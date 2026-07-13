Выбирайте и другие экскурсии в Вене

Вена не просто город музыки и искусства, но и место, где каждый уголок скрывает свои тайны и легенды.
Экскурсия-квест «Приключение черной кошки» приглашает детей и их родителей на увлекательное путешествие по
Экскурсия-квест «Приключение черной кошки» приглашает детей и их родителей на увлекательное путешествие по
6 причин купить этот квест
- 🧩 Увлекательный квест для детей
- 🐾 Встреча с черной кошкой
- 🏰 Исследование старинных улочек Вены
- 🔑 Получение магического ключа
- 🎭 Перевоплощение в необычных существ
- 🔍 Открытие таинственных историй
Что можно увидеть
- Собор Святого Стефана
- Дом Василиска
- Дерево в гвоздях
- Фонарь
- Кузница
Описание квеста
Увлекательное знакомство с Веной
Гуляя по старинным улочкам города, вы встретите сочинителя и исполнителя легендарной песенки «О, мой милый Августин», отыщете волшебный и очень красивый фонарь и узнаете, какая улица названа в его честь. А еще рассмотрите главный символ Вены — величественный собор Святого Стефана.
«Дерево в гвоздях» и дом с коровой в очках
На этом приключения не закончены! Вы найдете настоящую кузницу, попробуете заполучить магический ключ, увидите старинное «дерево в гвоздях» и узнаете, чем знаменит дом Василиска. А также «наколдуете» добрую, но странную корову в очках.
Кому подойдет экскурсия
Детям 5-14 лет. Родители также могут стать полноценными участниками экскурсии.
Организационные детали
В костюм монаха я одеваюсь по особому желанию гостей;) В простом варианте на мне черная одежда.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Schwedenplatz
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 368 туристов
Меня зовут Юлия, я лицензированный гид в Вене и Австрии. Мой девиз: «Венские сказки для больших и маленьких». Больше всего я люблю раскрывать тайны города детям. Для этого придумываю игры
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Наша семья из 5 человек (2 взрослых и дочки 18, 15 и 8 лет) получили огромное удовольствием от экскурсии с Юлией. Юлия постарались, чтобы было интересно и старшим и младшей,
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Были двумя семьями в декабре 2025. Двумя семьями со взрослыми и детьми. Интересный маршрут, еще и с экспромтом по ходу. Юля позитивная и интересная. Рекомендуем!
+1
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Е
Полтора часа пролетели незаметно не только для детей (6 и 8 лет), но и для меня. Захватывающие внимание детей рассказы, увлекательная прогулка и, не мене важно, прекрасные рекомендации, которые мы
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A
Наш квест был посвящен дню рождения уже взрослой дочери. Это был незабываемый квест- сюрприз - экскурсионная прогулка для нас («все в одном флаконе»). Организация на 5 баллов с учетом наших
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Е
Ребенку (11 лет) очень понравилось! Было занимательно, узнали много интересного в легком игровом формате с задачками и призами. Спасибо Елене ❤️
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Е
Маршрут построен по средневековым улочкам Вены. Спасибо за организацию такой экскурсии, искали что то что бы увлекло детей и было интересно взрослым. Все было замечательно!
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