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всем! Подача информации была настолько легкой и доступной, но в тоже время информативной, что время пролетело на одном дыхании! Мы остались с морем позитивных впечатлений о замечательной экскурсии. Мой старший сын с интересом участвовал во всех квестах. А самое главное моя 5-я дочь удивила всех, когда позже узнала в репродукции из журнала картину Вермеера из Венского музея) мы получили море удовольствия, а дети замечательный опыт и интерес к искусству благодаря Наталье. Экскурсию смело рекомендую для детей и взрослых любых возрастов! Интересно будет всем!