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почувствовать атмосферу времени. На каждый вопрос, которые мы задавали Белла давала исчерпывающий ответ. Ее страсть к культуре и искусству Вены заразительна. Она показала нам не только известные достопримечательности, но и скрытые жемчужины города, о которых мы бы никогда не узнали без её помощи. Экскурсия была хорошо организована, и время пролетело незаметно.

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