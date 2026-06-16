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Музей современного искусства – экскурсии в Вене

Найдено 14 экскурсий в категории «Музей современного искусства» в Вене на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
В группе по Музею истории искусств
1.5 часа
10 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
В группе по Музею истории искусств
Пройти по залам музея и узнать, как украли «Сальеру» Челлини
Начало: У Музея истории искусств
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€120 за человека
Арт-прогулка по самому большому собранию Питера Брейгеля Старшего
1.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Арт-прогулка по самому большому собранию Питера Брейгеля Старшего
Увидеть знаменитую коллекцию Брейгеля в Вене и разобраться в природе его таланта
Начало: Возле Музея истории искусства
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
€240 за всё до 4 чел.
Детская экскурсия по Музею истории искусств в Вене
1.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Детская экскурсия по Музею истории искусств в Вене
Погрузитесь в мир искусства с вашим ребенком! Интерактивная экскурсия в Музее истории искусств Вены - это весело и познавательно
Начало: Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€180 за всё до 5 чел.
Искусство модернизма в галерее Альбертина
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Искусство модернизма в галерее Альбертина
Познакомиться с коллекциями музея и тенденциями модернистского и современного искусства
Начало: У входа в музей
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
Музей Леопольда: Климт, Шиле и Венский сецессион
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Музей Леопольда: Климт, Шиле и Венский сецессион
Исследуйте тайны венского сецессиона в компании Климта и Шиле на уникальной экскурсии по музею Леопольда
Начало: У вход в Музей Леопольда
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€300 за всё до 4 чел.
Босх и Боттичелли в Венской Академии искусств
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Босх и Боттичелли в Венской Академии искусств
Разгадать послания знаменитых картин и понять, как они стали образцом для подражания
Начало: У входа в Академию
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€240 за всё до 4 чел.
Шедевры и красавицы венского Музея истории искусств
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шедевры и красавицы венского Музея истории искусств
Тур по всем коллекциям с фокусом на красоту и её изменчивые стандарты
Начало: У входа в музей
Завтра в 10:00
3 июл в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
Шедевры Бельведера - на активной экскурсии для детей и родителей
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Шедевры Бельведера - на активной экскурсии для детей и родителей
Познакомиться с архитектурой и живописью в интерактивном формате с заданиями
Начало: У входа в Дворец Бельведер
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:30
€240 за всё до 4 чел.
Климт и Босх: погружение в идеальное искусство
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Климт и Босх: погружение в идеальное искусство
Жизнь и эпохи художников, их центральные работы, поиск смыслов, новые грани в искусстве - и катарсис
Начало: У здания Академии
3 июл в 11:00
14 июл в 10:00
€250 за всё до 8 чел.
Музей Хайди Хортен: искусство на миллиард
1.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Музей Хайди Хортен: искусство на миллиард
Увидеть яркие образцы изобразительного искусства и посетить выставку ANIMALIA
Начало: Между зданием Оперы и музеем Альбертина
3 июл в 12:30
4 июл в 11:30
€360 за всё до 4 чел.
Современное искусство в Вене
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Современное искусство в Вене
Арт-прогулка по музеям и галереям столицы Австрии с куратором
Начало: В районе музея Бельведер 21
14 июл в 11:00
16 июл в 11:00
€420 за всё до 4 чел.
От Густава Климта до наших дней: шедевры 20-21 веков в музее Heidi Horten Collection
Музыкальные теплоходы
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
От Густава Климта до наших дней: шедевры 20-21 веков в музее Heidi Horten Collection
Погрузитесь в мир искусства в музее Heidi Horten Collection. Увидите работы Климта, Базелица и других мастеров. Подходит как для знатоков, так и для новичков
Начало: У музея
8 июл в 12:30
€135 за человека
Что такое искусство и зачем оно нужно - в Венский музей истории искусств всей семьёй
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Что такое искусство и зачем оно нужно - в Венский музей истории искусств всей семьёй
Познакомьтесь с шедеврами Венского музея истории искусств. Узнайте, как искусство может вдохновлять и удивлять, независимо от возраста
Начало: У входа в музей
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€250 за всё до 5 чел.
Эгон Шиле в Музее Леопольда в Вене
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Эгон Шиле в Музее Леопольда в Вене
Всё, что вы хотели знать о скандальном искусстве, но боялись спросить
Начало: В Музейном квартале
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ю
Арт-прогулка по самому большому собранию Питера Брейгеля Старшего
Арт-прогулка по самому большому собранию работ Питера Брейгеля Старшего в Вене стала для нас настоящим путешествием в мир великого искусства.
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Юлия сразу расположила к себе, нам было комфортно общаться и задавать вопросы - Юлия не просто прекрасно владеет материалом, но и умеет оживить историю, наполняя её интересными деталями, контекстом и глубоким пониманием эпохи.

Экскурсия прошла на одном дыхании. Юлия помогла увидеть в картинах гораздо больше, чем можно заметить при самостоятельном осмотре: символы, скрытые смыслы, особенности художественного языка Брейгеля и связь его произведений с историческими событиями того времени.

От всей души благодарим Юлию за вдохновляющую экскурсию и рекомендуем её всем, кто хочет увидеть и понять больше.

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И
В группе по Музею истории искусств
остались под глубоким впечатлением от посещения музея. Наталья-потрясающий рассказчик и знаток материала.
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В
Детская экскурсия по Музею истории искусств в Вене
Наталье была поставлена сложная задача провести экскурсию для 3 взрослых и детей 14 и 5 лет. В результате было интересно
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всем! Подача информации была настолько легкой и доступной, но в тоже время информативной, что время пролетело на одном дыхании! Мы остались с морем позитивных впечатлений о замечательной экскурсии. Мой старший сын с интересом участвовал во всех квестах. А самое главное моя 5-я дочь удивила всех, когда позже узнала в репродукции из журнала картину Вермеера из Венского музея) мы получили море удовольствия, а дети замечательный опыт и интерес к искусству благодаря Наталье. Экскурсию смело рекомендую для детей и взрослых любых возрастов! Интересно будет всем!

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С
Арт-прогулка по самому большому собранию Питера Брейгеля Старшего
Экскурсия очень понравилось! Спасибо Юлии 🌷
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Ю
Арт-прогулка по самому большому собранию Питера Брейгеля Старшего
Юлия именно тот гид, тот рассказчик, который настолько погрузит Вас в тему, что даже если Вы не сильно разбираетесь в
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искусстве Вам будет невероятно интересно. Причем сделает она это легко, без каких-либо тяжеловесных для понимания фактов, прекрасным языком. Юлия провела для нас две экскурсии и для нас, по нашему общему «семейному» мнению, она стала лучшим экскурсоводом Вены. Огромное Вам спасибо, Юлия

Юлия именно тот гид, тот рассказчик, который настолько погрузит Вас в тему, что даже если Вы
Юлия именно тот гид, тот рассказчик, который настолько погрузит Вас в тему, что даже если Вы
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Е
Климт и Босх: погружение в идеальное искусство
Юлия прекрасный рассказчик! Лекция и экскурсия превзошли все мои ожидания, умно, продуманно, увлекательно, прекрасная подача. . Однозначно рекомендую
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Д
Искусство модернизма в галерее Альбертина
Очень высокий уровень!
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Liudmila
Арт-прогулка по самому большому собранию Питера Брейгеля Старшего
Совершенно изумительная экскурсия по музею искусств от Юлии. Она- человек, влюбленный в Брейгеля и умеющий передать это чувство слушателям. Было познавательно и увлекательно и детям, и взрослым, и пенсионерам:-) горячо рекомендую.
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Valeriia
Арт-прогулка по самому большому собранию Питера Брейгеля Старшего
Посетили экскурсию в Музее истории искусств в Вене на выставке Брегеля — самой крупной коллекции его работ в мире. Это
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было невероятно интересно и познавательно!

Наш гид, Юлия, прекрасно разбирается в теме и помогла нам по-настоящему понять глубину творчества Питера Брегеля Старшего. Его картины наполнены множеством деталей и аллюзий, которые невозможно полностью интерпретировать без знания исторического контекста — будь то политическая, экономическая или духовная жизнь человека того века.

Благодаря экскурсии мы узнали не только о самом художнике, но и о времени, в котором он жил, а также о том, почему его творчество остаётся актуальным и сегодня.

Огромное спасибо за эту глубокую и вдохновляющую экскурсию!

Посетили экскурсию в Музее истории искусств в Вене на выставке Брегеля — самой крупной коллекции его
Посетили экскурсию в Музее истории искусств в Вене на выставке Брегеля — самой крупной коллекции его
Посетили экскурсию в Музее истории искусств в Вене на выставке Брегеля — самой крупной коллекции его
Посетили экскурсию в Музее истории искусств в Вене на выставке Брегеля — самой крупной коллекции его
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Анастасия
Искусство модернизма в галерее Альбертина
Это было что-то невероятное! Профессионалов такого уровня необходимо беречь как зеницу ока! Уникальный подход к ведению экскурсии! Юлия показывает искусство с абсолютно иного ракурса, расширяет твои границы сознания, хочется следовать за ней и внимать! Спасибо за этот опыт!
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Всего 49 отзывов в Вене в категории "Музей современного искусства"

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Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Музей современного искусства»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14:
  1. В группе по Музею истории искусств;
  2. Арт-прогулка по самому большому собранию Питера Брейгеля Старшего;
  3. Детская экскурсия по Музею истории искусств в Вене;
  4. Искусство модернизма в галерее Альбертина;
  5. Музей Леопольда: Климт, Шиле и Венский сецессион.
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Хофбург;
  2. Музей истории искусств;
  3. Венская опера;
  4. Венская ратуша;
  5. Музей Леопольда;
  6. Собор Святого Стефана;
  7. Шёнбрунн;
  8. Венский лес;
  9. Исторический музей;
  10. Музей современного искусства.
Сколько стоит экскурсия по Вене в июле 2026
Сейчас в Вене в категории "Музей современного искусства" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 120 до 420. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 14 экскурсий на 2026 год по теме «Музей современного искусства», 49 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь