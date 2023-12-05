По главной коллекции музея Истории Искусств А ведь не все художники были паиньками! Встречались и настоящие преступники. Я расскажу вам, кто из великих со всеми ладил, а кто был хулиганом. Также выясним, как собственно картины попали к Габсбургам. У каждой — свой путь. Найдем Климта и узнаем историю похищения солонки работы мастера Челлини. Встречи с Вами ждут:

Рубенс, • Рембрандт, • Караваджо, • Вермеер, • Челлини, • Веласкес, • Рафаэль, • Брейгель, • Климт.