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Индивидуальная
до 10 чел.
Вена - увидеть и влюбиться
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вене, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Maria-Theresienplatz
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
В группе по Галерее Бельведер
Побывать во дворце и узнать, какой была женщина-мечта Климта
Начало: У Галереи Бельведер
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Еврейская Вена
Исследуйте еврейскую историю Вены, от первых упоминаний до современности. Узнайте о Фрейде, Герцле и других выдающихся личностях
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
€170 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
Прогулки по архитектурной Вене
Индивидуальная экскурсия по Вене, где архитектура расскажет свои истории. Откройте для себя скрытые жемчужины и получите уникальные впечатления
Начало: Museumsquartier
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от €60 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Вена - классика и импровизация
Откройте для себя неизведанные уголки Вены, погрузитесь в истории Габсбургов и насладитесь уникальными достопримечательностями без толп
Начало: Rotenturmstrasse 28
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Коллекции дворца Бельведер и австрийская идентичность
Экскурсия по музею с фокусом на менталитет австрийцев, отражённый в живописи
Начало: У входа в музей
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€325 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
Открыть историю и достопримечательности Вены и заодно получить прекрасное фотопортфолио на память
Начало: Около императорской кондитерской Демель на улице К...
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Арт-прогулка по самому большому собранию Питера Брейгеля Старшего
Увидеть знаменитую коллекцию Брейгеля в Вене и разобраться в природе его таланта
Начало: Возле Музея истории искусства
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Велопрогулка вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг
Погрузитесь в атмосферу Вены, крутя педали вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг. Насладитесь природой и активным отдыхом на свежем воздухе
4 июл в 10:30
5 июл в 10:00
€182 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Большая арт-прогулка по творчеству Густава Климта
Понять гений художника через погружение в его жизнь и знакомство с культовыми полотнами
Начало: У входа в дворец Бельведер
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€440 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Вены в Бургенланд - открыть неизведанную Австрию
Посетить дворец, отведать настоящий торт Эстерхази и открыть секреты местного виноделия
Начало: Ваше место проживания
5 июл в 08:30
6 июл в 08:30
€585 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Как выбрать корону: руководство по реликвиям сокровищницы Хофбурга
Погрузитесь в мир корон, скипетров и мантий. Узнайте, как символы власти отражают человеческие ценности и иерархию общества
Начало: Перед входом в музей
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Критическая экскурсия по must-see-объектам венского Музея истории искусств
Увидеть шедевры коллекции музея и понять, в чём их особенность
Начало: У входа в музей
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Музей Леопольда: Климт, Шиле и Венский сецессион
Исследуйте тайны венского сецессиона в компании Климта и Шиле на уникальной экскурсии по музею Леопольда
Начало: У вход в Музей Леопольда
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€300 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Экскурсия по музею Зигмунда Фрейда
Погрузитесь в атмосферу, где творил Зигмунд Фрейд. Исследуйте его личные вещи и узнайте, как он стал известным психологом
Начало: На улице Bergstrasse
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за человека
-
10%
Фотопрогулка
до 5 чел.
Влюбиться в Вену за 2,5 часа: фотопрогулка по прекрасному городу
Пройти по живописному маршруту, поговорить о городе и сохранить историю в кадре
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€261
€290 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шедевры и красавицы венского Музея истории искусств
Тур по всем коллекциям с фокусом на красоту и её изменчивые стандарты
Начало: У входа в музей
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шедевры Бельведера - на активной экскурсии для детей и родителей
Познакомиться с архитектурой и живописью в интерактивном формате с заданиями
Начало: У входа в Дворец Бельведер
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:30
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Климт и Босх: погружение в идеальное искусство
Жизнь и эпохи художников, их центральные работы, поиск смыслов, новые грани в искусстве - и катарсис
Начало: У здания Академии
3 июл в 11:00
14 июл в 10:00
€250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Как и почему «Поцелуй» Климта стал известным на весь мир
Разобраться в феномене одной картины на авторской арт-экскурсии в Бельведере
Начало: У входа в Бельведер
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Долина Дуная + винная дегустация (из Вены)
Окунуться в атмосферу подлинной Европы, заехать в средневековую деревню и попробовать местное вино
Начало: От вашего отеля
5 июл в 09:00
6 июл в 09:00
€620 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Хофбург изнутри: знакомство с сокровищами Габсбургов
Узнайте о величии Габсбургов в Хофбурге. Погрузитесь в историю через артефакты, доспехи и музыкальные инструменты. Это путешествие в сердце Вены
Начало: На площади In der Burg
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€460 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Современное искусство в Вене
Арт-прогулка по музеям и галереям столицы Австрии с куратором
Начало: В районе музея Бельведер 21
14 июл в 11:00
16 июл в 11:00
€420 за всё до 4 чел.
Квест
до 8 чел.
Квест для взрослых и детей «Моцарт в Вене»
В увлекательном формате с заданиями развенчать мифы о последних годах жизни гения
Начало: Около собора Св. Стефана
20 июл в 08:00
21 июл в 08:00
€250 за всё до 8 чел.
Квест
до 6 чел.
Мистическая экскурсия-квест в Музее истории искусств
Приглашаем в увлекательное путешествие по музею, где каждый экспонат скрывает загадку. Станьте исследователем мира мистики и искусства
Начало: В Музее истории искусств
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Локации фильма «Перед рассветом»: прогулка по Вене 30 лет спустя
Прогулка по Вене, вдохновлённая фильмом «Перед рассветом», подарит вам уникальные впечатления и позволит увидеть город глазами режиссёра
Начало: Maria-Theresien-Platz
Сегодня в 11:00
Завтра в 15:00
€130 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
З
Тур Гид был очень профессиональный. Экскурсия была очень интересной.
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I
Экскурсия с гидом Ульяна, очень понравилось, рекомендую
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З
Наталья провела экскурсию очень интересно. Нам очень понравилось,
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Ю
Арт-прогулка по самому большому собранию работ Питера Брейгеля Старшего в Вене стала для нас настоящим путешествием в мир великого искусства.
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М
шикарная экскурсия, мы наслаждались городом и гидом. гид Марианна ответила на все вопросы, помогла купить билеты на метро, что для туристов, впервые посетивших Вену очень важно. рекомендуем, великолепная экскурсия и гид!!!
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М
Марианна - очень приятный гид, не перегружает датами и тяжелой историей. Умеет подстроиться под пожелания. Порекомендовала шикарное место для обеда после экскурсии. Рекомендую! 👍
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Н
Экскурсия «Как выбрать корону: руководство по реликвиям сокровищницы Хофбурга» с Юлией оказалась одной из самых необычных и интеллектуально насыщенных экскурсий,
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Н
Данная экскурсия отлично подходит для первого знакомства с Веной и ее историей. Марианна- интеллигентный и хорошо владеющий информацией экскурсовод,приятный в общении.
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Классный гид! рекомендую всем!
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Хочу еще раз выразить благодарность Юлии за проведённую экскурсию. Даже в меньший срок, чем мы запланировали (в виду нашего опоздания),
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Всего 468 отзывов в Вене в категории "Для иностранцев"
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Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Для иностранцев»
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