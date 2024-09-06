В увлекательном формате с заданиями развенчать мифы о последних годах жизни гения
Существует масса версий смерти Моцарта.
Сальери? Масоны? С кем общался, где любил бывать человек, оставивший после себя бессмертные произведения и так много вопросов? Поговорим о жене Констанц, о фанатах и хейтерах. Приготовьте смекалку — она пригодится, чтобы пройти квест и получить вознаграждение.
Описание квеста
1. Моцарт провёл последние 10 лет жизни в Вене — городе, известном своим «голубым Дунаем», который, вообще-то, никогда не бывает голубым. Итак один из мифов развенчан. Продолжим!
2. Моцарт был великим композитором, звездой своего времени — несомненно, но у славы есть обратная сторона медали… Были у него и завистники, и недоброжелатели — те, кому его успех не давал покоя. Причастен ли к его гибели Сальери? Кто кому завидовал? Принято считать, что Сальери Моцарту — разберёмся.
3. Да, вопросов вокруг смерти Моцарта немало. Почему столько слухов вокруг его похорон? Был ли он отравлен или его доконала банальная горячка? Действительно ли он умер в нищете? Историки сломали немало копий, споря о разных версиях произошедшего, но к единому мнению так и не пришли. Возможно, они что-то упустили из виду?
Во время квеста вас ждут:
история Вены и интересных жителей города
события и легенды Вены 18 Века
шедевры архитектуры
показания свидетелей
расшифровка письма
поиск подсказок
решение логических задач
ориентирование на местности и исследование территории
награда от Тайного сообщества Моцарта в Вене
А также прогулка по музею Моцарта (30 мин).
Организационные детали
Просьба сообщить представителю ТОМ — Тайного общества Моцарта в Вене (то есть мне) количество и возраст участников, чтобы я могла адаптировать программу
Билет в музей оплачивается дополнительно: взрослые —€14, дети до 19 лет — €4,50
Музей и маршрут квеста находятся в самом центре города, но ходить мы будем больше по маленьким улочкам, избегая туристические места
По желанию сделаем остановки на кофе
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около собора Св. Стефана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 1277 туристов
Лицензированный гид, по образованию журналист. Вену своим путешественникам показываю настоящую, с её историей и современностью. На обзорных экскурсиях мы не просто гуляем по улицам, но и посещаем интересные объекты. Вы читать дальшеуменьшить
узнаете подробности, сможете ощутить контекст европейской истории и оценить уникальность всего, что мы видим во время наших прогулок. Экскурсии по музеям построены так, чтобы познакомить вас с самыми интересными картинами и экспонатами, не пытаясь «объять необъятное».
Отзывы и рейтинг
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Катерина
Квест был подарком подруге на др. И это была великолепная идея! Время пролетело незаметно, загадка смерти Моцарта разгадана, а призы получены. Квест детективный, увлекает в мир дедукции и спортивного ориентирования читать дальшеуменьшить
на местности. Мы по полной использовали наблюдательность, эрудицию и google-maps))) Было весело и азартно находить очередную подсказку где-нибудь посреди Вены и бороться за то, кто первый её прочтёт. Гид по ходу квеста рассказывает интересные истории из жизни Моцарта и показывает потайные венские местечки. Квест даёт возможность посмотреть на Вену свежим взглядом. Заменить монокль классических экскурсий на интересное активное приключение в самом центре Вены. Квест осилят абсолютно все, ибо в сложные моменты гид направляет в нужное русло неуёмный поток догадок и предположений. Рекомендую дружным компаниям и любителям активного отдыха.
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