Индивидуальная
до 10 чел.
Венская опера - взгляд изнутри
Пройти за кулисы главного храма искусства в столице Австрии
Начало: Возле Венской оперы
14 апр в 14:00
15 апр в 14:30
€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия в здании Венской государственной оперы
Побывать за кулисами знаменитого оперного дома Европы и узнать о его секретах
Завтра в 14:30
12 апр в 14:30
€166 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Как живётся депутату - экскурсия в Парламент Австрии
Посетить роскошный дворец и заглянуть за кулисы австрийской политики
Начало: У здания австрийского Парламента
25 апр в 10:00
26 апр в 10:00
€200 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим14 февраля 2025Марианна прекрасный гид- знающий, интересный рассказчик. Спасибо за прекрасную экскурсию!
- ННаталья27 декабря 2024Мы взяли тур по Венской Опере с Марианной. Гид провел нас по этажам и рассказал об истории этого удивительного здания
- ССтанислав30 ноября 2024Очень хороший гид и внимательный человек. Экскурсия очень интересная. Побывали в местах, куда не всех пускают. Тактично дает возможность сделать разнообразные фото. Помогла решить ряд вопросов не входящих в тему экскурсии. Так держать!
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «В помещении»
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Сколько стоит экскурсия по Вене в апреле 2025
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