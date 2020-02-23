2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Босх и Боттичелли в Венской Академии искусств

Разгадать послания знаменитых картин и понять, как они стали образцом для подражания

Юлия
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Юлия – ваш гид
Коллекция Венской Академии состоит из гениальных произведений Рембрандта, Рубенса, Кранаха, Боттичелли, Тициана.

Поколения студентов брали пример с этих полотен — на экскурсии мы выясним, в чем их ценность.

Вы вблизи рассмотрите шедевры этого собрания, раскроете секреты великих живописцев и проследите развитие канонов на протяжении нескольких веков.
От 170 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 6 человек
Встреча у Театрального музея
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Босх и Боттичелли в Венской Академии искусств
Босх и Боттичелли в Венской Академии искусств

Что вас ожидает

Топография ада
Мы начнем с главного сокровища коллекции — «Страшного суда» Иеронима Босха. Ад на знаменитом триптихе не столько пугает, сколько поражает фантазией и вызывает массу вопросов. Тут смешалось все: химеры в виде полурыб и полуяиц, общеевропейский страх перед османами и личные разочарования художника. Вы разберетесь в иконографии смертных грехов, поймете, чем именно опасна гордыня и почему церковники были против удовольствий плоти. И, конечно, мы обсудим, почему рай занимает такое скромное место на картине.

Искусство молитвы, искусство удовольствия и история в красках
Кранаховская «Святая родня», теологическая обоснованность которой была отвергнута в 16-м веке, объяснит истоки жанра семейного портрета, мало изменившегося и сегодня. А живопись кватроченто и чинквеченто раскроет секреты создания искусства для религиозной медитации.
«Похищение Орифии» кисти Рубенса убедительно продемонстрирует, как должно выглядеть искусство, призванное доставлять чувственное удовольствие и выступать броским украшением интерьера.
Здесь же мы увидим работы двух подмастерьев Рубенса — один из них навсегда остался в тени учителя, а другой сам стал вехой в развитии европейской живописи.
В барочных академиях высоко ценили умение раскрыть сложные сюжеты с помощью живописи: в галерее вы встретите множество тому примеров. «Моисей, попирающий корону фараона», «Катон, совершающий самоубийство» и другие иллюстрации античных сюжетов — вместе мы попробуем оценить, насколько убедительны эти истории сегодня.

Организационные детали

  • Собрание Академии сегодня экспонируется в городском дворце Лобковиц (Театральный музей)
  • Билеты в музей оплачиваются отдельно. По предварительной договоренности приобрету их для вас заранее (12 евро с человека, посетители до 19 лет бесплатно), и мы пройдем сразу на экскурсию без очереди.
Босх и Боттичелли в Венской Академии искусств
Босх и Боттичелли в Венской Академии искусств
Босх и Боттичелли в Венской Академии искусств
Босх и Боттичелли в Венской Академии искусств
Босх и Боттичелли в Венской Академии искусств
Босх и Боттичелли в Венской Академии искусств
Босх и Боттичелли в Венской Академии искусств
Босх и Боттичелли в Венской Академии искусств
Босх и Боттичелли в Венской Академии искусств
Босх и Боттичелли в Венской Академии искусств
Босх и Боттичелли в Венской Академии искусств
Босх и Боттичелли в Венской Академии искусств
Босх и Боттичелли в Венской Академии искусств
Босх и Боттичелли в Венской Академии искусств

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Театрального музея.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Что искусство действительно дает зрителю? Чтобы найти ответ, я изучала историю искусства и организовывала художественные проекты в интереснейших местах — от заброшенного завода в Нижнем Новгороде до Российского павильона в Венеции и продюсировала телевизионные программы, собирая материалы в музеях от Лондона до Гванджоу. Я считаю, из любого артефакта можно извлечь бОльший смысл, если добавить к истории искусства антропологию, экономику и немного вечерних новостей. Хотите попробовать?
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

23 февраля 2020
Эта экскурсия заставила нас посмотреть на искусство с другой стороны, а точнее, в суть и смысл созидания, преемственности и колорита современности времён авторов работ. Юлия погрузила нас в мир искусства, искусства, где важны смысл и посылы, а не имя автора работы. Остались очень довольны и очень рекомендуем эту экскурсию.
26 декабря 2019
С 22 по 25декабря наша семья была в Вене.Конечно этот город прекрасен, но экскурсии добавляют удовольствие от путешествия.Нам повезло с экскурсоводом в доме - музее Лобковиц. Это была Юлия.Она с первых же минут заворожила нас историей этого дома.Потом уже возле триптиха Босха мы были погружены во все смыслы и причины написания картины.В исторические моменты того времени.Юля была готова ко всем нашим вопросам и полностью удовлетворила наше любопытство.Время пролетело незаметно.Расставаться не хотелось.Огромное ей спасибо.Это было прекрасное время перед рождеством в Вене.

Юлия проводит ещё 5 экскурсий

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Экскурсии по музеям Вены

Билеты в галерею АльбертинаБилеты в галерею АльбертинаБилеты в галерею Альбертина
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Знакомство с историей дворца и прогулка по картинной галерее с искусствоведом
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Музыкальная история ВеныМузыкальная история ВеныМузыкальная история Вены
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Взглянуть на историю имперской столицы в контексте мировой музыкальной традиции
Тот самый вид, который обозревал Бетховен, когда сочинял пьесу «К Элизе». Алтарь церкви, где впервые прозвучал неоконченный реквием Моцарта. Дом, где жил Гайдн, и история о его наставнике. Факты об Иоганне Штраусе-младшем и многое другое на развлекательной и, в то же время, серьезной прогулке по музыкальным страницам Вены.
Вечер в венском Музее истории искусствВечер в венском Музее истории искусствВечер в венском Музее истории искусств
20 за человека
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26 отзывов
Пройти по роскошным залам с полотнами мастеров живописи в компании искусствоведа
Вечерняя экскурсия — идеальный способ вдумчиво познакомиться с коллекцией Музея истории искусств без лишней спешки и толпы туристов. Вы посетите постоянные и временные экспозиции музея, откроете секреты полотен гениев венецианского Возрождения и нидерландских мастеров, узнаете об особенностях живописи Босха, Дюрера, Рубенса и Караваджо. И, конечно, прикоснетесь к истории одного из важнейших музеев Вены, ставшего домом для великолепных императорских коллекций Габсбургов.
Шедевры Музея истории искусствШедевры Музея истории искусствШедевры Музея истории искусств
160 за экскурсию
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Путешествие в мир старинных экзотических предметов
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