Погрузитесь в атмосферу Средневековой Вены! Вы увидите Собор Святого Стефана, узнаете тайны Габсбургов, легенды о рыцарях и базилиске, заглянете в церковь иезуитов и прогуляетесь по старинным кварталам. Истории, тайны и легенды оживут на каждом шагу!
Описание экскурсии
Погружение в загадки Средневековой Вены Откройте для себя таинственный и величественный мир высокого Средневековья! Эта экскурсия проведёт вас по улочкам старой Вены, где оживают легенды о рыцарях, монастырях и древних ритуалах. Вы узнаете, как жили грешницы, замаливали свои проступки и выходили замуж, почему Собор Святого Стефана называют «Собором всех святых». Мы поклонимся иконе Богородицы, разгадаем загадку захоронений Габсбургов и рассмотрим собор с точки зрения готической архитектуры, обращая внимание на художественные детали, фрески и надписи. Мы заглянем в роскошную церковь иезуитов, услышим старинные анекдот про студентов Вены и легенду о базилиске, узнаем, где Августин веселил жителей города и откуда появились названия «Мясной квартал» и «Греческий квартал». Эта экскурсия — настоящий ключ к средневековой Вене, её тайнам, легендам и искусству. Вас ждёт необычное путешествие по городу, где каждый камень хранит свою историю. Важная информация:
Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Собор Святого Стефана
- Церковь тевтонского ордена
- Последняя квартира Моцарта
- Кровавый переулок
- Иезуитская церковь
- Постоялый двор цистерцианских монахов
- Переулок прекрасного фонаря и базилиск
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в Собор
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Albertinaplatz 1, Wien 1010
Завершение: Stephans Platz 3, 1010 Wien
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
