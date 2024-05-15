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Марии Терезии. Мария рассказала нам очень много интересного из истории и Вены, и Австрии, и знаковых исторических личностей. Познакомила нас и с дворцом, и с парком. Рассказала, что ещё на территории можно посмотреть. Так же по нашей просьбе зарезервировала для нас столик в театральном ресторане. Обещанные два часа пролетели абсолютно незаметно и Мария даже провела с нами немного больше запланированного времени. Хотя, если честно, мы могли бы гулять с ней и слушать весь день. Было очень интересно. Мария, спасибо вам ещё раз за замечательную экскурсию и просто приятное время!