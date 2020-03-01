Выбирайте и другие экскурсии в Вене

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Раскрыть мистические тайны Старого города в компании монаха-капуцина

Юлия
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Юлия – ваш гид
Вена скрывает множество секретов и таинственных историй.

Перевоплотившись в необычных существ, вы познакомитесь с черной кошкой, одолеете живущее в глубоком колодце страшное чудовище и получите магический гвоздь!
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча на Schwedenplatz
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Экскурсия-квест для детей «Приключение черной кошки»
Экскурсия-квест для детей «Приключение черной кошки»

Что вас ожидает

Увлекательное знакомство с Веной
Гуляя по старинным улочкам города, вы встретите сочинителя и исполнителя легендарной песенки «О, мой милый Августин», отыщете волшебный и очень красивый фонарь и узнаете, какая улица названа в его честь. А еще рассмотрите главный символ Вены — величественный собор Святого Стефана.

«Дерево в гвоздях» и дом с коровой в очках
На этом приключения не закончены! Вы найдете настоящую кузницу, попробуете заполучить магический ключ, увидите старинное «дерево в гвоздях» и узнаете, чем знаменит дом Василиска. А также «наколдуете» добрую, но странную корову в очках.

Кому подойдет экскурсия

Детям 5-14 лет. Родители также могут стать полноценными участниками экскурсии.

Организационные детали

В костюм монаха я одеваюсь по особому желанию гостей;) В простом варианте на мне черная одежда.

Экскурсия-квест для детей «Приключение черной кошки»
Экскурсия-квест для детей «Приключение черной кошки»
Экскурсия-квест для детей «Приключение черной кошки»
Экскурсия-квест для детей «Приключение черной кошки»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Schwedenplatz.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Меня зовут Юлия, я лицензированный гид в Вене и Австрии. Мой девиз: «Венские сказки для больших и маленьких». Больше всего я люблю раскрывать тайны города детям. Для этого придумываю игры и квесты, рассчитанные на разные возраста. В Вене множество музеев и интересных мест, куда можно сходить с детьми. За 18 лет мне удалось собрать об этом немало информации, поэтому я могу подсказать, что подойдет именно вашему ребенку. До встречи на экскурсиях!
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