Мои заказы

Углубленная пешеходная экскурсия по центру Вены

Пешеходная экскурсия по историческому центру Вены: узнайте все секреты города
Лучшая пешеходная экскурсия, чтобы проникнуться Веной! Архитектура, традиции, скандалы, интриги, политика. Вена от кельтов и римлян до Священной Римской империи.

640 лет правления Габсбургов: откуда знаменитый подбородок, на чьи деньги построена Вена, кто боялся династии и как Мария Терезия удержала трон. А еще — Сисси и великие композиторы при дворе.
5
12 отзывов
Углубленная пешеходная экскурсия по центру Вены
Углубленная пешеходная экскурсия по центру Вены
Углубленная пешеходная экскурсия по центру Вены

Описание экскурсии

Венское путешествие во времени Во время этой нестандартной прогулки по Вене мы углубимся в историю Габсбургов, раскроем интриги и трагедии венского двора. Вы узнаете, откуда все же взялась эта известная губа Габсбургов, пройдя мимо капуцинского склепа на Новой площади и услышав о странных захоронениях главной монархии Европы. Выясним, на чьи деньги построена роскошная библиотека Фишера фон Эрлаха в Хофбурге и почему памятник Марии Терезии так важен. Какие династии боялись Габсбургов и как императрице Марии Терезии удалось удержать трон. На площади Михаила зайдем в церковь Михаила — роскошную по своему убранству. Поговорим о придворной кофейне «Демель» (где обслуживали монашки), о кофейне революционеров «Централь», посмотрим мраморный апофеоз — чумной столб на улице Грабен, постоим на трагичной площади Альбертины и услышим историю Венской оперы. Эта экскурсия погрузит нас не только в историю, интриги и политику браков Габсбургов (а это, как следствие, история Европы), но и в криминальные случаи Вены, случаи венского экзорцизма, а также в любовные аферы венского двора. Великие композиторы — Гайдн, Моцарт, Сальери — сопровождали королевские приемы. Архитекторы Хофбурга (Фишер фон Эрлах, итальянец Матиелли) и художники превозносили Габсбургов как венценосных особ. Услышим о коронации Иосифа II и кортежном въезде Изабеллы Пармской. Поговорим о том, что мысль материальна и как это связано с императрицей Елизаветой (Сисси). Подробно вникнем в трагедию ее жизни, характер и привычки.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Хофбург
  • Опера
  • Чумной столб
  • Венчальная церковь Габсбургов
  • Розарий
  • Венская мэрия и Парламент
  • Драматический театр
  • Церковь Архангела Михаила
  • Собор Святого Стефана
  • Липицианская школа лошадей
  • Национальная библиотека (внешний осмотр)
  • Кольмаркт
  • Грабен
  • Основная усыпальница монархов
  • Площадь Альбертина
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Альбертина Плац, Дворец Альбертина, у эскалатора
Завершение: Собор Святого Стефана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
И
3 часа наслаждения сказочной Веной параллельно с удовольствием от общения с интеллигентной и блестяще образованной Беллой - мечты сбываются!
Вам был полезен этот отзыв?
M
Белла обладает удивительной способностью делать историю живой и увлекательной, не только делится фактами, но и рассказывает захватывающие истории, которые позволяют почувствовать атмосферу времени. На каждый вопрос, которые мы задавали Белла
читать дальшеуменьшить

давала исчерпывающий ответ. Ее страсть к культуре и искусству Вены заразительна. Она показала нам не только известные достопримечательности, но и скрытые жемчужины города, о которых мы бы никогда не узнали без её помощи. Экскурсия была хорошо организована, и время пролетело незаметно.
Если вы хотите получить глубокое понимание истории Вены и насладиться общением с настоящим профессионалом, обязательно выбирайте Беллу

Вам был полезен этот отзыв?
М
Белла очень хорошая гид,знающая,готовая поделится знаниями. Мне кажется с ней можно провести много часов и не устать. Мы были с детьми по 14,они в восторге. А это самая лучшая оценка. Очень оекомендуем Беллу.
Вам был полезен этот отзыв?
M
Белла очень хорошая гид,знающая,готовая поделится знаниями. Мне кажется с ней можно провести много часов и не устать. Мы были с детьми по 14,они в восторге. А это самая лучшая оценка. Очень оекомендуем Беллу.
Вам был полезен этот отзыв?
y
Очень понравилась экскурсия с Беллой!
Знающая гид, чувствуется что любит и знает свою работу.
Получили массу впечатлений, советов и море удовольствия!
Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
y
Очень понравилась экскурсия с Беллой!
Знающая гид, чувствуется что любит и знает свою работу.
Получили массу впечатлений, советов и море удовольствия!
Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Вены

Похожие экскурсии на «Углубленная пешеходная экскурсия по центру Вены»

История Вены без скучных фактов и дат
Пешая
2 часа
431 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
История Вены без скучных фактов и дат
Понять Вену и её ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечательностям
Начало: Около входа в собор святого Стефана
Завтра в 08:00
13 авг в 12:30
от €150 за всё до 7 чел.
Прогулки по архитектурной Вене
Пешая
1.5 часа
65 отзывов
Индивидуальная
Прогулки по архитектурной Вене
Индивидуальная экскурсия по Вене, где архитектура расскажет свои истории. Откройте для себя скрытые жемчужины и получите уникальные впечатления
Начало: Museumsquartier
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:30
от €60 за человека
По центру Вены: бодрая экскурсия с элементами квеста
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По центру Вены: бодрая экскурсия с элементами квеста
Увидеть туристические магниты города и познакомиться с его тайнами в формате живого диалога
Начало: Напротив главного входа в Собор св. Штефана
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от €160 за всё до 4 чел.
Вечерняя сказка и огни старой Вены
Пешая
1.5 часа
-
25%
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Вечерняя сказка и огни старой Вены
Пешеходная прогулка по историческому центру
Начало: У Венской оперы
Сегодня в 20:30
Завтра в 19:30
от €180€240 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Вене. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Вене
-10%
€189
€170.10 за экскурсию