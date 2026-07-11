Лучшая пешеходная экскурсия, чтобы проникнуться Веной! Архитектура, традиции, скандалы, интриги, политика. Вена от кельтов и римлян до Священной Римской империи.
640 лет правления Габсбургов: откуда знаменитый подбородок, на чьи деньги построена Вена, кто боялся династии и как Мария Терезия удержала трон. А еще — Сисси и великие композиторы при дворе.
640 лет правления Габсбургов: откуда знаменитый подбородок, на чьи деньги построена Вена, кто боялся династии и как Мария Терезия удержала трон. А еще — Сисси и великие композиторы при дворе.
Описание экскурсииВенское путешествие во времени Во время этой нестандартной прогулки по Вене мы углубимся в историю Габсбургов, раскроем интриги и трагедии венского двора. Вы узнаете, откуда все же взялась эта известная губа Габсбургов, пройдя мимо капуцинского склепа на Новой площади и услышав о странных захоронениях главной монархии Европы. Выясним, на чьи деньги построена роскошная библиотека Фишера фон Эрлаха в Хофбурге и почему памятник Марии Терезии так важен. Какие династии боялись Габсбургов и как императрице Марии Терезии удалось удержать трон. На площади Михаила зайдем в церковь Михаила — роскошную по своему убранству. Поговорим о придворной кофейне «Демель» (где обслуживали монашки), о кофейне революционеров «Централь», посмотрим мраморный апофеоз — чумной столб на улице Грабен, постоим на трагичной площади Альбертины и услышим историю Венской оперы. Эта экскурсия погрузит нас не только в историю, интриги и политику браков Габсбургов (а это, как следствие, история Европы), но и в криминальные случаи Вены, случаи венского экзорцизма, а также в любовные аферы венского двора. Великие композиторы — Гайдн, Моцарт, Сальери — сопровождали королевские приемы. Архитекторы Хофбурга (Фишер фон Эрлах, итальянец Матиелли) и художники превозносили Габсбургов как венценосных особ. Услышим о коронации Иосифа II и кортежном въезде Изабеллы Пармской. Поговорим о том, что мысль материальна и как это связано с императрицей Елизаветой (Сисси). Подробно вникнем в трагедию ее жизни, характер и привычки.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хофбург
- Опера
- Чумной столб
- Венчальная церковь Габсбургов
- Розарий
- Венская мэрия и Парламент
- Драматический театр
- Церковь Архангела Михаила
- Собор Святого Стефана
- Липицианская школа лошадей
- Национальная библиотека (внешний осмотр)
- Кольмаркт
- Грабен
- Основная усыпальница монархов
- Площадь Альбертина
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Альбертина Плац, Дворец Альбертина, у эскалатора
Завершение: Собор Святого Стефана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
3 часа наслаждения сказочной Веной параллельно с удовольствием от общения с интеллигентной и блестяще образованной Беллой - мечты сбываются!
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M
Белла обладает удивительной способностью делать историю живой и увлекательной, не только делится фактами, но и рассказывает захватывающие истории, которые позволяют почувствовать атмосферу времени. На каждый вопрос, которые мы задавали Белла
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М
Белла очень хорошая гид,знающая,готовая поделится знаниями. Мне кажется с ней можно провести много часов и не устать. Мы были с детьми по 14,они в восторге. А это самая лучшая оценка. Очень оекомендуем Беллу.
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M
Белла очень хорошая гид,знающая,готовая поделится знаниями. Мне кажется с ней можно провести много часов и не устать. Мы были с детьми по 14,они в восторге. А это самая лучшая оценка. Очень оекомендуем Беллу.
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y
Очень понравилась экскурсия с Беллой!
Знающая гид, чувствуется что любит и знает свою работу.
Получили массу впечатлений, советов и море удовольствия!
Спасибо
Знающая гид, чувствуется что любит и знает свою работу.
Получили массу впечатлений, советов и море удовольствия!
Спасибо
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y
Очень понравилась экскурсия с Беллой!
Знающая гид, чувствуется что любит и знает свою работу.
Получили массу впечатлений, советов и море удовольствия!
Спасибо
Знающая гид, чувствуется что любит и знает свою работу.
Получили массу впечатлений, советов и море удовольствия!
Спасибо
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