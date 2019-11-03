Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Вены

Критический тур по must-see шедеврам венского Музея истории искусства

Многие приезжают в Вену для знакомство с искусством

5
16 отзывов
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Отзывы
О гиде
Ответы на вопросы
Многие приезжают в Вену для знакомство с искусством. Здесь множество музеев, где хранятся шедевры мирового искусства. Большинство туристов бродят по залам самостоятельно, даже не берут аудиогид. А это главная ошибка — без дополнительной информации картины остаются просто картинами. Со мной вы в надежных руках.

За 3 часа мы рассмотрим работы Рембрандта, Рафаэля, Караваджо с разных ракурсов и узнаем их историю.
Критический тур по must-see шедеврам венского Музея истории искусства
Критический тур по must-see шедеврам венского Музея истории искусства
Критический тур по must-see шедеврам венского Музея истории искусства
Критический тур по must-see шедеврам венского Музея истории искусства
Критический тур по must-see шедеврам венского Музея истории искусства
Критический тур по must-see шедеврам венского Музея истории искусства
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
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Описание

Титул шедевра придает произведению искусства особый статус и собираясь посетить музей в первый раз мы хотим увидеть именно их — знаменитые работы прославленных мастеров.
В венском Музее истории искусства много картин, статуй и других экспонатов, являющихся шедеврами «по гамбургскому счету». Среди них полотна Вермеера, Рембрандта, Тициана, Рафаэля и Караваджо, скульптуры Кановы и Джанболоньи. И чтобы наслаждаться их работами, эксперты не нужны. Этот арт-тур по музею для тех, кто хочет получить не только эстетическое, но и интеллектуальное удовольствие. Мы пройдем по всем коллекциям одного из лучших музеев мира и рассмотрим шедевры с разных перспектив, чтобы понять почему именно это произведение, а не соседнее, попало в короткий список must-see объектов.
Для этого мы выберем несколько работ из списка главных экспонатов и я расскажу вам не только их официальные истории и характеристики, но и покажу вам, как увидеть «шедевральность», и объясню, каким образом художники использовали когнитивные особенности нашего мозга и умелый самопиар. Мы также обсудим вопросы переменчивости мирской славы и роли духа и вкуса времени.
Среди главных шедевром, которые мы подробно разберем «Мадонна на лугу» Рафаэля,«Аллегория живописи» Вермеера, «Вавилонская башня» и «Охотники на снегу» Питера Брейгеля, «Сальера» Бенвенуто Челлини, «Мадонна с четками» Караваджо, а также «Запасная голова» из египетского собрания и «Саркофаг с амазонками» из греческой коллекции.
Вы также можете выбрать любую работу в музее, чтобы мы вместе могли оценить её «шедевральный» потенциал и понять, почему она понравилась вам и почему она была выбрана музеем.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты (по договоренности возможно приобретение их для вас заранее)
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др.)
Место начала и завершения?
Burgring 5, 1010 Wien
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 10:15, 15:00 и по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
А
3 ноя 2019
Эта экскурсия оставит только одно отрицательное впечатление - это уже конец? Хочется продолжать и продолжать слушать, узнавать, общаться, но, к сожалению, три часа пролетают незаметно. Юля прекрасно разбирается в теме, отлично ориентируется в музее, искусно ведет одну "красную линию" через всю экскурсию - что такое шедевр. Когда приедем в Вену еще, то обязательно посетим и другие экскурсии.
А
26 ноя 2019
Шикарная экскурсия!!! У меня очень большой опыт общения с гидами по всей Европе - могу с уверенностью сказать, что Юля на сегодняшний день ЛУЧШАЯ!!! Спасибо!!!
А
24 сен 2019
"Юлия - настоящий профессионал с отличным знанием экспонатов музея!
Прекрасно подошла к подготовке к экскурсии. Не смотря на обилие информации и фактов, которые она знает блестяще, экскурсия, длившаяся более 3х часов пролетета как один миг, все участники нашей группы остались в востроге и настоятельно рекмоендуют Юлию!"
И
3 сен 2019
Прекрасная экскурсия. Она не соответствовала нашим ожиданиям. Она была глубже, основательней и очень интересной. Мы обязательно вернемся в Вену и, в первую очередь для того, чтоб продолжить знакомство с музеями и только в этим прекрасным гидом.
E
17 июня 2019
Огромное спасибо за экскурсию! Получили много интереснейшей информации о шедеврах Музея истории искусств. Юлия - профессионал, отлично структурирует и подает материал, увлекает за собой в мир искуства, в котором она прекрасно разбирается!
Я
16 апр 2019
Незабываемые впечатления от экскурсии. Юлия кладезь знаний и очень интересный рассказчик. Если вы искушенный путешественник и терпеть не можете скучных экскурсоводов, которые монотонно вещают об уже известных вам фактах, то вам точно следует обратиться к Юлии. Мы с супругой получили больше, чем ожидали.
Е
11 мар 2019
Замечательный гид и экскурсия! Мастер своего дела! Очень необычный подход!
Е
22 дек 2018
Мы с мужем в восторге от экскурсии с Юлией! Очень рекомендуем! Юлия - прекрасный знаток истории искусства, удивительный рассказчик, с самого первого момента встречи погружающая вас в исторические факты и в интереснейшие истории, сопутствующие этим фактам, что превращает экскурсию в увлекательнейшую прогулку во времени и пространстве. Юлия - очень приятный в общении человек, любящая свое дело и щедро делящаяся своими безграничными знаниями с гостями. Нам очень хотелось бы еще не раз вернуться в Вену и снова встретиться с Юлией!
Л
20 дек 2018
Очень интересно и небанально. У гида широкие знание интересных фактов, но есть и свой взгляд на вещи. 3 часа пролетели как одно мгновение.
Н
6 сен 2018
Посетили музей истории искусств с Юлией. Экскурсией остались довольны.
А
11 мая 2018
Экскурсия по музею с Юлией оказалось самым ярким впечатлением для нашей семьи за нескольких дней пребывания в Вене, при том что мы каждый день делали вылазки: шоу лепицианов в Ховбурге, Венский зоопарк, Бельведер с любимым нами Климптом… Ее экскурсия совершенно необычная, которую скорее можно сравнить с приятной беседой вечером за чашкой чая в уютном месте с невероятно обаятельным и эрудированным человеком. Три часа пролетели как одно мгновенье. Дочь 11 лет по возвращению в отель взяла блокнот и срочно законспектировала то, что услышал, чтобы в той же доступной манере, как это дала Юля, пересказать дедушке и бабушке. Именно после этой экскурсии мы поняли, что обязательно вернемся в Вену, в том числе чтобы попасть к Юле на очередную экскурсию, послушать новые захватывающие истории!
Д
31 мая 2018
"Великолепная экскурсия, в восторге! Юлия - увлеченный, знающий искусствовед, и ее рассказ отличается от рассказа просто гида как небо и земля. Она обладает фундаментальными и разносторонними знаниями в искусстве и смежных областях, поэтому способна выстроить базу, которая поможет поместить произведения в контекст, а также понятную логическую цепочку и систему критериев, которая научит отличать шедевры от просто хороших картин даже неспециалиста. Юлия помогла раскрыть многие картины заново - по ощущениям это как будто раньше ты смотрел на плоскую картинку, а с Юлией - посмотрел яркое увлекательное кино. Ну и Юлия просто хороший рассказчик.
Пожалели, что заказали у Юлии только одну экскурсию. При визите в Вену в следующий раз встреча с Юлией - это must."
Е
4 мар 2018
"Огромное спасибо Юлии за прекрасную экскурсию. 2.5 часа пролетели на одном дыхании.
Это был мой первый опыт посещения музея с искусствоведом и могу сказать, что обязательно еще раз вернусь в Вену, чтобы принять участие в других Юлиных турах. Юлия - прекрасный расказчик, который великолепно разбирается в предмете. Лучшего гида я не встречала. Если Вы хотите окунуться в мир искусства, но боитесь, что он может оказаться скучным и заунывным, Вам обязательно нужно сходить хотя бы на одну экскурсию, истории некоторых экспанатов напоминают детектив похлеще Джеймс Бонда.
Очень рекомендую!"
А
18 фев 2018
Настолько лаконично выверен и подобран весь тур по объектам венского Музея истории искусств,ничего лишнего,акценты расставлены на самых изюминках,на главных шедеврах. Блестящие знания Юлии открыли для нас Искусство Вены с другого ракурса! Она сумела передать нам частичку своей любви к этому Великому городу,этим Великим именам,которыми пропитана здесь вся История! Спасибо Вам,Юлия,благодаря Вашему экскурсу понимаешь,что нужно еще много увидеть,узнать,а для этого вновь вернуться в Вену! Ангелина и Александр.
V
2 янв 2018
Огромное спасибо Юлии за замечательную экскурсию! Юлия - человек, увлечённый своим делом и не только профессионально подходящий к своей работе, но и удивительно интересно и необычно подающий материал. Время пролетело незаметно. Мы уже ходили по музею порядка 4 часов. И кажется, мы бы ходили и ходили ещё, но музей уже закрывался и нас просто уже выгоняли. А Юля всё хотела ещё что-то показать, и нам было безумно интересно её слушать. Огромное спасибо Юлии за эту прекрасную экскурсию! Мы рады за выпавшую нам возможность встретиться и познакомиться с таким замечательным и открытым человеком. Обязательно вернёмся ещё в Вену и с удовольствием воспользуемся услугами Юлиями в проведении других экскурсий. Настоятельно рекомендуем всем!
Ещё 1 отзыв

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