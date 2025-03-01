На нашей дружеской прогулке вы откроете богатую историю Вены и взглянете на неё глазами местных жителей.Выбирайте один из двух маршрутов: красный познакомит с главными памятниками величественного города, синий — с

Веной Средних веков. Мы не только покажем вам самое-самое, но и поможем сориентироваться в городе в первые дни путешествия, найти вкусные кафе и необычные австрийские сувениры! Просто выберите один из двух маршрутов — и приготовьтесь к погружению в историю и будни Вены!

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за 1–5 человек или €30 за человека, если вас больше

от €150 за 1–5 человек или €30 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Чтобы вы исследовали все главные места, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:

Красный маршрут: имперская Вена — «must-see» места

Мы увидим основные достопримечательности старого города, с них стоит начать знакомство с Веной: Венскую Оперу, знаменитый отель «Захер», где можно отведать одноимённый торт, зимнюю резиденцию Габсбургов — дворец Хофбург, церковь Миноритов, пассаж дворца Ферстель, кафе «Централь», Чумную колонну, потрясающий воображение собор Св. Стефана и ещё много интересного!

Синий маршрут: нехоженые тропы и средневековый дух

На этой прогулке мы свернём с проторенных туристических маршрутов в атмосферные узкие улочки Вены, чтобы увидеть городскую жизнь изнутри. Мы рассмотрим императорскую усыпальницу, церковь Св. Франциска, напоминающую сказочный замок. Поговорим о Моцарте и о Вене, как о музыкальной столице мира, увидим музыкальные часы «Анкер», поблуждаем по средневековой части Вены, заглянем в её дворики, раскроем её тайны!

Полезные советы — в обоих маршрутах

Наши гиды расскажут, как пользоваться венским транспортом, куда идти за самой вкусной местной кухней и австрийским пивом, где находятся лучшие места для шоппинга. А еще вы узнаете, как выбрать настоящие австрийские сувениры и какие венские музеи стоит посетить после экскурсии.

Организационные детали