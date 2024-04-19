От средневековой готики до полотен Рембрандта, от египетской цивилизации до итальянского Возрождения, от античной Греции до Великого Рима – на этой экскурсии вы увидите шедевры мирового искусства, я познакомлю вас с работами мастеров Ренессанса, мы разберемся с вами в различных стилях живописи и научимся отличать картины разных художников и направлений.
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Описание
От средневековой готики до полотен Рембрандта, от египетской цивилизации до итальянского Возрождения, от античной Греции до Великого Рима – на этой экскурсии вы увидите шедевры мирового искусства, я познакомлю вас с работами мастеров Ренессанса, мы разберемся с вами в различных стилях живописи и научимся отличать картины разных художников и направлений. В центре нашего внимания окажутся картины, являющиеся гордостью музея, работы Тициана, Караваджо, Рафаэля, Веласкеса, Дюрера, Вермеера, Питера Брейгеля-старшего, ван Эйка, Рубенса и других знаменитых мастеров кисти. За пару часов вы перенесетесь в разные столетия, и каждая картина погрузит вас в свою эпоху. Если вы устанете ходить из зала в зал, мы присядем на удобный диванчик и продолжим любоваться шедеврами живописи или сделаем кофейную паузу под центральным куполом музея. Само здание музея, построенное в конце XIX века, также является шедевром архитектуры периода Венского классицизма. Вы начнете восхищаться им, еще даже не попав в музейные залы, внутреннее убранство и потолочные фрески поражают своей роскошью, а парадная мраморная лестница в большей мере напоминает дворец императора.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Входные билеты (предусмотрены специальные билеты для студентов и пенсионеров, посетителям до 19 лет вход в музей бесплатный)
- Дополнительное время.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Марии Терезии, центральный вход в музей
Завершение: Площадь Марии Терезии
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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