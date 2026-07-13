Выбирайте и другие экскурсии в Вене

Вена не просто город музыки и искусства, но и место, где каждый уголок скрывает свои тайны и легенды.Экскурсия-квест «Приключение черной кошки» приглашает детей и их родителей на увлекательное путешествие по

старинным улочкам Вены. Вместе с черной кошкой участники квеста откроют волшебный фонарь, встретятся с легендарными персонажами и даже попытаются одолеть чудовище, живущее в глубоком колодце. На этом пути вас ждут загадки, встречи с необычными существами и, конечно, магические предметы. Это не просто экскурсия, это настоящее приключение, которое оставит яркие воспоминания и улучшит знание истории Вены

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Увлекательное знакомство с Веной

Гуляя по старинным улочкам города, вы встретите сочинителя и исполнителя легендарной песенки «О, мой милый Августин», отыщете волшебный и очень красивый фонарь и узнаете, какая улица названа в его честь. А еще рассмотрите главный символ Вены — величественный собор Святого Стефана.

«Дерево в гвоздях» и дом с коровой в очках

На этом приключения не закончены! Вы найдете настоящую кузницу, попробуете заполучить магический ключ, увидите старинное «дерево в гвоздях» и узнаете, чем знаменит дом Василиска. А также «наколдуете» добрую, но странную корову в очках.

Кому подойдет экскурсия

Детям 5-14 лет. Родители также могут стать полноценными участниками экскурсии.

Организационные детали

В костюм монаха я одеваюсь по особому желанию гостей;) В простом варианте на мне черная одежда.