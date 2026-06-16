Показать всё
Мини-группа
до 10 чел.
В группе по Музею истории искусств
Пройти по залам музея и узнать, как украли «Сальеру» Челлини
Начало: У Музея истории искусств
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€120 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Арт-прогулка по самому большому собранию Питера Брейгеля Старшего
Увидеть знаменитую коллекцию Брейгеля в Вене и разобраться в природе его таланта
Начало: Возле Музея истории искусства
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Детская экскурсия по Музею истории искусств в Вене
Погрузитесь в мир искусства с вашим ребенком! Интерактивная экскурсия в Музее истории искусств Вены - это весело и познавательно
Начало: Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Искусство модернизма в галерее Альбертина
Познакомиться с коллекциями музея и тенденциями модернистского и современного искусства
Начало: У входа в музей
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Музей Леопольда: Климт, Шиле и Венский сецессион
Исследуйте тайны венского сецессиона в компании Климта и Шиле на уникальной экскурсии по музею Леопольда
Начало: У вход в Музей Леопольда
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Босх и Боттичелли в Венской Академии искусств
Разгадать послания знаменитых картин и понять, как они стали образцом для подражания
Начало: У входа в Академию
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шедевры и красавицы венского Музея истории искусств
Тур по всем коллекциям с фокусом на красоту и её изменчивые стандарты
Начало: У входа в музей
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шедевры Бельведера - на активной экскурсии для детей и родителей
Познакомиться с архитектурой и живописью в интерактивном формате с заданиями
Начало: У входа в Дворец Бельведер
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:30
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Климт и Босх: погружение в идеальное искусство
Жизнь и эпохи художников, их центральные работы, поиск смыслов, новые грани в искусстве - и катарсис
Начало: У здания Академии
3 июл в 11:00
14 июл в 10:00
€250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Музей Хайди Хортен: искусство на миллиард
Увидеть яркие образцы изобразительного искусства и посетить выставку ANIMALIA
Начало: Между зданием Оперы и музеем Альбертина
3 июл в 12:30
4 июл в 11:30
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Современное искусство в Вене
Арт-прогулка по музеям и галереям столицы Австрии с куратором
Начало: В районе музея Бельведер 21
14 июл в 11:00
16 июл в 11:00
€420 за всё до 4 чел.
Групповая
до 25 чел.
От Густава Климта до наших дней: шедевры 20-21 веков в музее Heidi Horten Collection
Погрузитесь в мир искусства в музее Heidi Horten Collection. Увидите работы Климта, Базелица и других мастеров. Подходит как для знатоков, так и для новичков
Начало: У музея
8 июл в 12:30
€135 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Что такое искусство и зачем оно нужно - в Венский музей истории искусств всей семьёй
Познакомьтесь с шедеврами Венского музея истории искусств. Узнайте, как искусство может вдохновлять и удивлять, независимо от возраста
Начало: У входа в музей
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Эгон Шиле в Музее Леопольда в Вене
Всё, что вы хотели знать о скандальном искусстве, но боялись спросить
Начало: В Музейном квартале
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Ю
Арт-прогулка по самому большому собранию работ Питера Брейгеля Старшего в Вене стала для нас настоящим путешествием в мир великого искусства.
Вам был полезен этот отзыв?
И
остались под глубоким впечатлением от посещения музея. Наталья-потрясающий рассказчик и знаток материала.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Наталье была поставлена сложная задача провести экскурсию для 3 взрослых и детей 14 и 5 лет. В результате было интересно
Вам был полезен этот отзыв?
С
Экскурсия очень понравилось! Спасибо Юлии 🌷
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юлия именно тот гид, тот рассказчик, который настолько погрузит Вас в тему, что даже если Вы не сильно разбираетесь в
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Юлия прекрасный рассказчик! Лекция и экскурсия превзошли все мои ожидания, умно, продуманно, увлекательно, прекрасная подача. . Однозначно рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Очень высокий уровень!
Вам был полезен этот отзыв?
Совершенно изумительная экскурсия по музею искусств от Юлии. Она- человек, влюбленный в Брейгеля и умеющий передать это чувство слушателям. Было познавательно и увлекательно и детям, и взрослым, и пенсионерам:-) горячо рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Посетили экскурсию в Музее истории искусств в Вене на выставке Брегеля — самой крупной коллекции его работ в мире. Это
Вам был полезен этот отзыв?
Это было что-то невероятное! Профессионалов такого уровня необходимо беречь как зеницу ока! Уникальный подход к ведению экскурсии! Юлия показывает искусство с абсолютно иного ракурса, расширяет твои границы сознания, хочется следовать за ней и внимать! Спасибо за этот опыт!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 49 отзывов в Вене в категории "Музей современного искусства"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Музей современного искусства»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14:
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Вене в июле 2026
Сейчас в Вене в категории "Музей современного искусства" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 120 до 420. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 14 экскурсий на 2026 год по теме «Музей современного искусства», 49 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь