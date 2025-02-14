Экскурсии в помещении Вены

Найдено 3 экскурсии в категории «В помещении» в Вене на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Венская опера - взгляд изнутри
1 час
17 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Венская опера - взгляд изнутри
Пройти за кулисы главного храма искусства в столице Австрии
Начало: Возле Венской оперы
14 апр в 14:00
15 апр в 14:30
€90 за всё до 10 чел.
Экскурсия в здании Венской государственной оперы
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия в здании Венской государственной оперы
Побывать за кулисами знаменитого оперного дома Европы и узнать о его секретах
Завтра в 14:30
12 апр в 14:30
€166 за всё до 8 чел.
Как живётся депутату - экскурсия в Парламент Австрии
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Как живётся депутату - экскурсия в Парламент Австрии
Посетить роскошный дворец и заглянуть за кулисы австрийской политики
Начало: У здания австрийского Парламента
25 апр в 10:00
26 апр в 10:00
€200 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    14 февраля 2025
    Венская опера - взгляд изнутри
    Марианна прекрасный гид- знающий, интересный рассказчик. Спасибо за прекрасную экскурсию!
  • Н
    Наталья
    27 декабря 2024
    Венская опера - взгляд изнутри
    Мы взяли тур по Венской Опере с Марианной. Гид провел нас по этажам и рассказал об истории этого удивительного здания
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    19 века. Единственный момент- количество экскурсии зашкаливало в праздничные дни и поэтому были перехлесты в некоторых местах. А так мы признательны Марианне за теплую встречу и мини тур по прошлому.

  • С
    Станислав
    30 ноября 2024
    Венская опера - взгляд изнутри
    Очень хороший гид и внимательный человек. Экскурсия очень интересная. Побывали в местах, куда не всех пускают. Тактично дает возможность сделать разнообразные фото. Помогла решить ряд вопросов не входящих в тему экскурсии. Так держать!

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «В помещении»

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  2. Хофбург
  3. Собор Святого Стефана
  4. Венская ратуша
  5. Венская опера
  6. Музей истории искусств
  7. Парламент
  8. Исторический музей
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в апреле 2025
Сейчас в Вене в категории "В помещении" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 200. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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