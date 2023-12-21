Современное искусство в Вене

Индивидуальная экскурсия в Вене

Арт-прогулка по музеям и галереям столицы Австрии с куратором

Познакомьтесь с художественной жизнью Вены, посетив несколько музеев и выставочных залов современного искусства.

Вы побываете в модернистском здании из стекла и стали Бельведере 21, где расскажу о местных художниках. Зайдёте в Дом сецессиона и поймёте, как живёт независимое творчество. И увидите работы Марины Абрамович, Синди Шерман и других авторов в бывших имперских конюшнях.
Современное искусство в Вене
Современное искусство в Вене
Современное искусство в Вене
Современное искусство в Вене
Современное искусство в Вене
Современное искусство в Вене
Современное искусство в Вене
Современное искусство в Вене
Современное искусство в Вене
Современное искусство в Вене
Современное искусство в Вене
Современное искусство в Вене
Современное искусство в Вене
Современное искусство в Вене
Современное искусство в Вене
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Начнём арт-тур в Бельведере 21, где представлена экспозиция послевоенного австрийского искусства. Выставки здесь регулярно меняются, но именно здесь я объясню вам, в чём заключается специфика художественных практик местных авторов.

Продолжим в Доме сецессиона — это шедевр архитектуры в стиле модерн и единственный в Австрии выставочный зал, которым управляют художники. Здесь вы увидите, что представляет собой независимая арт-сцена.

Музейный квартал — это бывшие имперские конюшни, которые стали домом для нескольких творческих локаций. Тут есть Музей современного искусства mumok с тематическими выставками из собственной коллекции. По вашему желанию мы пройдём по пассажам квартала — выставочными залам под открытым небом — или изучим выставку mumok’а или другого музея на выбор.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты в музеи — €36. Для детей, студентов и людей 65+ есть скидки. Я могу купить билеты для вас заранее. Или вы можете покупать билеты по ходу прогулки (время, проведённое в очереди, считается временем экскурсии).
  • Я рада видеть взрослых и детей от 13 лет. Некоторые произведения рассчитаны на аудиторию 18+ — предупредите меня, если хотите, чтобы я исключила их из маршрута.
  • От Бельведера 21 до Сецессиона можно проехать на такси. Но если вы интересуетесь искусством в общественном пространстве, можем воспользоваться метро. Этот трансфер включён в стоимость экскурсии.
  • Маршрут может меняться из-за временного закрытия музеев или смены экспозиций. В этом случае я предложу альтернативные локации.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе музея Бельведер 21
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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