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Наследие австрийской монархии.

Vienna A.
Vienna A. – Гид из Вены
Наследие австрийской монархии.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • €150 за экскурсию

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Наследие австрийской монархии.
Наследие австрийской монархии.

Что вы увидите

  • Исторический центр Вены
На экскурсии 🧭 вы узнаете историю 📖 города и его обитателей, получите полную информацию о месте, где когда-то проживала одна из самых влиятельных правящих династий Европы.
Начинается экскурсия ⛳ в историческом центре Вены, бывшей официальной резиденцией австрийских кайзеров. Исторический центр Вены – сердце старинного города с богатейшей историей. Во время экскурсии мы пройдем с Вами по улицам и переулкам, по которым ступала нога императоров и простолюдинов, писателей и композиторов, откроем тайны и вспомним легенды древнего города.
Кроме стандартной обзорной экскурсии мы можем разработать маршруты в зависимости от ваших пожеланий.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • стоимость входных билетов
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Наследие австрийской монархии.
Наследие австрийской монархии.
Наследие австрийской монархии.
Наследие австрийской монархии.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Vienna A.
Vienna A.
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