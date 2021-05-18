Полезная информация о Граце

Что нужно знать о Граце: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Талерхоф, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же 2 экскурсии
Местное время в Граце
19:2907
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇹 Австрия
Название городаГрац
По-английскиGraz
Столица регионаГрац является столицей региона
Население города222 326 чел.
АэропортТалерхоф GRZ
Часовой поясEurope/Vienna
Средняя высота363 м. от уровня моря

Где находится Грац на карте

Календарь низких цен на туры в Грац

Грац фото города
Грац

Популярные экскурсии в Граце

Прогулка по центру величественного Граца
Прогулка по центру величественного Граца
4.8
10 отзывов
110
за чел.
Насыщенная обзорная экскурсия с профессиональным гидом по главным достопримечательностям города
Знакомьтесь, Грац!
Знакомьтесь, Грац!
5
2 отзыва
115
за чел.
Увидеть главные достопримечательности и узнать историю второго по величине города Австрии

Горящие предложения по путёвкам

Когда лучше лететь в Грац

Расписание авиа-рейсов