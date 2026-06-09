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Австрийская национальная библиотека – экскурсии в Вене

Найдено 3 экскурсии в категории «Австрийская национальная библиотека» в Вене на русском языке, цены от €35, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
Пешая
2 часа
473 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
Начало: Альбертинаплатц 1 / Майседергассе 4
Расписание: Через день в 15:15
€40 за человека
Обзорная экскурсия по Вене: первое знакомство с городом
Пешая
1.5 часа
443 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Обзорная экскурсия по Вене: первое знакомство с городом
Начало: Герберт-фон-Караян-Плац
Расписание: Каждый день, в любую погоду
€35 за человека
Углубленная пешеходная экскурсия по центру Вены
Пешая
3 часа
-
10%
11 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Углубленная пешеходная экскурсия по центру Вены
Начало: Альбертина Плац, Дворец Альбертина, у эскалатора
€170.10€189 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

D
Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
Экскурсия была чудесная! Всем советую обязательно посетить. За 2 часа успели посмотреть все главные достопримечательности центра города
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С
Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
Экскурсия очень понравилась, гид Анастасия прекрасно её провела, учитывая что я первый раз в Вене, получила очень много интересной информации. Однозначно рекомендую этот тур!!
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Ю
Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
Были всей семьёй - нам понравилось. Узнать детали и подробности про те места города, по которым ты вчера сам гулял, всегда здорово! На все вопросы получили ответы и забавные факты про Вену порадовали)
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В
Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
Хочу выразить благодарность экскурсоводу Анастасии. Экскурсия была очень интересной и впечатляющей. Мы посещали различные улицы и некоторые места, где нет
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людей, но есть очень интересные истории у этих мест. Анастасия всегда отвечала на интересующие нас вопросы, была заинтересована в том, чтобы донести до нас максимально простыми словами всю историю, за короткий промежуток времени. Спасибо большое! 28.03.2026 Это было лучшее знакомство с Веной

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А
Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
Хорошая пешеходная экскурсия по Вене. 2 часа пролетели незаметно.
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A
Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
«Хотим поблагодарить Анастасию за замечательную пешеходную экскурсию. Всё было организовано четко и без накладок. Речь у гида грамотная, поставленная, слушать
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— одно удовольствие. За пару часов мы узнали больше, чем из путеводителей, и при этом совершенно не устали. Анастасия отлично чувствует настроение группы и умеет переключать внимание. Настоящий профессионал своего дела!».

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А
Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
«Хотим поблагодарить Анастасию за замечательную пешеходную экскурсию. Всё было организовано четко и без накладок. Речь у гида грамотная, поставленная, слушать
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— одно удовольствие. За пару часов мы узнали больше, чем из путеводителей, и при этом совершенно не устали. Анастасия отлично чувствует настроение группы и умеет переключать внимание. Настоящий профессионал своего дела!».

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M
Углубленная пешеходная экскурсия по центру Вены
Белла обладает удивительной способностью делать историю живой и увлекательной, не только делится фактами, но и рассказывает захватывающие истории, которые позволяют
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почувствовать атмосферу времени. На каждый вопрос, которые мы задавали Белла давала исчерпывающий ответ. Ее страсть к культуре и искусству Вены заразительна. Она показала нам не только известные достопримечательности, но и скрытые жемчужины города, о которых мы бы никогда не узнали без её помощи. Экскурсия была хорошо организована, и время пролетело незаметно.
Если вы хотите получить глубокое понимание истории Вены и насладиться общением с настоящим профессионалом, обязательно выбирайте Беллу

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A
Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
Замечательная экскурсия. Спасибо экскурсоводу.
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Н
Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
Очень понравилась пешеходная экскурсия. Спасибо большое экскурсоводу Светлане за интереснее путешествие по Вене. Очень позитивный наш гид рассказывал нам про
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исторические события и конечно же про легенды города. Мы узнали много нового об истории Вены. Очень интересно и информативно.
была проведена наша экскурсия.

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Всего 927 отзывов в Вене в категории "Австрийская национальная библиотека"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Австрийская национальная библиотека»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Обзорная пешеходная экскурсия по Вене;
  2. Обзорная экскурсия по Вене: первое знакомство с городом;
  3. Углубленная пешеходная экскурсия по центру Вены.
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Хофбург;
  2. Музей истории искусств;
  3. Венская ратуша;
  4. Венская опера;
  5. Музей Леопольда;
  6. Собор Святого Стефана;
  7. Венский лес;
  8. Шёнбрунн;
  9. Музей современного искусства;
  10. Исторический музей.
Сколько стоит экскурсия по Вене в июле 2026
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