читать дальше можно значительно больше и совсем без усталости. Мария-интересный рассказчик, экскурсия для тех,кому нужно понять чем живет Вена, а не просто рассказ об истории. Однозначно рекомендую

Прекрасная экскурсия, несмотря на ветер и дождь. У кого еще не было сегвей-опыта- смелее вперед! Увидеть за то же время