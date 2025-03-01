Выбирайте один из двух маршрутов: красный познакомит с главными памятниками величественного города, синий — с
Описание экскурсии
Чтобы вы исследовали все главные места, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:
Красный маршрут: имперская Вена — «must-see» места
Мы увидим основные достопримечательности старого города, с них стоит начать знакомство с Веной: Венскую Оперу, знаменитый отель «Захер», где можно отведать одноимённый торт, зимнюю резиденцию Габсбургов — дворец Хофбург, церковь Миноритов, пассаж дворца Ферстель, кафе «Централь», Чумную колонну, потрясающий воображение собор Св. Стефана и ещё много интересного!
Синий маршрут: нехоженые тропы и средневековый дух
На этой прогулке мы свернём с проторенных туристических маршрутов в атмосферные узкие улочки Вены, чтобы увидеть городскую жизнь изнутри. Мы рассмотрим императорскую усыпальницу, церковь Св. Франциска, напоминающую сказочный замок. Поговорим о Моцарте и о Вене, как о музыкальной столице мира, увидим музыкальные часы «Анкер», поблуждаем по средневековой части Вены, заглянем в её дворики, раскроем её тайны!
Полезные советы — в обоих маршрутах
Наши гиды расскажут, как пользоваться венским транспортом, куда идти за самой вкусной местной кухней и австрийским пивом, где находятся лучшие места для шоппинга. А еще вы узнаете, как выбрать настоящие австрийские сувениры и какие венские музеи стоит посетить после экскурсии.
Организационные детали
- Экскурсия проходит по двум маршрутам. Вы сами выбираете какой вам нравится больше! С картой маршрутов и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
- Дети до 8 лет могут посетить экскурсию бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€30
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно