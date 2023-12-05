Важные картины музея Истории Искусств

Групповая экскурсия в Вене
Мой тур для вас, если вы ищете гида, который интересно и непринуждённо расскажет об основных must see картинах коллекции. От гида небольшой сувенир для вас — карта Вены и гайд по кафе города. Не перегружая вас и разбавляя всё интересными историями из жизни художников мы пройдемся по музею.
Важные картины музея Истории Искусств
Важные картины музея Истории Искусств
Важные картины музея Истории Искусств
Важные картины музея Истории Искусств
Важные картины музея Истории Искусств
Важные картины музея Истории Искусств
Важные картины музея Истории Искусств
Важные картины музея Истории Искусств
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Роспись Климта
  • Аллегория живописи Вермеера
  • Солонка — единственное сохранившееся произведение мастера Челлини
  • Веласкес писавший портреты дочери своего доброго друга и Суверена
  • Святого с мема о веточке и зарплате
  • Брейгель — Свадьба Крестьян, Пасха, Вавилонская Башня
  • Марианну Рафаэля
  • Мадонну в четках Караваджо

Описание

По главной коллекции музея Истории Искусств А ведь не все художники были паиньками! Встречались и настоящие преступники. Я расскажу вам, кто из великих со всеми ладил, а кто был хулиганом. Также выясним, как собственно картины попали к Габсбургам. У каждой — свой путь. Найдем Климта и узнаем историю похищения солонки работы мастера Челлини. Встречи с Вами ждут:
Рубенс, • Рембрандт, • Караваджо, • Вермеер, • Челлини, • Веласкес, • Рафаэль, • Брейгель, • Климт.

Любой день, любое время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Небольшой сувенир на память
  • Гид предоставит карту города и гайд по кафе Вены
Что не входит
  • Билеты приобретаются отдельно в кассах музея или онлайн: www.khm.at
  • До 19 лет билет бесплатный
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фойе музея Истории Искусств
Завершение: Кафе музея Истории Искусств
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день, любое время
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Гид предоставит карту города.
  • Гид по кафе Вены
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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