Мой тур для вас, если вы ищете гида, который интересно и непринуждённо расскажет об основных must see картинах коллекции. От гида небольшой сувенир для вас — карта Вены и гайд по кафе города. Не перегружая вас и разбавляя всё интересными историями из жизни художников мы пройдемся по музею.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Роспись Климта
- Аллегория живописи Вермеера
- Солонка — единственное сохранившееся произведение мастера Челлини
- Веласкес писавший портреты дочери своего доброго друга и Суверена
- Святого с мема о веточке и зарплате
- Брейгель — Свадьба Крестьян, Пасха, Вавилонская Башня
- Марианну Рафаэля
- Мадонну в четках Караваджо
Описание
По главной коллекции музея Истории Искусств А ведь не все художники были паиньками! Встречались и настоящие преступники. Я расскажу вам, кто из великих со всеми ладил, а кто был хулиганом. Также выясним, как собственно картины попали к Габсбургам. У каждой — свой путь. Найдем Климта и узнаем историю похищения солонки работы мастера Челлини. Встречи с Вами ждут:
Рубенс, • Рембрандт, • Караваджо, • Вермеер, • Челлини, • Веласкес, • Рафаэль, • Брейгель, • Климт.
Любой день, любое время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Небольшой сувенир на память
- Гид предоставит карту города и гайд по кафе Вены
- Что не входит
- Билеты приобретаются отдельно в кассах музея или онлайн: www.khm.at
- До 19 лет билет бесплатный
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Фойе музея Истории ИскусствЗавершение: Кафе музея Истории Искусств
- Когда и сколько длится?
- Когда: Любой день, любое времяЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Гид предоставит карту города.
- Гид по кафе Вены
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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