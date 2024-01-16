1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
По Вене - на электросамокате: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по знаменитой Рингштрассе, увидите Оперный театр, ратушу и Дунайский канал. На электросамокатах охватите максимум интересных мест без усталости
Начало: На площади Альбертина
«Доехать до дворца Бельведер или посмотреть цветной дом художника Хундертвассера на самокате — одно удовольствие»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Вене на Segway или велосипеде: имперская столица и скрытые уголки
Прокатитесь по Вене на велосипеде или Segway, наслаждаясь архитектурой и увлекательными рассказами. Выберите маршрут по Рингштрассе или 2-му району
Начало: Bösendorferstraße 5
«Мы проедем на велосипедах или сегвеях по одному из двух насыщенных маршрутов»
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
от €160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Вене на электросамокатах: историческое приключение по Рингштрассе
Прокатитесь на электросамокате по историческому центру Вены, наслаждаясь видами Ратуши, Оперного театра и других символов города
Начало: Опера
«На самокате мы проедем по Рингштрассе, увидим ключевые достопримечательности Вены и при этом не устанем»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис16 января 2024Считаю что тематику нужно обновлять. История это прекрасно. Но она интересует меньше 5 процентов. Нужны экскурсии из разряда сплетни слухи расследования, персоны.
- ЕЕлена15 июля 2023Прекрасная экскурсия, несмотря на ветер и дождь. У кого еще не было сегвей-опыта- смелее вперед! Увидеть за то же время
- ВВадим26 июня 2023Экскурсия очень понравилась, Мария отличный рассказчик и впечатляет своей заинтересованостью. Также сигвеи очень хорошие, пожалуй лучшие из тех что мы брали в прошлом. Большое спасибо.
- ВВика26 июля 2022Замечательный маршрут, интересный рассказ, Мария очень приятный человек.
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «На самокатах»
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Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "На самокатах" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 160. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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