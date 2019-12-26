2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Коллекция Венской Академии состоит из гениальных произведений Рембрандта, Рубенса, Кранаха, Боттичелли, Тициана. Поколения студентов брали пример с этих полотен — на экскурсии мы выясним, в чем их ценность. Вы вблизи рассмотрите шедевры этого собрания, раскроете секреты великих живописцев и проследите развитие канонов на протяжении нескольких веков.

Цена если вас не более 4 человек, но есть вариант до 4 чел.

Описание экскурсии

Топография ада

Мы начнем с главного сокровища коллекции — «Страшного суда» Иеронима Босха. Ад на знаменитом триптихе не столько пугает, сколько поражает фантазией и вызывает массу вопросов. Тут смешалось все: химеры в виде полурыб и полуяиц, общеевропейский страх перед османами и личные разочарования художника. Вы разберетесь в иконографии смертных грехов, поймете, чем именно опасна гордыня и почему церковники были против удовольствий плоти. И, конечно, мы обсудим, почему рай занимает такое скромное место на картине.

Искусство молитвы, искусство удовольствия и история в красках

Кранаховская «Святая родня», теологическая обоснованность которой была отвергнута в 16-м веке, объяснит истоки жанра семейного портрета, мало изменившегося и сегодня. А живопись кватроченто и чинквеченто раскроет секреты создания искусства для религиозной медитации.

«Похищение Орифии» кисти Рубенса убедительно продемонстрирует, как должно выглядеть искусство, призванное доставлять чувственное удовольствие и выступать броским украшением интерьера.

Здесь же мы увидим работы двух подмастерьев Рубенса — один из них навсегда остался в тени учителя, а другой сам стал вехой в развитии европейской живописи.

В барочных академиях высоко ценили умение раскрыть сложные сюжеты с помощью живописи: в галерее вы встретите множество тому примеров. «Моисей, попирающий корону фараона», «Катон, совершающий самоубийство» и другие иллюстрации античных сюжетов — вместе мы попробуем оценить, насколько убедительны эти истории сегодня.

Организационные детали

Билеты в музей оплачиваются отдельно. По предварительной договоренности приобрету их для вас заранее (9 евро с человека, посетители до 19 лет бесплатно), и мы пройдем сразу на экскурсию без очереди.