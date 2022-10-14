Имперская Вена - обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру

5
1 отзыв
Имперская Вена - обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру
Имперская Вена - обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру
Имперская Вена - обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру
Имперская Вена - обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру
Имперская Вена - обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру
Имперская Вена - обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

  • Зимний дворец Хофбург
  • Венская Опера
  • Чумной столб
  • Венчальная церковь Габсбургов
  • Розарий
  • Миноритская церковь
  • Кофейня Демель
  • Кофейня Централ
  • Кофейня Захер
  • Площадь римских раскопок
  • Церковь Архангела Михаила
  • Собор святого Стефана
  • Липицианская школа лошадей
  • Венский хор мальчиков
  • Национальная библиотека (внешний осмотр)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Хотите ощутить дух великой Императорской резиденции династии Габсбургов, монаршего двора, правившего на протяжении 640 лет по всей Европе? Насладиться величием архитектуры и проникнуться музыкальным духом города, царившем в каждом уголке старого города? Углубиться в историю римской Империи? Тогда Вы по адресу, ни один путеводитель не откроет душу города. Камень - это энергетика и прочувствовать энергетику можно только, соприкасаясь с глубиной истории, живя здесь..

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия
Где начинаем и завершаем?
Начало: Albertina Platz, Дворец Альбертина, у эскалатора
Завершение: Собор Святого Стефана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Вены

👥Групповые🚶Пешеходные🔭Обзорные

Похожие туры в Вене

Пешеходная экскурсия по Вене
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
5
2 отзыва
Пешеходная экскурсия по Вене
Пешеходная. Общее время экскурсии включает время, необходимое для проезда к месту начала экскурсии. Гид будет
145 за экскурсию
Ежедневная пешеходная экскурсия по Вене
2 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
Групповая
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
4.6
84 отзыва
Ежедневная пешеходная экскурсия по Вене
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. В мини-группе от 1 до 15 человек
25 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Вене. Первое знакомство с городом
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
4.7
34 отзыва
Обзорная экскурсия по Вене. Первое знакомство с городом
Приглашаем вас на прогулку по главным достопримечательностям Вены и нетуристическим уголкам в центре города
Herbert-von-Karajan-Platz Фонтан
Сегодня
Завтра
16 окт
17 окт
25 за 1 человека
Эротическая Вена (экскурсия для взрослых)
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Эротическая Вена (экскурсия для взрослых)
Это очень необычная и интересная по тематике экскурсия
По договорённости
Сегодня
Завтра
16 окт
17 окт
162.50 за всё до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Венe
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
4.6
9 отзывов
Обзорная экскурсия по Венe
Полное знакомство с городом за три часа. Для этого мы разделим вашу экскурсию на автомобильную и пешеходную
По договоренности
Сегодня
Завтра
16 окт
17 окт
250 за всё до 6 чел.
Вена 2в1: обзорная экскурсия и фотосессия
2 часа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
до 7 чел.
Организатор экскурсии Виктория и Лидия
Виктория и Лидия
Нет отзывов
Вена 2в1: обзорная экскурсия и фотосессия
Изучить великолепные достопримечательности и увезти с собой профессиональные фото
на площади Albertina
Сегодня
Завтра
16 окт
17 окт
250 за всё до 7 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Вене
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
5
3 отзыва
Индивидуальная обзорная экскурсия по Вене
Автомобильная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид, совмещающий функцию водителя (гид-водитель)
175 за экскурсию
Вена - первая встреча
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Nataliya
Nataliya
3.8
4 отзыва
Вена - первая встреча
Насыщенная обзорная экскурсия по историческому центру австрийской столицы
у входа в отель «Bristol»
Сегодня
Завтра
16 окт
17 окт
128 за всё до 10 чел.
История Вены без скучных фактов и дат
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Сюзана
Сюзана
4.9
215 отзывов
История Вены без скучных фактов и дат
Понять Вену и ее ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечтальностям
около входа в собор святого Стефана
Завтра
16 окт
17 окт
18 окт
160128 за всё до 6 чел.
Императорская Вена: аудиоэкскурсия по историческому центру города
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
Нет отзывов
Императорская Вена: аудиоэкскурсия по историческому центру города
Приглашаем вас на прогулку с аудиогидом по достопримечательностям столицы Австрии
Площадь Марии Терезии (Tritonen - und Najadenbrunn...
20 за 1 человека
Мистическая Вена
2 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
Нет отзывов
Мистическая Вена
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом
160 за экскурсию
Экскурсия в Зальцбург
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Tez Tour
Tez Tour
Нет отзывов
Экскурсия в Зальцбург
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
750 за экскурсию
У нас ещё много экскурсий в Вене. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Вене
ХОРОШО
🧭
ТАМ