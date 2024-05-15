1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Вена - первое знакомство: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в мир великолепной архитектуры и богатой истории Вены, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по парку Шёнбрунн: дворцовый комплекс и история Марии Терезии
Исследуйте парк Шёнбрунн с экспертом, раскрывая тайны императорской семьи и старинного зоопарка
Начало: Около главного входа в парк Шёнбрунн
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нестандартная прогулка по Вене: история, дворцы и кулинария
Погрузитесь в атмосферу Вены: откройте для себя дворцовые апартаменты, узнайте историю города и насладитесь легендарным тортом Захер
Начало: Opernring 2
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 15:00
€30 за человека
Индивидуальная
3 часа
Расписание: Ежедневно в 10:00
от €410 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Императорский гламур: секреты Бренда и Власти
Отправиться за историческими, религиозными и социальными инсайтами в сокровищницу Хофбурга
Начало: У входа в сокровищницу
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€160 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IInna15 мая 2024Оля провела потрясающую экскурсию. Мы первый раз в Вене и влюбились в этот город благодаря Оле ее необыкновенному глубокому знанию
- ООксана11 мая 2024Ольга - прекрасный, опытный гид. Программа построена интересно. Мы получили море удовольствия и всем рекомендуем взять эту экскурсию!
- IIgor26 апреля 2024Очень позновательный тур
- ППолина8 января 2024Одна из лучших экскурсий, которую мы посетили с мужем и друзьями;) Огромное спасибо, Мария! Так приятно, когда гид действительно с
- ААлександр29 июля 2023Хорошая ознакомительная экскурсия.
- LLarisa24 июля 2023Мария- отличный рассказчик! Вся информация была структурирована, но в сжатом (как мы просили!) виде с интересными деталями и поддерживалась иллюстрациями!
- ССветлана21 апреля 2023Замечательная экскурсия! Шенбрунн сам по себе уже очень красивое и знаменательное место, но благодаря Марии мы практически погрузились во времена
- EEvgeny3 октября 2021Замечательный экскурсовод, насыщенная и интересная экскурсия.
- ААнна14 августа 2019Очень понравилось. Рекомендую!
- EElena17 июня 2019Очень приятная прогулка для первого знакомства с Веной. Спасибо Владе за интересный рассказ о городе. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "История и архитектура" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 30 до 410. Туристы уже оставили гидам 141 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «История и архитектура», 141 ⭐ отзыв, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август