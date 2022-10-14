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Описание

Хотите ощутить дух великой Императорской резиденции династии Габсбургов, монаршего двора, правившего на протяжении 640 лет по всей Европе? Насладиться величием архитектуры и проникнуться музыкальным духом города, царившем в каждом уголке старого города? Углубиться в историю римской Империи? Тогда Вы по адресу, ни один путеводитель не откроет душу города. Камень - это энергетика и прочувствовать энергетику можно только, соприкасаясь с глубиной истории, живя здесь..