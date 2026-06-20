Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Вене

Найдено 26 экскурсий в категории «Для иностранцев» в Вене на русском языке, цены от €60, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Вена - увидеть и влюбиться
Пешая
2 часа
70 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вена - увидеть и влюбиться
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вене, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Maria-Theresienplatz
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
В группе по Галерее Бельведер
1.5 часа
23 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
В группе по Галерее Бельведер
Побывать во дворце и узнать, какой была женщина-мечта Климта
Начало: У Галереи Бельведер
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за человека
Еврейская Вена
Пешая
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Еврейская Вена
Исследуйте еврейскую историю Вены, от первых упоминаний до современности. Узнайте о Фрейде, Герцле и других выдающихся личностях
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
€170 за всё до 15 чел.
Прогулки по архитектурной Вене
Пешая
1.5 часа
65 отзывов
Индивидуальная
Прогулки по архитектурной Вене
Индивидуальная экскурсия по Вене, где архитектура расскажет свои истории. Откройте для себя скрытые жемчужины и получите уникальные впечатления
Начало: Museumsquartier
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от €60 за человека
Вена - классика и импровизация
Пешая
2 часа
67 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Вена - классика и импровизация
Откройте для себя неизведанные уголки Вены, погрузитесь в истории Габсбургов и насладитесь уникальными достопримечательностями без толп
Начало: Rotenturmstrasse 28
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 5 чел.
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
2.5 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Экскурсия по музею с фокусом на менталитет австрийцев, отражённый в живописи
Начало: У входа в музей
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€325 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
Пешая
2.5 часа
81 отзыв
Фотопрогулка
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
Открыть историю и достопримечательности Вены и заодно получить прекрасное фотопортфолио на память
Начало: Около императорской кондитерской Демель на улице К...
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 5 чел.
Арт-прогулка по самому большому собранию Питера Брейгеля Старшего
1.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Арт-прогулка по самому большому собранию Питера Брейгеля Старшего
Увидеть знаменитую коллекцию Брейгеля в Вене и разобраться в природе его таланта
Начало: Возле Музея истории искусства
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
€240 за всё до 4 чел.
Велопрогулка вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг
На велосипеде
4 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Велопрогулка вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг
Погрузитесь в атмосферу Вены, крутя педали вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг. Насладитесь природой и активным отдыхом на свежем воздухе
4 июл в 10:30
5 июл в 10:00
€182 за всё до 6 чел.
Большая арт-прогулка по творчеству Густава Климта
Пешая
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большая арт-прогулка по творчеству Густава Климта
Понять гений художника через погружение в его жизнь и знакомство с культовыми полотнами
Начало: У входа в дворец Бельведер
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€440 за всё до 4 чел.
Из Вены в Бургенланд - открыть неизведанную Австрию
На машине
7 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Вены в Бургенланд - открыть неизведанную Австрию
Посетить дворец, отведать настоящий торт Эстерхази и открыть секреты местного виноделия
Начало: Ваше место проживания
5 июл в 08:30
6 июл в 08:30
€585 за человека
Как выбрать корону: руководство по реликвиям сокровищницы Хофбурга
2.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Как выбрать корону: руководство по реликвиям сокровищницы Хофбурга
Погрузитесь в мир корон, скипетров и мантий. Узнайте, как символы власти отражают человеческие ценности и иерархию общества
Начало: Перед входом в музей
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Критическая экскурсия по must-see-объектам венского Музея истории искусств
3 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Критическая экскурсия по must-see-объектам венского Музея истории искусств
Увидеть шедевры коллекции музея и понять, в чём их особенность
Начало: У входа в музей
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
€400 за всё до 4 чел.
Музей Леопольда: Климт, Шиле и Венский сецессион
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Музей Леопольда: Климт, Шиле и Венский сецессион
Исследуйте тайны венского сецессиона в компании Климта и Шиле на уникальной экскурсии по музею Леопольда
Начало: У вход в Музей Леопольда
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€300 за всё до 4 чел.
Экскурсия по музею Зигмунда Фрейда
1.5 часа
3 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Экскурсия по музею Зигмунда Фрейда
Погрузитесь в атмосферу, где творил Зигмунд Фрейд. Исследуйте его личные вещи и узнайте, как он стал известным психологом
Начало: На улице Bergstrasse
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за человека
Влюбиться в Вену за 2,5 часа: фотопрогулка по прекрасному городу
Пешая
2.5 часа
-
10%
3 отзыва
Фотопрогулка
до 5 чел.
Влюбиться в Вену за 2,5 часа: фотопрогулка по прекрасному городу
Пройти по живописному маршруту, поговорить о городе и сохранить историю в кадре
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€261€290 за всё до 5 чел.
Шедевры и красавицы венского Музея истории искусств
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шедевры и красавицы венского Музея истории искусств
Тур по всем коллекциям с фокусом на красоту и её изменчивые стандарты
Начало: У входа в музей
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
Шедевры Бельведера - на активной экскурсии для детей и родителей
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Шедевры Бельведера - на активной экскурсии для детей и родителей
Познакомиться с архитектурой и живописью в интерактивном формате с заданиями
Начало: У входа в Дворец Бельведер
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:30
€240 за всё до 4 чел.
Климт и Босх: погружение в идеальное искусство
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Климт и Босх: погружение в идеальное искусство
Жизнь и эпохи художников, их центральные работы, поиск смыслов, новые грани в искусстве - и катарсис
Начало: У здания Академии
3 июл в 11:00
14 июл в 10:00
€250 за всё до 8 чел.
Как и почему «Поцелуй» Климта стал известным на весь мир
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Как и почему «Поцелуй» Климта стал известным на весь мир
Разобраться в феномене одной картины на авторской арт-экскурсии в Бельведере
Начало: У входа в Бельведер
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€240 за всё до 4 чел.
Долина Дуная + винная дегустация (из Вены)
На машине
7.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Долина Дуная + винная дегустация (из Вены)
Окунуться в атмосферу подлинной Европы, заехать в средневековую деревню и попробовать местное вино
Начало: От вашего отеля
5 июл в 09:00
6 июл в 09:00
€620 за всё до 3 чел.
Хофбург изнутри: знакомство с сокровищами Габсбургов
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Хофбург изнутри: знакомство с сокровищами Габсбургов
Узнайте о величии Габсбургов в Хофбурге. Погрузитесь в историю через артефакты, доспехи и музыкальные инструменты. Это путешествие в сердце Вены
Начало: На площади In der Burg
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€460 за всё до 4 чел.
Современное искусство в Вене
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Современное искусство в Вене
Арт-прогулка по музеям и галереям столицы Австрии с куратором
Начало: В районе музея Бельведер 21
14 июл в 11:00
16 июл в 11:00
€420 за всё до 4 чел.
Квест для взрослых и детей «Моцарт в Вене»
Пешая
2 часа
Квест
до 8 чел.
Квест для взрослых и детей «Моцарт в Вене»
В увлекательном формате с заданиями развенчать мифы о последних годах жизни гения
Начало: Около собора Св. Стефана
20 июл в 08:00
21 июл в 08:00
€250 за всё до 8 чел.
Мистическая экскурсия-квест в Музее истории искусств
2 часа
Квест
до 6 чел.
Мистическая экскурсия-квест в Музее истории искусств
Приглашаем в увлекательное путешествие по музею, где каждый экспонат скрывает загадку. Станьте исследователем мира мистики и искусства
Начало: В Музее истории искусств
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€300 за всё до 6 чел.
Локации фильма «Перед рассветом»: прогулка по Вене 30 лет спустя
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Локации фильма «Перед рассветом»: прогулка по Вене 30 лет спустя
Прогулка по Вене, вдохновлённая фильмом «Перед рассветом», подарит вам уникальные впечатления и позволит увидеть город глазами режиссёра
Начало: Maria-Theresien-Platz
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:00
€130 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

З
Еврейская Вена
Тур Гид был очень профессиональный. Экскурсия была очень интересной.
Вам был полезен этот отзыв?
I
Прогулки по архитектурной Вене
Экскурсия с гидом Ульяна, очень понравилось, рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
З
В группе по Галерее Бельведер
Наталья провела экскурсию очень интересно. Нам очень понравилось,
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Арт-прогулка по самому большому собранию Питера Брейгеля Старшего
Арт-прогулка по самому большому собранию работ Питера Брейгеля Старшего в Вене стала для нас настоящим путешествием в мир великого искусства.
читать дальшеуменьшить

Юлия сразу расположила к себе, нам было комфортно общаться и задавать вопросы - Юлия не просто прекрасно владеет материалом, но и умеет оживить историю, наполняя её интересными деталями, контекстом и глубоким пониманием эпохи.

Экскурсия прошла на одном дыхании. Юлия помогла увидеть в картинах гораздо больше, чем можно заметить при самостоятельном осмотре: символы, скрытые смыслы, особенности художественного языка Брейгеля и связь его произведений с историческими событиями того времени.

От всей души благодарим Юлию за вдохновляющую экскурсию и рекомендуем её всем, кто хочет увидеть и понять больше.

Вам был полезен этот отзыв?
М
Вена - увидеть и влюбиться
шикарная экскурсия, мы наслаждались городом и гидом. гид Марианна ответила на все вопросы, помогла купить билеты на метро, что для туристов, впервые посетивших Вену очень важно. рекомендуем, великолепная экскурсия и гид!!!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Вена - увидеть и влюбиться
Марианна - очень приятный гид, не перегружает датами и тяжелой историей. Умеет подстроиться под пожелания. Порекомендовала шикарное место для обеда после экскурсии. Рекомендую! 👍
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Как выбрать корону: руководство по реликвиям сокровищницы Хофбурга
Экскурсия «Как выбрать корону: руководство по реликвиям сокровищницы Хофбурга» с Юлией оказалась одной из самых необычных и интеллектуально насыщенных экскурсий,
читать дальшеуменьшить

на которых нам доводилось бывать. Экскурсия прошла очень живо и интерактивно — это не лекция, а постоянный диалог, где хочется размышлять, сравнивать и задавать вопросы. После неё смотришь на сокровищницу уже не как на музей драгоценностей, а как на пространство, где за каждым предметом скрываются смыслы, мифы и механизмы влияния. Огромное спасибо Юлии за эрудицию, увлечённость и умение рассказывать о сложных вещах так интересно и доступно. Однозначно рекомендую всем, кто любит историю, культуру и нестандартный взгляд на привычные вещи.

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Вена - увидеть и влюбиться
Данная экскурсия отлично подходит для первого знакомства с Веной и ее историей. Марианна- интеллигентный и хорошо владеющий информацией экскурсовод,приятный в общении.
Вам был полезен этот отзыв?
Юсуф
Вена - увидеть и влюбиться
Классный гид! рекомендую всем!
Классный гид! рекомендую всем!
Классный гид! рекомендую всем!
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Хочу еще раз выразить благодарность Юлии за проведённую экскурсию. Даже в меньший срок, чем мы запланировали (в виду нашего опоздания),
читать дальшеуменьшить

Юлия успела провести полноценную экскурсию. Материал представлен простым и понятным языком, вся информация изложена структурно и последовательно. Это значительно помогло разобраться истории Австрии, посмотреть под другим углом на жителей, их традиции и ценности. Кроме того, Юлия позитивный и открытый человек, с ней легко и приятно общаться. Время пролетело незаметно.

Вам был полезен этот отзыв?
Всего 468 отзывов в Вене в категории "Для иностранцев"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26:
  1. Вена - увидеть и влюбиться;
  2. В группе по Галерее Бельведер;
  3. Еврейская Вена;
  4. Прогулки по архитектурной Вене;
  5. Вена - классика и импровизация.
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Хофбург;
  2. Музей истории искусств;
  3. Венская опера;
  4. Венская ратуша;
  5. Музей Леопольда;
  6. Собор Святого Стефана;
  7. Шёнбрунн;
  8. Венский лес;
  9. Исторический музей;
  10. Музей современного искусства.
Сколько стоит экскурсия по Вене в июле 2026
Сейчас в Вене в категории "Для иностранцев" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 60 до 620 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 468 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 26 экскурсий на 2026 год для иностранцев, 468 ⭐ отзывов, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь