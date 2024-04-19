От средневековой готики до полотен Рембрандта, от египетской цивилизации до итальянского Возрождения, от античной Греции до Великого Рима – на этой экскурсии вы увидите шедевры мирового искусства, я познакомлю вас с работами мастеров Ренессанса, мы разберемся с вами в различных стилях живописи и научимся отличать картины разных художников и направлений.

Описание

От средневековой готики до полотен Рембрандта, от египетской цивилизации до итальянского Возрождения, от античной Греции до Великого Рима – на этой экскурсии вы увидите шедевры мирового искусства, я познакомлю вас с работами мастеров Ренессанса, мы разберемся с вами в различных стилях живописи и научимся отличать картины разных художников и направлений. В центре нашего внимания окажутся картины, являющиеся гордостью музея, работы Тициана, Караваджо, Рафаэля, Веласкеса, Дюрера, Вермеера, Питера Брейгеля-старшего, ван Эйка, Рубенса и других знаменитых мастеров кисти. За пару часов вы перенесетесь в разные столетия, и каждая картина погрузит вас в свою эпоху. Если вы устанете ходить из зала в зал, мы присядем на удобный диванчик и продолжим любоваться шедеврами живописи или сделаем кофейную паузу под центральным куполом музея. Само здание музея, построенное в конце XIX века, также является шедевром архитектуры периода Венского классицизма. Вы начнете восхищаться им, еще даже не попав в музейные залы, внутреннее убранство и потолочные фрески поражают своей роскошью, а парадная мраморная лестница в большей мере напоминает дворец императора.