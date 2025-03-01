Личное свидание с Веной

Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
На нашей дружеской прогулке вы откроете богатую историю Вены и взглянете на неё глазами местных жителей.

Выбирайте один из двух маршрутов: красный познакомит с главными памятниками величественного города, синий — с
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Веной Средних веков.

Мы не только покажем вам самое-самое, но и поможем сориентироваться в городе в первые дни путешествия, найти вкусные кафе и необычные австрийские сувениры! Просто выберите один из двух маршрутов — и приготовьтесь к погружению в историю и будни Вены!

Личное свидание с Веной
Личное свидание с Веной
Личное свидание с Веной
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Чтобы вы исследовали все главные места, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:

Красный маршрут: имперская Вена — «must-see» места

Мы увидим основные достопримечательности старого города, с них стоит начать знакомство с Веной: Венскую Оперу, знаменитый отель «Захер», где можно отведать одноимённый торт, зимнюю резиденцию Габсбургов — дворец Хофбург, церковь Миноритов, пассаж дворца Ферстель, кафе «Централь», Чумную колонну, потрясающий воображение собор Св. Стефана и ещё много интересного!

Синий маршрут: нехоженые тропы и средневековый дух

На этой прогулке мы свернём с проторенных туристических маршрутов в атмосферные узкие улочки Вены, чтобы увидеть городскую жизнь изнутри. Мы рассмотрим императорскую усыпальницу, церковь Св. Франциска, напоминающую сказочный замок. Поговорим о Моцарте и о Вене, как о музыкальной столице мира, увидим музыкальные часы «Анкер», поблуждаем по средневековой части Вены, заглянем в её дворики, раскроем её тайны!

Полезные советы — в обоих маршрутах

Наши гиды расскажут, как пользоваться венским транспортом, куда идти за самой вкусной местной кухней и австрийским пивом, где находятся лучшие места для шоппинга. А еще вы узнаете, как выбрать настоящие австрийские сувениры и какие венские музеи стоит посетить после экскурсии.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит по двум маршрутам. Вы сами выбираете какой вам нравится больше! С картой маршрутов и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Дети до 8 лет могут посетить экскурсию бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€30
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Венского центра туристической информации
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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