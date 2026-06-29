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Мы путешествовали с очень активным ребёнком, который при этом стесняется и обычно с трудом может долго слушать экскурсии. Но даже она запомнила множество фактов и потом с удовольствием пересказывала:)

Перед поездкой мы хорошо подготовились: много читали и смотрели о Вене, но Ольге удалось нас многим удивить. На прогулке было невероятно комфортно, легко и по-дружески 😊 очень рекомендую эту экскурсию! Надеюсь ещё вернуться в Вену и обязательно попасть на другие экскурсии Ольги