На экскурсии 🧭 вы узнаете историю 📖 города и его обитателей, получите полную информацию о месте, где когда-то проживала одна из самых влиятельных правящих династий Европы.
Начинается экскурсия ⛳ в историческом центре Вены, бывшей официальной резиденцией австрийских кайзеров. Исторический центр Вены – сердце старинного города с богатейшей историей. Во время экскурсии мы пройдем с Вами по улицам и переулкам, по которым ступала нога императоров и простолюдинов, писателей и композиторов, откроем тайны и вспомним легенды древнего города.
Кроме стандартной обзорной экскурсии мы можем разработать маршруты в зависимости от ваших пожеланий.
Что входит
услуги гида
Что не входит
стоимость входных билетов
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.