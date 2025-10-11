В Музее истории искусства в Вене собрано самое масштабное в мире собрание произведений Питера Брейгеля Старшего.
Нидерландский художник известен своими загадками, а его картины - это ключ к пониманию скрытых смыслов
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Самое большое собрание Брейгеля
- 🖼️ Изучение скрытых смыслов картин
- 🏛️ Визит в Музей истории искусства
- 🗝️ Освоение анализа произведений
- 👨🎨 Понимание художественных приёмов
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Экскурсия в помещении, поэтому подходит для посещения круглый год. Однако, наилучшее время - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда в Вене комфортная погода и меньше туристов. Летом, с июня по август, в городе может быть многолюдно, но музей остаётся доступным. Зимой, с декабря по февраль, также можно насладиться искусством, несмотря на холодную погоду.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Музей истории искусства
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В Музее истории искусства мы:
Разберёмся в художественных приёмах Брейгеля Старшего. Я предлагаю не просто узнать биографию художника — это невозможно в рамках одной встречи. Вместо этого мы попробуем освоить разные подходы к анализу картин. Так вы сможете найти собственный ключ к их смыслам и символике.
Рассмотрим «Битву поста и карнавала» и «Детские игры». Обсудим, как они одновременно служат подробной энциклопедией быта и аллегорическим посланием. Попробуем ответить на вопрос: что хотел сказать художник и где пролегает граница нашего понимания его замыслов?
Поговорим об истоках жанра на примере работ календарного цикла. Вы поймёте, как Брейгель превратил обычное изображение зимы в культовых «Охотников на снегу». Выясните, почему среди двух версий «Вавилонской башни» — роттердамской и венской — именно последняя стала всемирно известной.
Организационные детали
- Билеты в музей оплачиваются дополнительно: €21 с чел., посетителям до 19 лет вход бесплатный. Вы можете купить билеты онлайн или в кассе музея. Если вам удобно, я приобрету билеты заранее, и мы пройдём на экскурсию без очереди.
- Материал экскурсии рассчитан на взрослых. Но если с вашими детьми можно разговаривать без скидки на возраст и они интересуются искусством, берите их с собой.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Музея истории искусства
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Вене
Провела экскурсии для 696 туристов
Что искусство действительно даёт зрителю? Чтобы найти ответ, я и изучала историю искусства (степень MA in History of Art, 2010) и организовывала художественные проекты в интереснейших местах — от заброшенного
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Inessa
12 окт 2025
На эту экскурсию
я пошла с подругой, которая за 2 часа до экскурсии только сошла с трапа самолета в Вене. На мое предложение присоединиться к экскурсии она ответила согласием только из
я пошла с подругой, которая за 2 часа до экскурсии только сошла с трапа самолета в Вене. На мое предложение присоединиться к экскурсии она ответила согласием только из
Входит в следующие категории Вены
