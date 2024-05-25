Экскурсии к парламенту Вены

Найдено 10 экскурсий в категории «Парламент» в Вене на русском языке, цены от €59. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вена - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
88 отзывов
Вена - первое знакомство: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в мир великолепной архитектуры и богатой истории Вены, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 5 чел.
По Вене с ветерком
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
По Вене с ветерком: культурное погружение и архитектурные чудеса
Откройте для себя великолепие Вены: от Рингштрассе до Пратера, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Около вашего отеля
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
267 за всё до 3 чел.
Вена - увидеть и влюбиться
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Вена - увидеть и влюбиться: путешествие по историческим местам
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вене, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
150 за всё до 10 чел.
Вена в вашем ритме
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Вена в вашем ритме: персонализированное путешествие по городу
Погрузитесь в мир венской культуры и истории с экскурсией, адаптированной под ваши интересы. От Хофбурга до собора Св. Стефана - Вена ждет вас
Начало: По указанному вами адресу
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
169 за всё до 8 чел.
Вена классическая и современная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Вена классическая и современная: путешествие через века
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вене, где история и современность переплетаются в едином танце архитектуры и культуры
Начало: По Договорености
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 7 чел.
Панорамная Вена и ее окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Панорамная Вена и ее окрестности
Must-see места города, винная история Гринцига, дивные пейзажи Венского леса и виды с горы Каленберг
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
280 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Вену
🚗 На машине
Групповая
3 часа
29 отзывов
Добро пожаловать в Вену: историческое путешествие по столице Австрии
Познакомьтесь с Веной через её исторические уголки, архитектурные шедевры и парки, вдохновляющие на великие поступки
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
59 за человека
Роскошная Вена в поясе Рингштрассе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Роскошная Вена в поясе Рингштрассе: индивидуальная экскурсия
Начните своё путешествие по Вене с экскурсии по Рингштрассе. Увидите главные достопримечательности и скрытые уголки столицы, погрузитесь в её историю и культуру
Начало: Universitätsring 1
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
160 за всё до 10 чел.
По Вене - на электросамокате
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
По Вене - на электросамокате: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по знаменитой Рингштрассе, увидите Оперный театр, ратушу и Дунайский канал. На электросамокатах охватите максимум интересных мест без усталости
Начало: На площади Альбертина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 5 чел.
По Вене - в мини-группе. Обзорная автомобильная экскурсия
🚗 На машине
Мини-группа
3 часа
По Вене в мини-группе: обзорная автомобильная экскурсия с фотоостановками
Откройте для себя красоту Вены в уютной атмосфере мини-группы. Исторические здания, современная архитектура и живописные виды ждут вас
Начало: на площади Альбертины
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    25 мая 2024
    Вена в вашем ритме
    Мы с мужем побывали на экскурсии "Вена в вашем ритме" и остались очень довольны! Валерий был к нам очень внимателен,
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    интересно всё рассказывал, дал много полезных советов на последующие дни нашего пребывания в Вене. Подвозил по всем значимым достопримечательностям, дал возможность походить и по фотографировать. Отличная экскурсия!!!

  • А
    Александр
    21 мая 2024
    Добро пожаловать в Вену
    Огромное спасибо за замечательную экскурсию
  • I
    Inna
    15 мая 2024
    Вена - первое знакомство
    Оля провела потрясающую экскурсию. Мы первый раз в Вене и влюбились в этот город благодаря Оле ее необыкновенному глубокому знанию
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    истории очень интересному построению маршрута очень хотелось услышать еще и еще про эту замечательную страну и город обязательно надо заказать экскурсию с Олей если хотите увидеть и понять Вену и ее прошлое спасибо Оля 💓💓💓👍

  • О
    Оксана
    11 мая 2024
    Вена - первое знакомство
    Ольга - прекрасный, опытный гид. Программа построена интересно. Мы получили море удовольствия и всем рекомендуем взять эту экскурсию!
  • Л
    Лариса
    30 апреля 2024
    Вена в вашем ритме
    Очень понравилась экскурсия, гид Валерий, очень интересно рассказывал,отвечал на все наши вопросы,был очень внимателен! Всем рекомендую этого гида!!!
  • А
    Анастасия
    30 апреля 2024
    Вена в вашем ритме
    Хочу выразить огромную благодарность Валерию. Замечательный гид и человек, очень легкий в общении и внимательный, с огромной любовью к своей работе и знанием материала. Не первый раз заказывала индивидуальную экскурсию на трипстере, Валерия однозначно рекомендую.
  • I
    Igor
    26 апреля 2024
    Вена - первое знакомство
    Очень позновательный тур
    Очень позновательный турОчень позновательный тур
  • И
    Инна
    25 апреля 2024
    Вена классическая и современная
    Нам с мужем понравился такой формат. За 2 часа много чего успели, если бы добирались сами, то затратили бы гораздо больше времени и никто бы ничего не рассказал. А так живое общение, учтены все наши пожелания.
  • А
    Александра
    23 апреля 2024
    Вена - увидеть и влюбиться
    Великая благодарность прекрасному гиду Марианне за интереснейшую экскурсию! 🌸 время вместе пролетело незаметно, но очень познавательно. Содержательный рассказ и нетривиальный маршут, все очень понравилось! Марианне успехов и до скорых встреч, спасибо!!! 🌟
  • О
    Олег
    21 апреля 2024
    Вена - увидеть и влюбиться
    Марианна -милая девушка и отличный гид!

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Парламент»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Вена - первое знакомство
  2. По Вене с ветерком
  3. Вена - увидеть и влюбиться
  4. Вена в вашем ритме
  5. Вена классическая и современная
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "Парламент" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 59 до 280. Туристы уже оставили гидам 187 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2024 год по теме «Парламент», 187 ⭐ отзывов, цены от €59. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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