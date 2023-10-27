Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Гюмри, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю.
Эта экскурсия представляет собой идеальное сочетание истории, культуры и архитектуры, позволяя гостям города познакомиться с его богатым
Эта экскурсия представляет собой идеальное сочетание истории, культуры и архитектуры, позволяя гостям города познакомиться с его богатым
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Погружение в богатую историю Гюмри
- 🎨 Посещение художественных галерей
- 📚 Знакомство с домами-музеями известных писателей
- 🎬 Прогулка по кинематографическим местам
- 🏰 Исследование старинной крепости
- 🎵 Визит в креативные пространства
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии «Влюбиться в Гюмри за 1 день» - с мая по сентябрь. В это время можно максимально насладиться всеми достопримечательностями и культурными объектами города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Церковь Святой Богородицы
- Дом-музей Ованеса Шираза
- Дом-музей Аветика Исаакяна
- Музей Мгера Мкртчяна
- Галерея сестер Асламазян
- Черная крепость
- Центр креативных технологий Тумо
- Лофт
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Церковь Святой Богородицы. Вы узнаете, почему местные жители называют ее «Семь ран». Расшифруете особенности ее самобытной архитектуры и рассмотрите пять алтарей, предназначенные для последователей разных конфессий.
Дом-музей Ованеса Шираза. Мы познакомим вас с историей жизни одного из самых известных армянских поэтов. Покажем его личные вещи, рукописи и посвященные ему картины.
Дом-музей Аветика Исаакяна. Еще одна литературная точка на карте Гюмри. Исаакян был талантливым советским поэтом и прозаиком. Вы увидите его кабинет, гостиную, спальню, кухню и погреб. Старинную мебель, богатую личную библиотеку и деревянную детскую кроватку.
Музей Мгера Мкртчяна. Место, посвященное великому актеру театра и кино. Вы услышите о его жизни, рассмотрите сценические костюмы и реквизиты из фильмов.
Галерея сестер Асламазян. Собрание живописи, графики и керамики Мариам и Ерануи Асламазян, важнейших представительниц армянского художественного мира 20 века.
Прогулка по местам съемок фильмов. Мы пройдем по улицам, где снимались эпизоды кинолент «Песня старины», «Танго нашего детства», «Счастливый автобус» и «Кусочек рая».
Черная крепость. Одно из самых необычных сооружений города. Вы узнаете, когда, при каких обстоятельствах была возведена крепость и как менялась ее роль на протяжении столетий.
Центр креативных технологий Тумо. Вы посетите современный образовательный центр для подростков и увидите работы его учеников.
Лофт. Креативное пространство, где вы сможете поиграть на местных инструментах, послушать музыку и отдохнуть после насыщенного дня.
Организационные детали
- В стоимость включены: транспорт, все входные билеты, обед в ресторане.
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
- По запросу экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€135
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У церкви Святой Богородицы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наре — ваша команда гидов в Гюмри
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 80 туристов
Меня зовут Наре. Представляю команду гидов, работающих много лет, знатоков нашей страны. Очень любим Армению и хотим поделиться частичкой этой любви с каждым путешественником! Любой из нас, кто будет с вами, покажет интересные, красивые и древние места. У нас очень гостеприимный народ. Обещаем сделать всё, чтобы вы не не пожалели о поездке!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Великолепная экскурсия от уроженца Гюмри Армена, влюбленного в свой город, и отличного организатора Карена. Прекрасное чувство юмора, отличный рассказ про историю города и его жителей, прогулка по центральным улочкам города, посещение музеев, известной парикмахерской и потешные пончики-мончики - это было прекрасное знакомство с городом, в который мы еще обязательно вернемся.
+2
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Для меня экскурсию по городу проводил гид Армен- самый лучший гид по Гюмри, которого только можно было бы пожелать)
Чудесный рассказчик с хорошо поставленной речью, идеально дополненной смешными историями из жизни
Чудесный рассказчик с хорошо поставленной речью, идеально дополненной смешными историями из жизни
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Г
Всем привет! Я редко пишу отзывы, но этот тур и организаторы меня очень впечатлили. хочу выразить благодарность организатору Карену, за внимательность, заблаговременное напоминания о предстоящем туре, уточнения нюансов и пожеланий.
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К
Хочу выразить огромную благодарность Александру и Карену за увлекательную экскурсию, день в приятной атмосфере с ними пролетел незаметно. Частичка моего сердца остаётся здесь, я обязательно вернусь сюда снова!
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