуснейшие вина, которые выпускает «Армения Вайн».

Знаменитые сорта армянского винограда

В горном регионе Арагацотн мы посетим винный завод «Воскеваз», название которого переводится как «Золотая лоза». Здание завода на фоне величественной горы Арагац напомнит вам сказочный замок. Вина здесь изготавливаются исключительно из армянских сортов винограда — вы непременно оцените местные десертные вина, во время дегустации услышите историю завода и откроете тонкости виноградарства в Армении.

Архитектурные шедевры Гюмри

После знакомства с армянским вином мы исследуем второй по величине город страны — Гюмри. Рассмотрим архитектурные памятники Старого города, после традиционного обеда посетим монумент Мать Армения, а также Черную крепость, где вы разберетесь, почему часть строения похожа на фигуру греческой богини Немезиды, услышите историю о том, как цитадель защищала западные границы Армении, и другие интересные факты о крепости.

Организационные детали

Экскурсия проводится на новом комфортном 6-местном автомобиле Mercedes-Benz

Экскурсия также подходит для детей, единственный момент — прошу совсем юных путешественников снимать уличную обувь в салоне автомобиля

Что входит в стоимость, а что — нет