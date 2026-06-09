Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
Начало: Альбертинаплатц 1 / Майседергассе 4
Расписание: Через день в 15:15
€40 за человека
Групповая
до 20 чел.
Обзорная экскурсия по Вене: первое знакомство с городом
Начало: Герберт-фон-Караян-Плац
Расписание: Каждый день, в любую погоду
€35 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 15 чел.
Углубленная пешеходная экскурсия по центру Вены
Начало: Альбертина Плац, Дворец Альбертина, у эскалатора
€170.10
€189 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
D
Экскурсия была чудесная! Всем советую обязательно посетить. За 2 часа успели посмотреть все главные достопримечательности центра города
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С
Экскурсия очень понравилась, гид Анастасия прекрасно её провела, учитывая что я первый раз в Вене, получила очень много интересной информации. Однозначно рекомендую этот тур!!
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Ю
Были всей семьёй - нам понравилось. Узнать детали и подробности про те места города, по которым ты вчера сам гулял, всегда здорово! На все вопросы получили ответы и забавные факты про Вену порадовали)
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В
Хочу выразить благодарность экскурсоводу Анастасии. Экскурсия была очень интересной и впечатляющей. Мы посещали различные улицы и некоторые места, где нет
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А
Хорошая пешеходная экскурсия по Вене. 2 часа пролетели незаметно.
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A
«Хотим поблагодарить Анастасию за замечательную пешеходную экскурсию. Всё было организовано четко и без накладок. Речь у гида грамотная, поставленная, слушать
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А
«Хотим поблагодарить Анастасию за замечательную пешеходную экскурсию. Всё было организовано четко и без накладок. Речь у гида грамотная, поставленная, слушать
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M
Белла обладает удивительной способностью делать историю живой и увлекательной, не только делится фактами, но и рассказывает захватывающие истории, которые позволяют
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A
Замечательная экскурсия. Спасибо экскурсоводу.
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Н
Очень понравилась пешеходная экскурсия. Спасибо большое экскурсоводу Светлане за интереснее путешествие по Вене. Очень позитивный наш гид рассказывал нам про
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Всего 927 отзывов в Вене в категории "Австрийская национальная библиотека"
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Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Австрийская национальная библиотека»
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