Что вас ожидает

Церковь Святой Богородицы. Вы узнаете, почему местные жители называют ее «Семь ран». Расшифруете особенности ее самобытной архитектуры и рассмотрите пять алтарей, предназначенные для последователей разных конфессий.

Дом-музей Ованеса Шираза. Мы познакомим вас с историей жизни одного из самых известных армянских поэтов. Покажем его личные вещи, рукописи и посвященные ему картины.

Дом-музей Аветика Исаакяна. Еще одна литературная точка на карте Гюмри. Исаакян был талантливым советским поэтом и прозаиком. Вы увидите его кабинет, гостиную, спальню, кухню и погреб. Старинную мебель, богатую личную библиотеку и деревянную детскую кроватку.

Музей Мгера Мкртчяна. Место, посвященное великому актеру театра и кино. Вы услышите о его жизни, рассмотрите сценические костюмы и реквизиты из фильмов.

Галерея сестер Асламазян. Собрание живописи, графики и керамики Мариам и Ерануи Асламазян, важнейших представительниц армянского художественного мира 20 века.

Прогулка по местам съемок фильмов. Мы пройдем по улицам, где снимались эпизоды кинолент «Песня старины», «Танго нашего детства», «Счастливый автобус» и «Кусочек рая».

Черная крепость. Одно из самых необычных сооружений города. Вы узнаете, когда, при каких обстоятельствах была возведена крепость и как менялась ее роль на протяжении столетий.

Центр креативных технологий Тумо. Вы посетите современный образовательный центр для подростков и увидите работы его учеников.

Лофт. Креативное пространство, где вы сможете поиграть на местных инструментах, послушать музыку и отдохнуть после насыщенного дня.

Организационные детали