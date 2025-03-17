Архитектор Теофил Хансен считал здание австрийского Парламента работой своей жизни.
В этот проект он вложил не только талант и душу, но также тайные символы демократии! Работают ли они до сих пор? На экскурсии мы обсудим политические традиции страны и вы выясните, сколько работают и зарабатывают австрийские депутаты.
В этот проект он вложил не только талант и душу, но также тайные символы демократии! Работают ли они до сих пор? На экскурсии мы обсудим политические традиции страны и вы выясните, сколько работают и зарабатывают австрийские депутаты.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы побываете в залах заседания обеих палат Парламента.
Узнаете, как принимаются федеральные законы в Австрии.
Услышите об истории строительства красивейшего дворца Вены.
Посетите парламентскую библиотеку.
Осмотрите мраморный зал для торжественных приёмов.
Запросто зайдёте в кафе депутатской столовой и выпьете кофе с булочкой.
Организационные детали
- Вход в здание Парламента по удостоверению личности и точно в назначенное время. В случае опоздания служба безопасности не пропустит нас.
- Мне нужно заранее забронировать время для посещения Парламента, поэтому планируйте, пожалуйста, эту экскурсию заблаговременно.
- Угощение в столовой Парламента не входит в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У здания австрийского Парламента
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Изабелла — ваш гид в Вене
Провела экскурсии для 72 туристов
Приветствую, я Изабелла. Живу с семьёй последние 15 лет в Вене, люблю этот город, и вас в него влюблю с первой же экскурсии. Не сомневайтесь. Изучала историю в венском университете, являюсь лицензированным гидом Австрии.Задать вопрос
Похожие экскурсии из Вены
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия из Вены в Бургенланд: замки и вино
Погрузитесь в культурное многообразие Бургенланда, посетите дворец Эстерхази и попробуйте знаменитый торт. Завершите день дегустацией вин и прогулкой по озеру
Начало: Ваше место проживания
Сегодня в 08:30
19 мар в 08:30
€585 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Тур по музею с фокусом на менталитет австрийцев, отражённый в живописи
Начало: У входа в музей
Завтра в 13:30
19 мар в 13:30
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Средневековая Австрия: Венский лес, замки и монастыри
Откройте тайны средневековых замков и монастырей в Венском лесу, погрузитесь в историю и культуру Австрии
21 мар в 10:00
23 мар в 10:00
€350 за всё до 5 чел.