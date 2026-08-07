Познакомьтесь с художественной жизнью Вены, посетив несколько музеев и выставочных залов современного искусства. Вы побываете в модернистском здании из стекла и стали Бельведере 21, где расскажу о местных художниках. Зайдёте в Дом сецессиона и поймёте, как живёт независимое творчество. И увидите работы Марины Абрамович, Синди Шерман и других авторов в бывших имперских конюшнях.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Начнём арт-прогулку в Бельведере 21, где представлена экспозиция послевоенного австрийского искусства. Выставки здесь регулярно меняются, но именно здесь я объясню вам, в чём заключается специфика художественных практик местных авторов.

Продолжим в Доме сецессиона — это шедевр архитектуры в стиле модерн и единственный в Австрии выставочный зал, которым управляют художники. Здесь вы увидите, что представляет собой независимая арт-сцена.

Музейный квартал — это бывшие имперские конюшни, которые стали домом для нескольких творческих локаций. Тут есть Музей современного искусства mumok с тематическими выставками из собственной коллекции. По вашему желанию мы пройдём по пассажам квартала — выставочными залам под открытым небом — или изучим выставку mumok’а или другого музея на выбор.

Организационные детали