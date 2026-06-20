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на которых нам доводилось бывать. Экскурсия прошла очень живо и интерактивно — это не лекция, а постоянный диалог, где хочется размышлять, сравнивать и задавать вопросы. После неё смотришь на сокровищницу уже не как на музей драгоценностей, а как на пространство, где за каждым предметом скрываются смыслы, мифы и механизмы влияния. Огромное спасибо Юлии за эрудицию, увлечённость и умение рассказывать о сложных вещах так интересно и доступно. Однозначно рекомендую всем, кто любит историю, культуру и нестандартный взгляд на привычные вещи.