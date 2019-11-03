Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Вены

Титул шедевра придает произведению искусства особый статус и собираясь посетить музей в первый раз мы хотим увидеть именно их — знаменитые работы прославленных мастеров.

В венском Музее истории искусства много картин, статуй и других экспонатов, являющихся шедеврами «по гамбургскому счету». Среди них полотна Вермеера, Рембрандта, Тициана, Рафаэля и Караваджо, скульптуры Кановы и Джанболоньи. И чтобы наслаждаться их работами, эксперты не нужны. Этот арт-тур по музею для тех, кто хочет получить не только эстетическое, но и интеллектуальное удовольствие. Мы пройдем по всем коллекциям одного из лучших музеев мира и рассмотрим шедевры с разных перспектив, чтобы понять почему именно это произведение, а не соседнее, попало в короткий список must-see объектов.

Для этого мы выберем несколько работ из списка главных экспонатов и я расскажу вам не только их официальные истории и характеристики, но и покажу вам, как увидеть «шедевральность», и объясню, каким образом художники использовали когнитивные особенности нашего мозга и умелый самопиар. Мы также обсудим вопросы переменчивости мирской славы и роли духа и вкуса времени.

Среди главных шедевром, которые мы подробно разберем «Мадонна на лугу» Рафаэля,«Аллегория живописи» Вермеера, «Вавилонская башня» и «Охотники на снегу» Питера Брейгеля, «Сальера» Бенвенуто Челлини, «Мадонна с четками» Караваджо, а также «Запасная голова» из египетского собрания и «Саркофаг с амазонками» из греческой коллекции.

Вы также можете выбрать любую работу в музее, чтобы мы вместе могли оценить её «шедевральный» потенциал и понять, почему она понравилась вам и почему она была выбрана музеем.