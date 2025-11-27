Погружение в загадки Средневековой Вены Откройте для себя таинственный и величественный мир высокого Средневековья! Эта экскурсия проведёт вас по улочкам старой Вены, где оживают легенды о рыцарях, монастырях и древних ритуалах. Вы узнаете, как жили грешницы, замаливали свои проступки и выходили замуж, почему Собор Святого Стефана называют «Собором всех святых». Мы поклонимся иконе Богородицы, разгадаем загадку захоронений Габсбургов и рассмотрим собор с точки зрения готической архитектуры, обращая внимание на художественные детали, фрески и надписи. Мы заглянем в роскошную церковь иезуитов, услышим старинные анекдот про студентов Вены и легенду о базилиске, узнаем, где Августин веселил жителей города и откуда появились названия «Мясной квартал» и «Греческий квартал». Эта экскурсия — настоящий ключ к средневековой Вене, её тайнам, легендам и искусству. Вас ждёт необычное путешествие по городу, где каждый камень хранит свою историю. Важная информация:

Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.