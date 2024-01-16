Удобно и познавательно на сегвеях и самокатах

Найдено 3 экскурсии в категории «На самокатах» в Вене на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Вене - на электросамокате
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
По Вене - на электросамокате: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по знаменитой Рингштрассе, увидите Оперный театр, ратушу и Дунайский канал. На электросамокатах охватите максимум интересных мест без усталости
Начало: На площади Альбертина
«Доехать до дворца Бельведер или посмотреть цветной дом художника Хундертвассера на самокате — одно удовольствие»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 5 чел.
По Вене на Segway или велосипеде
🚲 На велосипеде
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
По Вене на Segway или велосипеде: имперская столица и скрытые уголки
Прокатитесь по Вене на велосипеде или Segway, наслаждаясь архитектурой и увлекательными рассказами. Выберите маршрут по Рингштрассе или 2-му району
Начало: Bösendorferstraße 5
«Мы проедем на велосипедах или сегвеях по одному из двух насыщенных маршрутов»
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
от 160 за всё до 8 чел.
По Вене на электросамокатах
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2 часа
По Вене на электросамокатах: историческое приключение по Рингштрассе
Прокатитесь на электросамокате по историческому центру Вены, наслаждаясь видами Ратуши, Оперного театра и других символов города
Начало: Опера
«На самокате мы проедем по Рингштрассе, увидим ключевые достопримечательности Вены и при этом не устанем»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    16 января 2024
    По Вене - на электросамокате
    Считаю что тематику нужно обновлять. История это прекрасно. Но она интересует меньше 5 процентов. Нужны экскурсии из разряда сплетни слухи расследования, персоны.
    Считаю что тематику нужно обновлять. История это прекрасно. Но она интересует меньше 5 процентов. Нужны экскурсии
  • Е
    Елена
    15 июля 2023
    По Вене на Segway или велосипеде
    Прекрасная экскурсия, несмотря на ветер и дождь. У кого еще не было сегвей-опыта- смелее вперед! Увидеть за то же время
    читать дальше

    можно значительно больше и совсем без усталости. Мария-интересный рассказчик, экскурсия для тех,кому нужно понять чем живет Вена, а не просто рассказ об истории. Однозначно рекомендую

  • В
    Вадим
    26 июня 2023
    По Вене на Segway или велосипеде
    Экскурсия очень понравилась, Мария отличный рассказчик и впечатляет своей заинтересованостью. Также сигвеи очень хорошие, пожалуй лучшие из тех что мы брали в прошлом. Большое спасибо.
  • В
    Вика
    26 июля 2022
    По Вене на Segway или велосипеде
    Замечательный маршрут, интересный рассказ, Мария очень приятный человек.

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «На самокатах»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По Вене - на электросамокате
  2. По Вене на Segway или велосипеде
  3. По Вене на электросамокатах
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Венская ратуша
  4. Собор Святого Стефана
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Парламент
  9. Дом Хундертвассера
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "На самокатах" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 160. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на самокатах, 11 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам