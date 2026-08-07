Арт-прогулка по музеям и галереям столицы Австрии с куратором
Познакомьтесь с художественной жизнью Вены, посетив несколько музеев и выставочных залов современного искусства.
Вы побываете в модернистском здании из стекла и стали Бельведере 21, где расскажу о местных художниках. Зайдёте в Дом сецессиона и поймёте, как живёт независимое творчество. И увидите работы Марины Абрамович, Синди Шерман и других авторов в бывших имперских конюшнях.
Описание экскурсии
Начнём арт-прогулку в Бельведере 21, где представлена экспозиция послевоенного австрийского искусства. Выставки здесь регулярно меняются, но именно здесь я объясню вам, в чём заключается специфика художественных практик местных авторов.
Продолжим в Доме сецессиона — это шедевр архитектуры в стиле модерн и единственный в Австрии выставочный зал, которым управляют художники. Здесь вы увидите, что представляет собой независимая арт-сцена.
Музейный квартал — это бывшие имперские конюшни, которые стали домом для нескольких творческих локаций. Тут есть Музей современного искусства mumok с тематическими выставками из собственной коллекции. По вашему желанию мы пройдём по пассажам квартала — выставочными залам под открытым небом — или изучим выставку mumok’а или другого музея на выбор.
Организационные детали
Дополнительные расходы: входные билеты в музеи — €36. Для детей, студентов и людей 65+ есть скидки. Я могу купить билеты для вас заранее. Или вы можете покупать билеты по ходу прогулки (время, проведённое в очереди, считается временем экскурсии).
Я рада видеть взрослых и детей от 13 лет. Некоторые произведения рассчитаны на аудиторию 18+ — предупредите меня, если хотите, чтобы я исключила их из маршрута.
От Бельведера 21 до Сецессиона можно проехать на такси. Но если вы интересуетесь искусством в общественном пространстве, можем воспользоваться метро. Этот трансфер включён в стоимость экскурсии.
Маршрут может меняться из-за временного закрытия музеев или смены экспозиций. В этом случае я предложу альтернативные локации.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе музея Бельведер 21
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 777 туристов
Что искусство действительно даёт зрителю? Чтобы найти ответ, я и изучала историю искусства (степень MA in History of Art, 2010) и организовывала художественные проекты в интереснейших местах — от заброшенного читать дальшеуменьшить
завода в Нижнем Новгороде до Российского павильона в Венеции, и продюсировала телевизионные программы, собирая материалы в музеях от Лондона до Гуанчжоу. Я считаю, из любого артефакта можно извлечь бОльший смысл, если добавить к истории искусства антропологию, экономику и немного вечерних новостей. Хотите попробовать?
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