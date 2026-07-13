Выбирайте и другие экскурсии в Вене

Мои заказы

Экскурсия-квест для детей «Приключение черной кошки»

Погрузитесь в мир волшебства и приключений с экскурсией-квестом для детей «Приключение черной кошки» в Вене. Идеальное приключение для всей семьи
Вена не просто город музыки и искусства, но и место, где каждый уголок скрывает свои тайны и легенды.

Экскурсия-квест «Приключение черной кошки» приглашает детей и их родителей на увлекательное путешествие по
читать дальшеуменьшить

старинным улочкам Вены.

Вместе с черной кошкой участники квеста откроют волшебный фонарь, встретятся с легендарными персонажами и даже попытаются одолеть чудовище, живущее в глубоком колодце. На этом пути вас ждут загадки, встречи с необычными существами и, конечно, магические предметы.

Это не просто экскурсия, это настоящее приключение, которое оставит яркие воспоминания и улучшит знание истории Вены

5
27 отзывов

6 причин купить этот квест

  • 🧩 Увлекательный квест для детей
  • 🐾 Встреча с черной кошкой
  • 🏰 Исследование старинных улочек Вены
  • 🔑 Получение магического ключа
  • 🎭 Перевоплощение в необычных существ
  • 🔍 Открытие таинственных историй
Экскурсия-квест для детей «Приключение черной кошки»
Экскурсия-квест для детей «Приключение черной кошки»
Экскурсия-квест для детей «Приключение черной кошки»

Что можно увидеть

  • Собор Святого Стефана
  • Дом Василиска
  • Дерево в гвоздях
  • Фонарь
  • Кузница

Описание квеста

Увлекательное знакомство с Веной

Гуляя по старинным улочкам города, вы встретите сочинителя и исполнителя легендарной песенки «О, мой милый Августин», отыщете волшебный и очень красивый фонарь и узнаете, какая улица названа в его честь. А еще рассмотрите главный символ Вены — величественный собор Святого Стефана.

«Дерево в гвоздях» и дом с коровой в очках

На этом приключения не закончены! Вы найдете настоящую кузницу, попробуете заполучить магический ключ, увидите старинное «дерево в гвоздях» и узнаете, чем знаменит дом Василиска. А также «наколдуете» добрую, но странную корову в очках.

Кому подойдет экскурсия

Детям 5-14 лет. Родители также могут стать полноценными участниками экскурсии.

Организационные детали

В костюм монаха я одеваюсь по особому желанию гостей;) В простом варианте на мне черная одежда.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Schwedenplatz
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 368 туристов
Меня зовут Юлия, я лицензированный гид в Вене и Австрии. Мой девиз: «Венские сказки для больших и маленьких». Больше всего я люблю раскрывать тайны города детям. Для этого придумываю игры
читать дальшеуменьшить

и квесты, рассчитанные на разные возраста. В Вене множество музеев и интересных мест, куда можно сходить с детьми. За 18 лет мне удалось собрать об этом немало информации, поэтому я могу подсказать, что подойдет именно вашему ребенку. До встречи на экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
3
2
1
A
Наша семья из 5 человек (2 взрослых и дочки 18, 15 и 8 лет) получили огромное удовольствием от экскурсии с Юлией. Юлия постарались, чтобы было интересно и старшим и младшей,
читать дальшеуменьшить

рассказала нам массу интересного, провела по менее многолюдным местам. дала несколько полезных советов. Чувствовалось, что экскурсовод она очень грамотный, много знает и умеет подать сведения в занимательной форме. Очень советую и взрослым, и детям!

Наша семья из 5 человек (2 взрослых и дочки 18, 15 и 8 лет) получили огромное
Вам был полезен этот отзыв?
Денис
Были двумя семьями в декабре 2025. Двумя семьями со взрослыми и детьми. Интересный маршрут, еще и с экспромтом по ходу. Юля позитивная и интересная. Рекомендуем!
Были двумя семьями в декабре 2025. Двумя семьями со взрослыми и детьми. Интересный маршрут, еще и
Были двумя семьями в декабре 2025. Двумя семьями со взрослыми и детьми. Интересный маршрут, еще и
Были двумя семьями в декабре 2025. Двумя семьями со взрослыми и детьми. Интересный маршрут, еще и
Были двумя семьями в декабре 2025. Двумя семьями со взрослыми и детьми. Интересный маршрут, еще и
Были двумя семьями в декабре 2025. Двумя семьями со взрослыми и детьми. Интересный маршрут, еще и
Были двумя семьями в декабре 2025. Двумя семьями со взрослыми и детьми. Интересный маршрут, еще и
Были двумя семьями в декабре 2025. Двумя семьями со взрослыми и детьми. Интересный маршрут, еще и
Были двумя семьями в декабре 2025. Двумя семьями со взрослыми и детьми. Интересный маршрут, еще и+1
Были двумя семьями в декабре 2025. Двумя семьями со взрослыми и детьми. Интересный маршрут, еще и
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Полтора часа пролетели незаметно не только для детей (6 и 8 лет), но и для меня. Захватывающие внимание детей рассказы, увлекательная прогулка и, не мене важно, прекрасные рекомендации, которые мы
читать дальшеуменьшить

использовали в последующие три дня нашего пребывания в Вене. Мы заказали эту экскурсию в первый же день. И это было очень мудрым решением. А Юлина брошюра - это просто клад! Если вы планируете поездку с детьми, запишитесь на Юлины экскурсии! Вена им точно запомнится!

Полтора часа пролетели незаметно не только для детей (6 и 8 лет), но и для меня.
Полтора часа пролетели незаметно не только для детей (6 и 8 лет), но и для меня.
Полтора часа пролетели незаметно не только для детей (6 и 8 лет), но и для меня.
Вам был полезен этот отзыв?
A
Наш квест был посвящен дню рождения уже взрослой дочери. Это был незабываемый квест- сюрприз - экскурсионная прогулка для нас («все в одном флаконе»). Организация на 5 баллов с учетом наших
читать дальшеуменьшить

пожеланий и личных интересов дочери. Хотя на сайте была информация для детского квеста… (к сожалению на этом же сайте другой организацатор квестов для взрослых не смогла нам ничего предложить после переписки), но Юлия имеет очень гибкий и фантазийный подход - праздничное настроение и куча интересных сюрпризов-подарков для именинницы были лучшей оценкой! Рекомендую!

Наш квест был посвящен дню рождения уже взрослой дочери. Это был незабываемый квест- сюрприз - экскурсионная
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Ребенку (11 лет) очень понравилось! Было занимательно, узнали много интересного в легком игровом формате с задачками и призами. Спасибо Елене ❤️
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Маршрут построен по средневековым улочкам Вены. Спасибо за организацию такой экскурсии, искали что то что бы увлекло детей и было интересно взрослым. Все было замечательно!
Маршрут построен по средневековым улочкам Вены. Спасибо за организацию такой экскурсии, искали что то что бы
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Вены

Похожие экскурсии на «Экскурсия-квест для детей «Приключение черной кошки»»

Эзотерическая Вена с историком
Пешая
2.5 часа
113 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эзотерическая Вена с историком
Погрузитесь в мир тайн и загадок Вены с опытным историком. Узнайте о масонах, Моцарте и оккультизме, посетите сокровищницу и Opus Dei
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €149 за всё до 4 чел.
Усыпальница Габсбургов в Вене: тайны Капуцинов
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Усыпальница Габсбургов в Вене: тайны Капуцинов
Откройте для себя тайны Габсбургов в Вене, посетив усыпальницу и церковь Капуцинов. Погрузитесь в историю империи и её монархов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €160 за всё до 4 чел.
Мистическая Вена
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 9 чел.
Мистическая Вена
Погрузитесь в атмосферу мистической Вены, где каждая улица хранит свои тайны. Увлекательные истории и загадочные места ждут вас на этой экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €166 за всё до 9 чел.
Шедевры Бельведера - на активной экскурсии для детей и родителей
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Шедевры Бельведера - на активной экскурсии для детей и родителей
Познакомиться с архитектурой и живописью в интерактивном формате с заданиями
Начало: У входа в Дворец Бельведер
13 авг в 11:30
16 авг в 09:30
от €240 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Вене. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Вене
от €160 за экскурсию