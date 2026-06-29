Индивидуальная
до 7 чел.
История Вены без скучных фактов и дат
Понять Вену и её ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечательностям
Начало: Около входа в собор святого Стефана
Завтра в 19:00
10 июл в 08:00
от €150 за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 9 чел.
О Вене с любовью
Погрузитесь в атмосферу Вены: истории, анекдоты, площади и уютные улицы. Узнайте о менталитете жителей и полюбите город навсегда
Начало: Венская опера, Herbert von Karajan Platz. Рядом ос...
Завтра в 10:00
10 июл в 10:00
€35 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия в здании Венской государственной оперы
Побывать за кулисами знаменитого оперного дома Европы и узнать о его секретах
Завтра в 14:30
11 июл в 14:30
от €166 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Почувствовать себя венцем
Погружение в историю и культуру Вены, знакомство с жизнью Габсбургов и Моцарта, дегустация венских деликатесов. Вена станет ближе
Начало: В районе Венской оперы
10 июл в 10:00
11 июл в 10:00
от €160 за всё до 4 чел.
Квест
до 4 чел.
По центру Вены: бодрая экскурсия с элементами квеста
Увидеть туристические магниты города и познакомиться с его тайнами в формате живого диалога
Начало: Напротив главного входа в Собор св. Штефана
Завтра в 08:30
10 июл в 08:00
от €160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Вены в Бургенланд - открыть неизведанную Австрию
Посетить дворец, отведать настоящий торт Эстерхази и открыть секреты местного виноделия
Начало: Ваше место проживания
Завтра в 08:30
10 июл в 08:30
от €585 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Нестандартная прогулка по Вене
Взглянуть на must-see-места города под особым углом - из глубины истории и с высоты собора
Начало: Opernring 2
Завтра в 10:00
10 июл в 10:00
от €250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Веной
Прогулка по Вене, где вы сможете выбрать маршрут: величественные памятники или средневековые улочки. Узнайте город изнутри
Начало: У Венского центра туристической информации
Завтра в 10:00
10 июл в 10:00
от €160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Долина Дуная + винная дегустация (из Вены)
Окунуться в атмосферу подлинной Европы, заехать в средневековую деревню и попробовать местное вино
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июл в 09:00
от €620 за всё до 3 чел.
Квест
до 6 чел.
Мистическая экскурсия-квест в Музее истории искусств
Приглашаем в увлекательное путешествие по музею, где каждый экспонат скрывает загадку. Станьте исследователем мира мистики и искусства
Начало: В Музее истории искусств
15 июл в 10:30
16 июл в 10:00
от €300 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Экскурсия получилась просто замечательной! Это было идеальное знакомство с самыми важными достопримечательностями Вены, очень интересно, легко и совсем не утомительно.
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I
Экскурсия с гидом Ульяна, очень понравилось, рекомендую
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Е
Мы приехали в Вену буквально на один день и заранее решили, что лучше всего будет взять обзорную экскурсию по городу.
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А
Спасиьо огромное Елене за экскурсию! было очень интересно, Вам удалось влюбить нас в оперу за этот час, пожалели очень, что не купили билеты в оперу!
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И
Были в Вене семьёй всего два дня с детьми взрослого и подросткового возраста. Ольга - очень профессионально рассказала нам много
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Экскурсоводом была Анастасия, очень понравилось, что Анастасия не только рассказывала, но и активно была в диалоге, можно было задать свои
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Ольга - супер гид и очень приятная девушка! очень позитивная, сразу заражает своим оптимизмом и поднимает настроение! было очень приятно
+3
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Остались хорошие впечатления и желание вернуться в Вену снова.
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Т
Отличная экскурсия! Лилия очень интересный рассказчик: энергичный, эмоциональный, позитивный, знающий и любящий свое дело. Прекрасно провели день. Наша экскурсия даже не уложилась в отведенное время - настолько было интересно и нам и самой Лилии. С искренней благодарностью!
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L
Побывали с подругами в Вене! Елена - замечательный экскурсовод! Обязательно порекомендуем друзьям! СПАСИБО!!!
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Всего 62 отзыва в Вене в категории "Уникальный опыт"
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Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Уникальный опыт»
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Сейчас в Вене в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 160 до 620. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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