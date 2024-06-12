Увлекательное знакомство с шедеврами Музея истории искусств в игровой форме.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ждетМы познакомимся с самыми известными картинами Питера Брейгеля, уделив особое внимание «Детским играм» и библейской истории о «Вавилонской Башне» — попробуем разгадать несколько загадок, которые нам оставил художник. Выясним кто и когда украл «солонку Челлини» и зачем музею нужен «хайп». Также в программе такие звёзды как Караваджо, Веласкес, Рубенс, Вермеер, Рембрандт и необычный Арчимбольдо. Поговорим о героях мифов — Тесее и Медузе Горгоне. Узнаем кто из династии Габсбургов оказался заядлым коллекционером и какими подарками обменивались императоры.
Каждый день,кроме понедельника
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Maria-Theresien-Platz
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день,кроме понедельника
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Билеты в кассе музея или онлайн
- При желании гид приобретёт для Вас билеты заранее детям до 19 лет вход бесплатный
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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