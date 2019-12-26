2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Босх и Боттичелли в Венской Академии искусств

Разгадать послания знаменитых картин и понять, как они стали образцом для подражания
Коллекция Венской Академии состоит из гениальных произведений Рембрандта, Рубенса, Кранаха, Боттичелли, Тициана. Поколения студентов брали пример с этих полотен — на экскурсии мы выясним, в чем их ценность.

Вы вблизи рассмотрите шедевры этого собрания, раскроете секреты великих живописцев и проследите развитие канонов на протяжении нескольких веков.
5
3 отзыва
Босх и Боттичелли в Венской Академии искусств
Босх и Боттичелли в Венской Академии искусств
Босх и Боттичелли в Венской Академии искусств

Описание экскурсии

Топография ада

Мы начнем с главного сокровища коллекции — «Страшного суда» Иеронима Босха. Ад на знаменитом триптихе не столько пугает, сколько поражает фантазией и вызывает массу вопросов. Тут смешалось все: химеры в виде полурыб и полуяиц, общеевропейский страх перед османами и личные разочарования художника. Вы разберетесь в иконографии смертных грехов, поймете, чем именно опасна гордыня и почему церковники были против удовольствий плоти. И, конечно, мы обсудим, почему рай занимает такое скромное место на картине.

Искусство молитвы, искусство удовольствия и история в красках

Кранаховская «Святая родня», теологическая обоснованность которой была отвергнута в 16-м веке, объяснит истоки жанра семейного портрета, мало изменившегося и сегодня. А живопись кватроченто и чинквеченто раскроет секреты создания искусства для религиозной медитации.
«Похищение Орифии» кисти Рубенса убедительно продемонстрирует, как должно выглядеть искусство, призванное доставлять чувственное удовольствие и выступать броским украшением интерьера.
Здесь же мы увидим работы двух подмастерьев Рубенса — один из них навсегда остался в тени учителя, а другой сам стал вехой в развитии европейской живописи.
В барочных академиях высоко ценили умение раскрыть сложные сюжеты с помощью живописи: в галерее вы встретите множество тому примеров. «Моисей, попирающий корону фараона», «Катон, совершающий самоубийство» и другие иллюстрации античных сюжетов — вместе мы попробуем оценить, насколько убедительны эти истории сегодня.

Организационные детали

Билеты в музей оплачиваются отдельно. По предварительной договоренности приобрету их для вас заранее (9 евро с человека, посетители до 19 лет бесплатно), и мы пройдем сразу на экскурсию без очереди.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Академию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 777 туристов
Что искусство действительно даёт зрителю? Чтобы найти ответ, я и изучала историю искусства (степень MA in History of Art, 2010) и организовывала художественные проекты в интереснейших местах — от заброшенного
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завода в Нижнем Новгороде до Российского павильона в Венеции, и продюсировала телевизионные программы, собирая материалы в музеях от Лондона до Гуанчжоу. Я считаю, из любого артефакта можно извлечь бОльший смысл, если добавить к истории искусства антропологию, экономику и немного вечерних новостей. Хотите попробовать?

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
С 22 по 25декабря наша семья была в Вене. Конечно этот город прекрасен, но экскурсии добавляют удовольствие от путешествия. Нам повезло с экскурсоводом в доме - музее Лобковиц. Это была
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Юлия. Она с первых же минут заворожила нас историей этого дома. Потом уже возле триптиха Босха мы были погружены во все смыслы и причины написания картины. В исторические моменты того времени. Юля была готова ко всем нашим вопросам и полностью удовлетворила наше любопытство. Время пролетело незаметно. Расставаться не хотелось. Огромное ей спасибо. Это было прекрасное время перед рождеством в Вене.

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Е
Эта экскурсия заставила нас посмотреть на искусство с другой стороны, а точнее, в суть и смысл созидания, преемственности и колорита современности времён авторов работ. Юлия погрузила нас в мир искусства, искусства, где важны смысл и посылы, а не имя автора работы. Остались очень довольны и очень рекомендуем эту экскурсию.
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С
Однозначно рекомендуем всем экскурсии Юлии на любую тему! Очень интересно и доступно!
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