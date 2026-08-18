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Заповедная Армения: от мамонтовых деревьев до скальных монастырей

Перейти мост желаний, найти Пуп дракона и подняться к фрескам над Дебедским ущельем (из Ванадзора)
Едем туда, где растут гигантские деревья, а скальные разломы такого размера, каких в обычной жизни и не бывает. Кажется, раскинь руки — и полетишь над бездной.

В этих заповедных местах, которые напоминают иллюстрации к сказкам, словно оживают старинные легенды — о святом источнике из окаменевшего змея и монастыре на краю каньона.
Заповедная Армения: от мамонтовых деревьев до скальных монастырей
Заповедная Армения: от мамонтовых деревьев до скальных монастырей
Заповедная Армения: от мамонтовых деревьев до скальных монастырей

Описание экскурсии

Степанаванский дендропарк — рукотворное чудо Армении, где собрано более 500 видов растений со всего мира. Вы увидите мамонтово дерево — гигантский секвойядендрон, ливанский кедр, алжирскую пихту, североамериканский сахарный клён и другие редкости.

Ардви и Пуп дракона — мы посетим монастырь Сурб Ованес 7 века, выбранный Сергеем Параджановым для съёмок фильма «Цвет граната». Ниже по склону увидим каменного змея с тёмной полосой вдоль тела. Я расскажу легенду, связанную с этими сказочными образами.

Грандиозный скальный разлом Оромайр, над которым буквально завис монастырь, известный с 7 века. Если повезёт, увидим местных тритонов — живых современников динозавров.

Храм Одзун 6 века на плоскогорье над Дебедским ущельем. По преданию, апостол Фома помазал здесь первых священнослужителей и оставил пелену Христа, захороненную под алтарём. Рассмотрим необычный барельеф «Страшного суда», который считают древнейшим в мире.

Монастырь Кобайр — совершим бодрящий подъём по горной тропе к постройкам 11 века. Среди руин, узорных камней, пещер и базальтовых гротов сохранилась редкая средневековая фреска. Стены церквей нависают над обрывом, а одна из скальных ниш напоминает огромную свечу.

Карская железная дорога — увидим, как пути перебираются с одного берега Дебеда на другой по мостам и скрываются от отвесных скал в тоннелях. Я расскажу, почему этот участок считался самым сложным в истории железных дорог Российской империи.

Замалинский мост — ажурная конструкция 19 века, перекинутая через ущелье. Вы узнаете, как инженер рискнул жизнью, чтобы лично доказать прочность сооружения, которое сегодня имеет статус музея.

Примерный тайминг

9:00 — начало экскурсии
9:00–10:00 — Степанаванский дендропарк
10:20–11:10 — монастырь Сурб Ованес и Пуп дракона
11:25–12:00 — скальные разломы и монастырь Оромайр
12:10–13:20 — Одзунский храм
13:45–14:45 — подъём и осмотр монастыря Кобайр
15:00–15:30 — Карская железная дорога
15:45–16:30 — Замалинский мост
16:30–17:00 — возвращение в Ванадзор

Организационные детали

  • Едем на Toyota Alphard, Mercedes Vito, Opel Zafira, Lexus или другом автомобиле подобного класса. Детские кресла — по запросу
  • Входные билеты входят в стоимость, питание оплачивается дополнительно по желанию
  • Экскурсия начинается и заканчивается в Ванадзоре. Дорога из Еревана на такси занимает около 2 ч. За дополнительную плату можно организовать встречу в аэропорту, трансфер из отеля в Ереване и размещение в Ванадзоре
  • Маршрут включает пешие участки и подъём к Кобайру, не везде проедут детские и инвалидные коляски — рассчитывайте свои силы

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д Ванадзора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гагик
Гагик — ваш гид в Кировакане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 199 туристов
Я профессиональный лесовод. Окончил русскую школу, учился в Воронежском лесотехническом институте. Работаю инженером по лесовыращиванию, преподаю в Аграрном университете лесные науки. Часто езжу на международные симпозиумы, читаю лекции об экосистемах, изменении климата. В своей профессии я имею устойчивую репутацию эксперта. Я армянин, но очень люблю Россию, русских, их великую историю и культуру.

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