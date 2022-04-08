Старый Гюмри и вина Армении

Продегустировать лучшие армянские вина на двух заводах и познакомиться с памятниками древнего города

Индивидуальная
Это путешествие откроет для вас Армению как страну виноделия и архитектурный музей под открытым небом.

Мы посетим два винных завода, «Армения Вайн» и «Воскеваз», где вы проникнете в секреты армянских вин и продегустируете лучшие из них.

А затем пройдете по старинным улицам Гюмри, познакомитесь с его историей и осмотрите окутанную легендами Черную крепость.
Старый Гюмри и вина Армении
Старый Гюмри и вина Армении
Старый Гюмри и вина Армении
Старый Гюмри и вина Армении
Старый Гюмри и вина Армении
Старый Гюмри и вина Армении
Старый Гюмри и вина Армении
Старый Гюмри и вина Армении
Старый Гюмри и вина Армении
Старый Гюмри и вина Армении
Старый Гюмри и вина Армении
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Дегустация армянского вина

Первая цель нашего энопутшествия — один из лучших винных заводов Армении, «Армения Вайн», который расположился возле города Аштарак. В лаборатории завода сотни специалистов создают вина высокого качества, используя сорта армянского и французского винограда. Вы пройдете по залам и погребам завода, сможете посетить местный музей и, конечно, продегустируете вкуснейшие вина, которые выпускает «Армения Вайн».

Знаменитые сорта армянского винограда

В горном регионе Арагацотн мы посетим винный завод «Воскеваз», название которого переводится как «Золотая лоза». Здание завода на фоне величественной горы Арагац напомнит вам сказочный замок. Вина здесь изготавливаются исключительно из армянских сортов винограда — вы непременно оцените местные десертные вина, во время дегустации услышите историю завода и откроете тонкости виноградарства в Армении.

Архитектурные шедевры Гюмри

После знакомства с армянским вином мы исследуем второй по величине город страны — Гюмри. Рассмотрим архитектурные памятники Старого города, после традиционного обеда посетим монумент Мать Армения, а также Черную крепость, где вы разберетесь, почему часть строения похожа на фигуру греческой богини Немезиды, услышите историю о том, как цитадель защищала западные границы Армении, и другие интересные факты о крепости.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на новом комфортном 6-местном автомобиле Mercedes-Benz
  • Экскурсия также подходит для детей, единственный момент — прошу совсем юных путешественников снимать уличную обувь в салоне автомобиля

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: комфортный транспорт, угощения в машине (кофе/чай), бесплатный Wi-Fi, встреча и возвращение в отель, наушники и зарядки для android и iPhone, одеяла и подушки, зонтики, детские авто-кресла
  • Не включено: билеты на винный завод Армения Вайн от 3500 до 14000 драм (от 8$/ до 35$ за человека в зависимости от выбранной дегустации) и завод Воскеваз от 3500д о 7000 драм (от 8$ до 5$ за человека)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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