Экскурсии Вены об истории и архитектуре

Найдено 6 экскурсий в категории «История и архитектура» в Вене на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вена - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
88 отзывов
Вена - первое знакомство: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в мир великолепной архитектуры и богатой истории Вены, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 5 чел.
Неспешная прогулка по парку Шёнбрунн
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Прогулка по парку Шёнбрунн: дворцовый комплекс и история Марии Терезии
Исследуйте парк Шёнбрунн с экспертом, раскрывая тайны императорской семьи и старинного зоопарка
Начало: Около главного входа в парк Шёнбрунн
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
200 за всё до 10 чел.
Нестандартная прогулка по Вене
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Нестандартная прогулка по Вене: история, дворцы и кулинария
Погрузитесь в атмосферу Вены: откройте для себя дворцовые апартаменты, узнайте историю города и насладитесь легендарным тортом Захер
Начало: Opernring 2
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250 за всё до 10 чел.
Классическая пешеходная экскурсия по Вене
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Классическая пешеходная экскурсия по Вене
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 15:00
30 за человека
Индивидуальная автомобильная обзорная экскурсия по Вене
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная автомобильная обзорная экскурсия по Вене
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 410 за экскурсию
Императорский гламур: секреты Бренда и Власти
Индивидуальная
2 часа
Императорский гламур: секреты Бренда и Власти
Отправиться за историческими, религиозными и социальными инсайтами в сокровищницу Хофбурга
Начало: У входа в сокровищницу
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
160 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Inna
    15 мая 2024
    Вена - первое знакомство
    Оля провела потрясающую экскурсию. Мы первый раз в Вене и влюбились в этот город благодаря Оле ее необыкновенному глубокому знанию
    читать дальше

    истории очень интересному построению маршрута очень хотелось услышать еще и еще про эту замечательную страну и город обязательно надо заказать экскурсию с Олей если хотите увидеть и понять Вену и ее прошлое спасибо Оля 💓💓💓👍

  • О
    Оксана
    11 мая 2024
    Вена - первое знакомство
    Ольга - прекрасный, опытный гид. Программа построена интересно. Мы получили море удовольствия и всем рекомендуем взять эту экскурсию!
  • I
    Igor
    26 апреля 2024
    Вена - первое знакомство
    Очень позновательный тур
    Очень позновательный турОчень позновательный тур
  • П
    Полина
    8 января 2024
    Неспешная прогулка по парку Шёнбрунн
    Одна из лучших экскурсий, которую мы посетили с мужем и друзьями;) Огромное спасибо, Мария! Так приятно, когда гид действительно с
    читать дальше

    любовью и трепетом относится к своему делу! Увлекательно, очень здорово Мария рассказывала нам интересные факты о Шёнбрунне, а также обо всей Австрии и ее истории в целом ❤️ Кроме того, обратная связь от гида перед планированием нашей экскурсии тоже потрясающая. Видно, как Мария любит то, что делает, что очень круто! ❤️❤️❤️ Остались в полном восторге! Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

  • А
    Александр
    29 июля 2023
    Нестандартная прогулка по Вене
    Хорошая ознакомительная экскурсия.
  • L
    Larisa
    24 июля 2023
    Неспешная прогулка по парку Шёнбрунн
    Мария- отличный рассказчик! Вся информация была структурирована, но в сжатом (как мы просили!) виде с интересными деталями и поддерживалась иллюстрациями!
    читать дальше

    А так же, Мария внимательный человек, который готов подсказать ответы на любые вопросы, связанные с пребыванием в Австрии! Очень довольны, что воспользовались ее услугами!

  • С
    Светлана
    21 апреля 2023
    Неспешная прогулка по парку Шёнбрунн
    Замечательная экскурсия! Шенбрунн сам по себе уже очень красивое и знаменательное место, но благодаря Марии мы практически погрузились во времена
    читать дальше

    Марии Терезии. Мария рассказала нам очень много интересного из истории и Вены, и Австрии, и знаковых исторических личностей. Познакомила нас и с дворцом, и с парком. Рассказала, что ещё на территории можно посмотреть. Так же по нашей просьбе зарезервировала для нас столик в театральном ресторане. Обещанные два часа пролетели абсолютно незаметно и Мария даже провела с нами немного больше запланированного времени. Хотя, если честно, мы могли бы гулять с ней и слушать весь день. Было очень интересно. Мария, спасибо вам ещё раз за замечательную экскурсию и просто приятное время!

  • E
    Evgeny
    3 октября 2021
    Классическая пешеходная экскурсия по Вене
    Замечательный экскурсовод, насыщенная и интересная экскурсия.
  • А
    Анна
    14 августа 2019
    Нестандартная прогулка по Вене
    Очень понравилось. Рекомендую!
  • E
    Elena
    17 июня 2019
    Нестандартная прогулка по Вене
    Очень приятная прогулка для первого знакомства с Веной. Спасибо Владе за интересный рассказ о городе. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Вена - первое знакомство
  2. Неспешная прогулка по парку Шёнбрунн
  3. Нестандартная прогулка по Вене
  4. Классическая пешеходная экскурсия по Вене
  5. Индивидуальная автомобильная обзорная экскурсия по Вене
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "История и архитектура" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 30 до 410. Туристы уже оставили гидам 141 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «История и архитектура», 141 ⭐ отзыв, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам