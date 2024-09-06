Существует масса версий смерти Моцарта. Сальери? Масоны? С кем общался, где любил бывать человек, оставивший после себя бессмертные произведения и так много вопросов? Поговорим о жене Констанц, о фанатах и хейтерах. Приготовьте смекалку — она пригодится, чтобы пройти квест и получить вознаграждение.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

1. Моцарт провёл последние 10 лет жизни в Вене — городе, известном своим «голубым Дунаем», который, вообще-то, никогда не бывает голубым. Итак один из мифов развенчан. Продолжим!

2. Моцарт был великим композитором, звездой своего времени — несомненно, но у славы есть обратная сторона медали… Были у него и завистники, и недоброжелатели — те, кому его успех не давал покоя. Причастен ли к его гибели Сальери? Кто кому завидовал? Принято считать, что Сальери Моцарту — разберёмся.

3. Да, вопросов вокруг смерти Моцарта немало. Почему столько слухов вокруг его похорон? Был ли он отравлен или его доконала банальная горячка? Действительно ли он умер в нищете? Историки сломали немало копий, споря о разных версиях произошедшего, но к единому мнению так и не пришли. Возможно, они что-то упустили из виду?

Во время квеста вас ждут:

история Вены и интересных жителей города

события и легенды Вены 18 Века

шедевры архитектуры

показания свидетелей

расшифровка письма

поиск подсказок

решение логических задач

ориентирование на местности и исследование территории

награда от Тайного сообщества Моцарта в Вене

А также прогулка по музею Моцарта (30 мин).

Организационные детали