Описание экскурсии

Что вас ждет Мы познакомимся с самыми известными картинами Питера Брейгеля, уделив особое внимание «Детским играм» и библейской истории о «Вавилонской Башне» — попробуем разгадать несколько загадок, которые нам оставил художник. Выясним кто и когда украл «солонку Челлини» и зачем музею нужен «хайп». Также в программе такие звёзды как Караваджо, Веласкес, Рубенс, Вермеер, Рембрандт и необычный Арчимбольдо. Поговорим о героях мифов — Тесее и Медузе Горгоне. Узнаем кто из династии Габсбургов оказался заядлым коллекционером и какими подарками обменивались императоры.