Выбирайте и другие экскурсии в Вене

Что вас ожидает

Увлекательное знакомство с Веной

Гуляя по старинным улочкам города, вы встретите сочинителя и исполнителя легендарной песенки «О, мой милый Августин», отыщете волшебный и очень красивый фонарь и узнаете, какая улица названа в его честь. А еще рассмотрите главный символ Вены — величественный собор Святого Стефана.

«Дерево в гвоздях» и дом с коровой в очках

На этом приключения не закончены! Вы найдете настоящую кузницу, попробуете заполучить магический ключ, увидите старинное «дерево в гвоздях» и узнаете, чем знаменит дом Василиска. А также «наколдуете» добрую, но странную корову в очках.

Кому подойдет экскурсия

Детям 5-14 лет. Родители также могут стать полноценными участниками экскурсии.