Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Архитектор Теофил Хансен считал здание австрийского Парламента работой своей жизни.



В этот проект он вложил не только талант и душу, но также тайные символы демократии! Работают ли они до сих пор? На экскурсии мы обсудим политические традиции страны и вы выясните, сколько работают и зарабатывают австрийские депутаты.