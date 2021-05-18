Полезная информация о Граце
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Местное время в Граце
19:2907
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇹 Австрия
|Название города
|Грац
|По-английски
|Graz
|Столица региона
|Грац является столицей региона
|Население города
|222 326 чел.
|Аэропорт
|Талерхоф GRZ
|Часовой пояс
|Europe/Vienna
|Средняя высота
|363 м. от уровня моря
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Грац
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