Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Лучшая пешеходная экскурсия, чтобы проникнуться Веной! Архитектура, традиции, скандалы, интриги, политика. Вена от кельтов и римлян до Священной Римской империи.



640 лет правления Габсбургов: откуда знаменитый подбородок, на чьи деньги построена Вена, кто боялся династии и как Мария Терезия удержала трон. А еще — Сисси и великие композиторы при дворе. 5 12 отзывов

Белла Ваш гид в Вене Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -10% €189 выгода €18.90 €170.10 за экскурсию Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 12 отзывов 🇷🇺 русский 3 часа 1-15 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Венское путешествие во времени Во время этой нестандартной прогулки по Вене мы углубимся в историю Габсбургов, раскроем интриги и трагедии венского двора. Вы узнаете, откуда все же взялась эта известная губа Габсбургов, пройдя мимо капуцинского склепа на Новой площади и услышав о странных захоронениях главной монархии Европы. Выясним, на чьи деньги построена роскошная библиотека Фишера фон Эрлаха в Хофбурге и почему памятник Марии Терезии так важен. Какие династии боялись Габсбургов и как императрице Марии Терезии удалось удержать трон. На площади Михаила зайдем в церковь Михаила — роскошную по своему убранству. Поговорим о придворной кофейне «Демель» (где обслуживали монашки), о кофейне революционеров «Централь», посмотрим мраморный апофеоз — чумной столб на улице Грабен, постоим на трагичной площади Альбертины и услышим историю Венской оперы. Эта экскурсия погрузит нас не только в историю, интриги и политику браков Габсбургов (а это, как следствие, история Европы), но и в криминальные случаи Вены, случаи венского экзорцизма, а также в любовные аферы венского двора. Великие композиторы — Гайдн, Моцарт, Сальери — сопровождали королевские приемы. Архитекторы Хофбурга (Фишер фон Эрлах, итальянец Матиелли) и художники превозносили Габсбургов как венценосных особ. Услышим о коронации Иосифа II и кортежном въезде Изабеллы Пармской. Поговорим о том, что мысль материальна и как это связано с императрицей Елизаветой (Сисси). Подробно вникнем в трагедию ее жизни, характер и привычки.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Хофбург

Опера

Чумной столб

Венчальная церковь Габсбургов

Розарий

Венская мэрия и Парламент

Драматический театр

Церковь Архангела Михаила

Собор Святого Стефана

Липицианская школа лошадей

Национальная библиотека (внешний осмотр)

Кольмаркт

Грабен

Основная усыпальница монархов

Площадь Альбертина Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Альбертина Плац, Дворец Альбертина, у эскалатора Завершение: Собор Святого Стефана Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.