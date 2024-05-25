1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Вена - первое знакомство: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в мир великолепной архитектуры и богатой истории Вены, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Вене с ветерком: культурное погружение и архитектурные чудеса
Откройте для себя великолепие Вены: от Рингштрассе до Пратера, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Около вашего отеля
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€267 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вена - увидеть и влюбиться: путешествие по историческим местам
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вене, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вена в вашем ритме: персонализированное путешествие по городу
Погрузитесь в мир венской культуры и истории с экскурсией, адаптированной под ваши интересы. От Хофбурга до собора Св. Стефана - Вена ждет вас
Начало: По указанному вами адресу
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€169 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вена классическая и современная: путешествие через века
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вене, где история и современность переплетаются в едином танце архитектуры и культуры
Начало: По Договорености
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Панорамная Вена и ее окрестности
Must-see места города, винная история Гринцига, дивные пейзажи Венского леса и виды с горы Каленберг
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
€280 за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Добро пожаловать в Вену: историческое путешествие по столице Австрии
Познакомьтесь с Веной через её исторические уголки, архитектурные шедевры и парки, вдохновляющие на великие поступки
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€59 за человека
Индивидуальная
2 часа
Роскошная Вена в поясе Рингштрассе: индивидуальная экскурсия
Начните своё путешествие по Вене с экскурсии по Рингштрассе. Увидите главные достопримечательности и скрытые уголки столицы, погрузитесь в её историю и культуру
Начало: Universitätsring 1
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Вене - на электросамокате: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по знаменитой Рингштрассе, увидите Оперный театр, ратушу и Дунайский канал. На электросамокатах охватите максимум интересных мест без усталости
Начало: На площади Альбертина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
По Вене в мини-группе: обзорная автомобильная экскурсия с фотоостановками
Откройте для себя красоту Вены в уютной атмосфере мини-группы. Исторические здания, современная архитектура и живописные виды ждут вас
Начало: на площади Альбертины
Расписание: в понедельник, среду, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера25 мая 2024Мы с мужем побывали на экскурсии "Вена в вашем ритме" и остались очень довольны! Валерий был к нам очень внимателен,
- ААлександр21 мая 2024Огромное спасибо за замечательную экскурсию
- IInna15 мая 2024Оля провела потрясающую экскурсию. Мы первый раз в Вене и влюбились в этот город благодаря Оле ее необыкновенному глубокому знанию
- ООксана11 мая 2024Ольга - прекрасный, опытный гид. Программа построена интересно. Мы получили море удовольствия и всем рекомендуем взять эту экскурсию!
- ЛЛариса30 апреля 2024Очень понравилась экскурсия, гид Валерий, очень интересно рассказывал,отвечал на все наши вопросы,был очень внимателен! Всем рекомендую этого гида!!!
- ААнастасия30 апреля 2024Хочу выразить огромную благодарность Валерию. Замечательный гид и человек, очень легкий в общении и внимательный, с огромной любовью к своей работе и знанием материала. Не первый раз заказывала индивидуальную экскурсию на трипстере, Валерия однозначно рекомендую.
- IIgor26 апреля 2024Очень позновательный тур
- ИИнна25 апреля 2024Нам с мужем понравился такой формат. За 2 часа много чего успели, если бы добирались сами, то затратили бы гораздо больше времени и никто бы ничего не рассказал. А так живое общение, учтены все наши пожелания.
- ААлександра23 апреля 2024Великая благодарность прекрасному гиду Марианне за интереснейшую экскурсию! 🌸 время вместе пролетело незаметно, но очень познавательно. Содержательный рассказ и нетривиальный маршут, все очень понравилось! Марианне успехов и до скорых встреч, спасибо!!! 🌟
- ООлег21 апреля 2024Марианна -милая девушка и отличный гид!
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Парламент»
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