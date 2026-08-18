Едем туда, где растут гигантские деревья, а скальные разломы такого размера, каких в обычной жизни и не бывает. Кажется, раскинь руки — и полетишь над бездной. В этих заповедных местах, которые напоминают иллюстрации к сказкам, словно оживают старинные легенды — о святом источнике из окаменевшего змея и монастыре на краю каньона.

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Описание экскурсии

Степанаванский дендропарк — рукотворное чудо Армении, где собрано более 500 видов растений со всего мира. Вы увидите мамонтово дерево — гигантский секвойядендрон, ливанский кедр, алжирскую пихту, североамериканский сахарный клён и другие редкости.

Ардви и Пуп дракона — мы посетим монастырь Сурб Ованес 7 века, выбранный Сергеем Параджановым для съёмок фильма «Цвет граната». Ниже по склону увидим каменного змея с тёмной полосой вдоль тела. Я расскажу легенду, связанную с этими сказочными образами.

Грандиозный скальный разлом Оромайр, над которым буквально завис монастырь, известный с 7 века. Если повезёт, увидим местных тритонов — живых современников динозавров.

Храм Одзун 6 века на плоскогорье над Дебедским ущельем. По преданию, апостол Фома помазал здесь первых священнослужителей и оставил пелену Христа, захороненную под алтарём. Рассмотрим необычный барельеф «Страшного суда», который считают древнейшим в мире.

Монастырь Кобайр — совершим бодрящий подъём по горной тропе к постройкам 11 века. Среди руин, узорных камней, пещер и базальтовых гротов сохранилась редкая средневековая фреска. Стены церквей нависают над обрывом, а одна из скальных ниш напоминает огромную свечу.

Карская железная дорога — увидим, как пути перебираются с одного берега Дебеда на другой по мостам и скрываются от отвесных скал в тоннелях. Я расскажу, почему этот участок считался самым сложным в истории железных дорог Российской империи.

Замалинский мост — ажурная конструкция 19 века, перекинутая через ущелье. Вы узнаете, как инженер рискнул жизнью, чтобы лично доказать прочность сооружения, которое сегодня имеет статус музея.

Примерный тайминг

9:00 — начало экскурсии

9:00–10:00 — Степанаванский дендропарк

10:20–11:10 — монастырь Сурб Ованес и Пуп дракона

11:25–12:00 — скальные разломы и монастырь Оромайр

12:10–13:20 — Одзунский храм

13:45–14:45 — подъём и осмотр монастыря Кобайр

15:00–15:30 — Карская железная дорога

15:45–16:30 — Замалинский мост

16:30–17:00 — возвращение в Ванадзор

Организационные детали