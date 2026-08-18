В этих заповедных местах, которые напоминают иллюстрации к сказкам, словно оживают старинные легенды — о святом источнике из окаменевшего змея и монастыре на краю каньона.
Описание экскурсии
Степанаванский дендропарк — рукотворное чудо Армении, где собрано более 500 видов растений со всего мира. Вы увидите мамонтово дерево — гигантский секвойядендрон, ливанский кедр, алжирскую пихту, североамериканский сахарный клён и другие редкости.
Ардви и Пуп дракона — мы посетим монастырь Сурб Ованес 7 века, выбранный Сергеем Параджановым для съёмок фильма «Цвет граната». Ниже по склону увидим каменного змея с тёмной полосой вдоль тела. Я расскажу легенду, связанную с этими сказочными образами.
Грандиозный скальный разлом Оромайр, над которым буквально завис монастырь, известный с 7 века. Если повезёт, увидим местных тритонов — живых современников динозавров.
Храм Одзун 6 века на плоскогорье над Дебедским ущельем. По преданию, апостол Фома помазал здесь первых священнослужителей и оставил пелену Христа, захороненную под алтарём. Рассмотрим необычный барельеф «Страшного суда», который считают древнейшим в мире.
Монастырь Кобайр — совершим бодрящий подъём по горной тропе к постройкам 11 века. Среди руин, узорных камней, пещер и базальтовых гротов сохранилась редкая средневековая фреска. Стены церквей нависают над обрывом, а одна из скальных ниш напоминает огромную свечу.
Карская железная дорога — увидим, как пути перебираются с одного берега Дебеда на другой по мостам и скрываются от отвесных скал в тоннелях. Я расскажу, почему этот участок считался самым сложным в истории железных дорог Российской империи.
Замалинский мост — ажурная конструкция 19 века, перекинутая через ущелье. Вы узнаете, как инженер рискнул жизнью, чтобы лично доказать прочность сооружения, которое сегодня имеет статус музея.
Примерный тайминг
9:00 — начало экскурсии
9:00–10:00 — Степанаванский дендропарк
10:20–11:10 — монастырь Сурб Ованес и Пуп дракона
11:25–12:00 — скальные разломы и монастырь Оромайр
12:10–13:20 — Одзунский храм
13:45–14:45 — подъём и осмотр монастыря Кобайр
15:00–15:30 — Карская железная дорога
15:45–16:30 — Замалинский мост
16:30–17:00 — возвращение в Ванадзор
Организационные детали
- Едем на Toyota Alphard, Mercedes Vito, Opel Zafira, Lexus или другом автомобиле подобного класса. Детские кресла — по запросу
- Входные билеты входят в стоимость, питание оплачивается дополнительно по желанию
- Экскурсия начинается и заканчивается в Ванадзоре. Дорога из Еревана на такси занимает около 2 ч. За дополнительную плату можно организовать встречу в аэропорту, трансфер из отеля в Ереване и размещение в Ванадзоре
- Маршрут включает пешие участки и подъём к Кобайру, не везде проедут детские и инвалидные коляски — рассчитывайте свои силы