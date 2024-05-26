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очень насыщенным и в то же время не утомительным, как иногда бывает на автобусных экскурсиях. Так как экскурсия индивидуальная, мы заранее согласовали удобное время и место встречи у нашего отеля (который кстати посоветовал гид Грачья для остановки в Ванадзоре, за что ему отдельное спасибо) и без спешки отправились в путь. Перед выездом обговорили примерный план поездки с учетом наших пожеланий и возможностей по времени; очень кстати оказалась бумажная карта, подаренная гидом, а также угощение - кофе и фрукты в дорогу, все как у настоящих путешественников! За день мы объехали много интересных исторических, природных, изумительно красивых мест, про каждое из которых у нашего гида были припасены легенды и истории. Который раз убеждаемся, что впечатление о стране создают ее жители. Рекомендуем авторскую экскурсию от гида Грачика.