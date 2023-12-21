Арт-прогулка по музеям и галереям столицы Австрии с куратором
Вы побываете в модернистском здании из стекла и стали Бельведере 21, где расскажу о местных художниках. Зайдёте в Дом сецессиона и поймёте, как живёт независимое творчество. И увидите работы Марины Абрамович, Синди Шерман и других авторов в бывших имперских конюшнях.
дек
дек
дек
янв
янв
янв
янв
даты
Описание
Что вас ожидает
Начнём арт-тур в Бельведере 21, где представлена экспозиция послевоенного австрийского искусства. Выставки здесь регулярно меняются, но именно здесь я объясню вам, в чём заключается специфика художественных практик местных авторов.
Продолжим в Доме сецессиона — это шедевр архитектуры в стиле модерн и единственный в Австрии выставочный зал, которым управляют художники. Здесь вы увидите, что представляет собой независимая арт-сцена.
Музейный квартал — это бывшие имперские конюшни, которые стали домом для нескольких творческих локаций. Тут есть Музей современного искусства mumok с тематическими выставками из собственной коллекции. По вашему желанию мы пройдём по пассажам квартала — выставочными залам под открытым небом — или изучим выставку mumok’а или другого музея на выбор.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: входные билеты в музеи — €36. Для детей, студентов и людей 65+ есть скидки. Я могу купить билеты для вас заранее. Или вы можете покупать билеты по ходу прогулки (время, проведённое в очереди, считается временем экскурсии).
- Я рада видеть взрослых и детей от 13 лет. Некоторые произведения рассчитаны на аудиторию 18+ — предупредите меня, если хотите, чтобы я исключила их из маршрута.
- От Бельведера 21 до Сецессиона можно проехать на такси. Но если вы интересуетесь искусством в общественном пространстве, можем воспользоваться метро. Этот трансфер включён в стоимость экскурсии.
- Маршрут может меняться из-за временного закрытия музеев или смены экспозиций. В этом случае я предложу альтернативные локации.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе музея Бельведер 21
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.