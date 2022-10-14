Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Хотите ощутить дух великой Императорской резиденции династии Габсбургов, монаршего двора, правившего на протяжении 640 лет по всей Европе? Насладиться величием архитектуры и проникнуться музыкальным духом города, царившем в каждом уголке старого города? Углубиться в историю римской Империи? Тогда Вы по адресу, ни один путеводитель не откроет душу города. Камень - это энергетика и прочувствовать энергетику можно только, соприкасаясь с глубиной истории, живя здесь..
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсия
Где начинаем и завершаем?
Начало: Albertina Platz, Дворец Альбертина, у эскалатора
Завершение: Собор Святого Стефана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.