На экскурсии 🧭 вы узнаете историю 📖 города и его обитателей, получите полную информацию о месте, где когда-то проживала одна из самых влиятельных правящих династий Европы.

Начинается экскурсия ⛳ в историческом центре Вены, бывшей официальной резиденцией австрийских кайзеров. Исторический центр Вены – сердце старинного города с богатейшей историей. Во время экскурсии мы пройдем с Вами по улицам и переулкам, по которым ступала нога императоров и простолюдинов, писателей и композиторов, откроем тайны и вспомним легенды древнего города.

Кроме стандартной обзорной экскурсии мы можем разработать маршруты в зависимости от ваших пожеланий.